O IBM® OpenPages as a Service se expande para o IBM Cloud na Alemanha, fortalecendo os recursos de GRC centrados na UE

O IBM OpenPages as a Service agora está disponível em nosso data center IBM Cloud na Alemanha, marcando uma expansão importante de nossa pegada de carbono global em SaaS.
Essa implementação adiciona capacidade na Europa continental e oferece às organizações uma solução de governança, risco e conformidade (GRC) projetada para atender às crescentes expectativas de desempenho, segurança e residência de dados.
A implementação da IBM Cloud na Alemanha reflete o investimento contínuo da IBM em opções de nuvem regional, garantindo que os clientes em toda a UE possam escolher onde e como suas cargas de trabalho de gerenciamento de risco serão hospedadas, sem comprometer a agilidade ou a escalabilidade.
Muitas empresas europeias operam em ambientes regulatórios onde a localização de dados, a soberania e a auditabilidade são cada vez mais examinadas.
Com o OpenPages agora hospedado na IBM Cloud na Alemanha:
O OpenPages as a Service oferece todos os recursos da plataforma OpenPages por meio de um modelo de implementação nativo da nuvem e atualizado continuamente.
As organizações se beneficiam de:
Com o data center da IBM Cloud na Alemanha agora online, esses recursos estão facilmente acessíveis aos clientes que precisam ou preferem operações de SaaS baseadas na UE.
Esse lançamento faz parte de um esforço mais amplo para expandir as regiões de nuvem da IBM e a disponibilidade de SaaS, permitindo que os clientes combinem o alcance global com o controle local. O data center da IBM Cloud na Alemanha foi projetado para oferecer segurança de nível empresarial, alta disponibilidade e conformidade com as normas europeias, reforçando o compromisso da IBM com operações de nuvem responsáveis.
Organizações interessadas em implementar o OpenPages como serviço na região da UE podem começar a provisionar imediatamente. Representantes da IBM e parceiros de negócios estão disponíveis para ajudar as equipes a avaliar as opções de arquitetura, abordagens de migração e as melhores práticas de implementação.