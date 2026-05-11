O IBM OpenPages 9.2 traz a IA para a camada de execução do GRC

Esse lançamento aprofunda a IA no núcleo operacional do GRC, ajudando as organizações a governar agentes de IA e fluxos de trabalho habilitados para IA com maior controle.
Os agentes de IA introduzem risco contínuo e dinâmico nos dados, sistemas e fluxos de trabalho com os quais interagem. As organizações precisam de supervisão contínua para monitorar, validar e governar os agentes de IA em ambientes de nuvem, no local e multissistemas.
As abordagens tradicionais de GRC que são manuais, fragmentadas, pontuais e reativas criam mais complexidade do que garantia. As equipes fazem avaliações de arquivos manualmente, identificam problemas após o fato, alternam entre sistemas para concluir tarefas rotineiras e passam mais tempo gerenciando a sobrecarga de processos do que gerando resultados.
O IBM OpenPages 9.2 foi criado para mudar isso.
O OpenPages 9.2 reflete um modelo com o qual a inteligência pode ser configurada na plataforma para ajudar as organizações a operar com maior velocidade, consistência e controle. Essa versão aprofunda a IA no núcleo operacional do GRC, permitindo que as organizações reduzam o esforço manual, validem mais cedo e de forma contínua e trabalhem de forma mais rápida e eficiente quando a IA é aplicada diretamente nos fluxos de trabalho. Também ajuda as organizações a migrar para uma governança contínua e integrada de sistemas de IA e fluxos de trabalho agênticos, em vez de depender apenas de avaliações periódicas ou verificações de conformidade pós-fato.
Em vez de adicionar IA nas edges, o OpenPages 9.2 permite que a IA seja configurada em fluxos de trabalho, validações e na própria experiência do usuário. Para empresas orientadas por IA, isso significa que a governança pode acontecer mais perto de onde o trabalho habilitado para IA é executado. O resultado é uma abordagem mais inteligente, utilizável e orientada para a execução do GRC moderno.
O OpenPages 9.2 inclui novas funcionalidade que expandem como a IA é aplicada em fluxos de trabalho, validação pré-tempo de execução e interações de usuários dentro da plataforma. As melhorias incluem:
O OpenPages 9.2 melhora a usabilidade focada em tarefas e, ao mesmo tempo, oferece suporte a equipes globais que operam em várias regiões e locais.
O OpenPages 9.2 expande os recursos do GRC Canvas para projetar e visualizar fluxos de trabalho.
O OpenPages 9.2 introduz atualizações nos questionários que proporcionam maior flexibilidade para configurar e gerenciar avaliações e processos de coleta de dados. Os questionários agora são compatíveis com:
Essas atualizações ajudam a melhorar a forma como as informações são coletadas e simplificam uma parte importante da execução diária do GRC.
O OpenPages 9.2 introduz a compatibilidade com tipos de objeto personalizados em todos os planos de serviço, incluindo os planos SaaS Essentials e Standard, proporcionando maior flexibilidade na forma como as organizações modelam e gerenciam dados de GRC em SaaS. Isso dá às organizações mais controle sobre como estruturam os dados para refletir seus ambientes específicos de risco e conformidade. À medida que os programas de governança de GRC e IA amadurecem, essa flexibilidade pode ajudar as organizações a representar os riscos, os controles, as obrigações e as evidências relacionados à IA de maneiras que correspondam a seu modelo operacional.
O OpenPages 9.2 também inclui aprimoramentos nos controles administrativos e opções de configuração compatíveis com o gerenciamento e a implementação do sistema.
Um desses novos recursos é o Configuration Packaging, que permite maior controle sobre a configuração de Importação/Exportação existente. Ele fornece um agrupamento e um ciclo de vida para gerenciar seleções de alterações de configurações de um ambiente de origem que podem, então, ser promovidas e implementadas em um ambiente de destino.
O OpenPages 9.2 se destaca por trazer inteligência, usabilidade e configurabilidade para os fluxos de trabalho onde o trabalho do GRC acontece. Os aprimoramentos de IA ajudam as equipes a avaliar documentos mais rapidamente, interagir com fluxos de trabalho de forma mais natural e validar modelos mais cedo. As melhorias na IU e na experiência de tarefas reduzem o atrito, enquanto o GRC Canvas expandido, questionários, objetos personalizados e recursos de pacote de configuração oferecem às organizações mais flexibilidade para projetar e escalar processos de governança de acordo com suas necessidades.
Juntas, essas atualizações ajudam as equipes de GRC a trabalhar mais rápido, reduzir o esforço manual e adaptar o OpenPages às necessidades exclusivas de suas organizações. Com o OpenPages 9.2, a IA se torna uma parte mais prática do trabalho diário de risco e conformidade.
Além disso, o OpenPages 9.2 reforça a estratégia de software aberto, híbrido e confiável da IBM para IA empresarial. Aberto, por meio do servidor OpenPages MCP de código aberto, para integração padronizada e extensível de agentes. Híbrido, ajudando a governar a IA e os dados em ambientes de nuvem, no local e multissistemas. Confiável, por meio de validação contínua, auditabilidade e imposição de políticas incorporadas diretamente nos fluxos de trabalho.
O IBM OpenPages 9.2 está disponível da seguinte forma:
Assista à reprodução do webinar do OpenPages 9.2