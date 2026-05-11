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O IBM OpenPages 9.2 traz a IA para a camada de execução do GRC

Esse lançamento aprofunda a IA no núcleo operacional do GRC, ajudando as organizações a governar agentes de IA e fluxos de trabalho habilitados para IA com maior controle.

Publicado 11/05/2026

Os agentes de IA introduzem risco contínuo e dinâmico nos dados, sistemas e fluxos de trabalho com os quais interagem. As organizações precisam de supervisão contínua para monitorar, validar e governar os agentes de IA em ambientes de nuvem, no local e multissistemas. 

As abordagens tradicionais de GRC que são manuais, fragmentadas, pontuais e reativas criam mais complexidade do que garantia. As equipes fazem avaliações de arquivos manualmente, identificam problemas após o fato, alternam entre sistemas para concluir tarefas rotineiras e passam mais tempo gerenciando a sobrecarga de processos do que gerando resultados.

O IBM OpenPages 9.2 foi criado para mudar isso.

O OpenPages 9.2 reflete um modelo com o qual a inteligência pode ser configurada na plataforma para ajudar as organizações a operar com maior velocidade, consistência e controle. Essa versão aprofunda a IA no núcleo operacional do GRC, permitindo que as organizações reduzam o esforço manual, validem mais cedo e de forma contínua e trabalhem de forma mais rápida e eficiente quando a IA é aplicada diretamente nos fluxos de trabalho. Também ajuda as organizações a migrar para uma governança contínua e integrada de sistemas de IA e fluxos de trabalho agênticos, em vez de depender apenas de avaliações periódicas ou verificações de conformidade pós-fato.

Em vez de adicionar IA nas edges, o OpenPages 9.2 permite que a IA seja configurada em fluxos de trabalho, validações e na própria experiência do usuário. Para empresas orientadas por IA, isso significa que a governança pode acontecer mais perto de onde o trabalho habilitado para IA é executado. O resultado é uma abordagem mais inteligente, utilizável e orientada para a execução do GRC moderno.

Seis novos aprimoramentos no IBM OpenPages 9.2

1.  Recursos enriquecidos de IA para governança de IA contínua

O OpenPages 9.2 inclui novas funcionalidade que expandem como a IA é aplicada em fluxos de trabalho, validação pré-tempo de execução e interações de usuários dentro da plataforma. As melhorias incluem:

  • A ativação de IA pronta para agentes por meio do OpenPages MCP Server permite que o contexto, os objetos e as ações do OpenPages sejam expostos com segurança a agentes e ferramentas de IA externos, proporcionando, assim, compatibilidade com fluxos de trabalho de GRC mais inteligentes e configuráveis. Isso ajuda a conectar os agentes aos dados corporativos governados e é compatível com interações auditáveis e com reconhecimento de políticas em todos os fluxos de trabalho dos agentes. O MCP Server é de código aberto e está disponível aqui.
  • A integração nativa do watsonx Orchestrate chat no OpenPages permite IA conversacional dentro da plataforma para ajudar os usuários a navegar por fluxos de trabalho, acessar informações e concluir tarefas sem sair da plataforma.
  • A análise ampliada de arquivos e evidências assistida por IA ajuda a reduzir o esforço de revisão manual, extraindo insights relevantes como parte dos fluxos de trabalho.
  • Capacidades aprimoradas de Bring Your Own Model (BYOM) com validação pré-execução permitem a identificação mais cedo de problemas de configuração ou modelo antes que fluxos de trabalho ou serviços de IA entrem em produção.

2. Experiências de IU aprimoradas para equipes globais

O OpenPages 9.2 melhora a usabilidade focada em tarefas e, ao mesmo tempo, oferece suporte a equipes globais que operam em várias regiões e locais.

  • A visualização na aplicação de arquivos e anexos permite que os usuários visualizem PDFs, arquivos de texto e imagens diretamente no OpenPages sem fazer download ou sair de sua tarefa.
  • A redução da troca de contexto durante a execução permite que os usuários avaliem informações e progridam no trabalho em uma única experiência simplificada.
  • Refinamentos de globalização e localização, incluindo compatibilidade expandida com idiomas e tratamento melhorado de conteúdo localizado em fluxos de trabalho, ajudam a garantir uma experiência consistente para implementações multinacionais.

3. Tela de GRC aprimorada para visualização e dimensionamento de fluxos de trabalho de governança

O OpenPages 9.2 expande os recursos do GRC Canvas para projetar e visualizar fluxos de trabalho.

  • Personalização mais ampla de telas para layouts e campos, incluindo a capacidade de criar uso de vários tipos de objetos e filtros e adicionar telas favoritas aos painéis do dashboard. 
  • Os modelos e a capacidade de salvar e reutilizar configurações de tela economizam tempo.
  • Recursos de tela maiores, com compatibilidade com até 200 nós.

4. Melhorias dos questionários para avaliações adaptativas

O OpenPages 9.2 introduz atualizações nos questionários que proporcionam maior flexibilidade para configurar e gerenciar avaliações e processos de coleta de dados. Os questionários agora são compatíveis com:

  • Vários idiomas, permitindo que os autores dos modelos traduzam o conteúdo e os usuários visualizem os questionários em seu idioma preferido.
  • Modelos com até seis níveis de perguntas dependentes, aumentados em relação ao limite anterior de três níveis. Isso permite que os usuários criem fluxos de avaliação mais complexos, com hierarquias de perguntas mais profundas.
  • Formatos de campos de e-mail e URL como tipos de respostas. O usuário pode selecionar essas opções ao configurar os tipos de perguntas.
  • Usuário, campos de grupo ou campos de usuários/grupos como tipos de resposta. O usuário pode selecionar essas opções ao configurar os tipos de perguntas.

Essas atualizações ajudam a melhorar a forma como as informações são coletadas e simplificam uma parte importante da execução diária do GRC.

5. Compatibilidade com objetos personalizados para requisitos de governança de IA e GRC em constante evolução

O OpenPages 9.2 introduz a compatibilidade com tipos de objeto personalizados em todos os planos de serviço, incluindo os planos SaaS Essentials e Standard, proporcionando maior flexibilidade na forma como as organizações modelam e gerenciam dados de GRC em SaaS. Isso dá às organizações mais controle sobre como estruturam os dados para refletir seus ambientes específicos de risco e conformidade. À medida que os programas de governança de GRC e IA amadurecem, essa flexibilidade pode ajudar as organizações a representar os riscos, os controles, as obrigações e as evidências relacionados à IA de maneiras que correspondam a seu modelo operacional.

6. Atualizações administrativas e de configuração para implementações de governança mais controladas

O OpenPages 9.2 também inclui aprimoramentos nos controles administrativos e opções de configuração compatíveis com o gerenciamento e a implementação do sistema.

Um desses novos recursos é o Configuration Packaging, que permite maior controle sobre a configuração de Importação/Exportação existente. Ele fornece um agrupamento e um ciclo de vida para gerenciar seleções de alterações de configurações de um ambiente de origem que podem, então, ser promovidas e implementadas em um ambiente de destino.

Por que o OpenPages 9.2 se destaca

O OpenPages 9.2 se destaca por trazer inteligência, usabilidade e configurabilidade para os fluxos de trabalho onde o trabalho do GRC acontece. Os aprimoramentos de IA ajudam as equipes a avaliar documentos mais rapidamente, interagir com fluxos de trabalho de forma mais natural e validar modelos mais cedo. As melhorias na IU e na experiência de tarefas reduzem o atrito, enquanto o GRC Canvas expandido, questionários, objetos personalizados e recursos de pacote de configuração oferecem às organizações mais flexibilidade para projetar e escalar processos de governança de acordo com suas necessidades.

Juntas, essas atualizações ajudam as equipes de GRC a trabalhar mais rápido, reduzir o esforço manual e adaptar o OpenPages às necessidades exclusivas de suas organizações. Com o OpenPages 9.2, a IA se torna uma parte mais prática do trabalho diário de risco e conformidade.

Além disso, o OpenPages 9.2 reforça a estratégia de software aberto, híbrido e confiável da IBM para IA empresarial. Aberto, por meio do servidor OpenPages MCP de código aberto, para integração padronizada e extensível de agentes. Híbrido, ajudando a governar a IA e os dados em ambientes de nuvem, no local e multissistemas. Confiável, por meio de validação contínua, auditabilidade e imposição de políticas incorporadas diretamente nos fluxos de trabalho.

Disponibilidade do IBM OpenPages 9.2

O IBM OpenPages 9.2 está disponível da seguinte forma:

  • SaaS (IBM Cloud Catalog): 23 de março de 2026
  • Lançamento do SaaS no AWS Marketplace: 31 de março de 2026
  • Implementações de serviços locais e gerenciados: 27 de março de 2026
  • Software Hub/Cloud Pak for Data: planejado para junho de 2026 como parte da versão 5.4

Assista à reprodução do webinar do OpenPages 9.2

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IBM

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