O IBM® OpenPages as a Service se expande para o IBM Cloud na Alemanha, fortalecendo os recursos de GRC centrados na UE

O IBM OpenPages as a Service agora está disponível em nosso data center IBM Cloud na Alemanha, marcando uma expansão importante de nossa pegada de carbono global em SaaS.

Essa implementação adiciona capacidade na Europa continental e oferece às organizações uma solução de governança, risco e conformidade (GRC) projetada para atender às crescentes expectativas de desempenho, segurança e residência de dados.

A implementação da IBM Cloud na Alemanha reflete o investimento contínuo da IBM em opções de nuvem regional, garantindo que os clientes em toda a UE possam escolher onde e como suas cargas de trabalho de gerenciamento de risco serão hospedadas, sem comprometer a agilidade ou a escalabilidade.