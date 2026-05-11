O IBM OpenPages 9.2 traz a IA para a camada de execução do GRC

Os agentes de IA introduzem risco contínuo e dinâmico nos dados, sistemas e fluxos de trabalho com os quais interagem. As organizações precisam de supervisão contínua para monitorar, validar e governar os agentes de IA em ambientes de nuvem, no local e multissistemas.

As abordagens tradicionais de GRC que são manuais, fragmentadas, pontuais e reativas criam mais complexidade do que garantia. As equipes fazem avaliações de arquivos manualmente, identificam problemas após o fato, alternam entre sistemas para concluir tarefas rotineiras e passam mais tempo gerenciando a sobrecarga de processos do que gerando resultados.

O IBM OpenPages 9.2 foi criado para mudar isso.

O OpenPages 9.2 reflete um modelo com o qual a inteligência pode ser configurada na plataforma para ajudar as organizações a operar com maior velocidade, consistência e controle. Essa versão aprofunda a IA no núcleo operacional do GRC, permitindo que as organizações reduzam o esforço manual, validem mais cedo e de forma contínua e trabalhem de forma mais rápida e eficiente quando a IA é aplicada diretamente nos fluxos de trabalho. Também ajuda as organizações a migrar para uma governança contínua e integrada de sistemas de IA e fluxos de trabalho agênticos, em vez de depender apenas de avaliações periódicas ou verificações de conformidade pós-fato.

Em vez de adicionar IA nas edges, o OpenPages 9.2 permite que a IA seja configurada em fluxos de trabalho, validações e na própria experiência do usuário. Para empresas orientadas por IA, isso significa que a governança pode acontecer mais perto de onde o trabalho habilitado para IA é executado. O resultado é uma abordagem mais inteligente, utilizável e orientada para a execução do GRC moderno.