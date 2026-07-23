IBM OpenPages 9.2.1: da base da IA à IA em escala

Esta versão amplia a base de IA introduzida no OpenPages 9.2, tornando a governança impulsionada por IA mais fácil de implementar, utilizar e escalar.
O IBM OpenPages 9.2.1 foi projetado para ajudar as organizações a operacionalizar a governança impulsionada por IA sem adicionar complexidade. Com base na estrutura de IA estabelecida no OpenPages 9.2, esta versão se concentra em três prioridades:
Juntas, essas melhorias ajudam as organizações a migrar da experimentação da IA para a governança impulsionada por IA na produção.
À medida que as organizações evoluem da experimentação com a IA para a sua operacionalização em toda a empresa, as equipes de governança enfrentam um novo desafio: escalar a supervisão sem introduzir complexidade. As equipes de GRC estão sendo chamadas a revisar mais documentação, gerenciar relações de risco cada vez mais complexas, responder com mais rapidez a mudanças regulatórias e a riscos emergentes relacionados à IA, além de governar processos orientados tanto por pessoas quanto por inteligência artificial em toda a organização. As abordagens tradicionais geralmente criam gargalos que retardam a tomada de decisão e aumentam a complexidade operacional.
O primeiro passo para operacionalizar a governança impulsionada por IA é remover as barreiras à adoção. O OpenPages 9.2.1 ajuda as organizações a fazer exatamente isso com recursos de IA pré-configurados, infraestrutura de agentes gerenciada e experiências de IA mais ricas incorporadas diretamente nos fluxos de trabalho de GRC.
Pela primeira vez, o OpenPages vem com oito configurações de modelos de IA predefinidos que as equipes podem ativar simplesmente fornecendo credenciais para um provedor de IA compatível.
Esses modelos pré-configurados são compatíveis com uma variedade de casos de uso comuns de GRC, incluindo detecção de similaridade de problemas, criação de planos de auditoria, classificação de Basileia, análise de fornecedores, resumo de documentos, detecção de PII e geração de respostas a questionários. Os administradores podem implementar esses recursos imediatamente e personalizá-los ainda mais conforme necessário, sem programação personalizada ou engenharia de prompts.
O resultado é o caminho mais rápido desde a exploração da IA em GRC até a colocação da IA nos fluxos de trabalho de produção.
O OpenPages 9.2 introduziu o OpenPages MCP Server de código aberto, permitindo que os agentes de IA interagissem de forma segura com dados GRC governados.
A versão 9.2.1 expande esses recursos com um MCP Server nativo da nuvem totalmente gerenciado para clientes de SaaS na AWS e na IBM Cloud, eliminando a necessidade de implementar e manter a infraestrutura MCP. Os novos recursos de API REST também expõem contexto e relacionamentos de objetos mais ricos, permitindo relatórios, análises e automação de fluxos de trabalho mais sofisticados.
As decisões de governança raramente dependem de um único documento. Avaliações de risco, avaliações de conformidade e avaliações de fornecedores geralmente exigem a análise de várias fontes de evidências.
O OpenPages 9.2.1 permite que os usuários façam upload e analisem vários arquivos em uma única interação de IA, ajudando as equipes a descobrir insights em políticas, relatórios, evidências e documentação de suporte. Disponível com modelos Gemini e OpenAI, esse recurso ajuda a reduzir o esforço de revisão manual e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade da análise
Os questionários continuam sendo uma das formas mais importantes pelas quais as organizações coletam informações de risco e conformidade, mas também podem ser uma das mais demoradas.
O OpenPages 9.2.1 introduz o resposta assistida por IA diretamente na experiência do questionário. A IA pode gerar respostas iniciais com base em dados existentes e documentos carregados, mantendo a revisão e aprovação humanas.
A versão também apresenta novos tipos de respostas estruturadas, incluindo campos numéricos, decimais e de data, ajudando as organizações a coletar dados de avaliação mais consistentes e praticáveis.
O GRC Canvas continua evoluindo como uma forma poderosa de visualizar relacionamentos entre riscos, controles, políticas, ativos, fornecedores e outros dados de governança.
A versão 9.2.1 introduz várias melhorias que tornam o Canvas mais fácil de configurar, compartilhar e gerenciar. Agora, os usuários podem aumentar o conjunto de dados definido em suas telas, desfazer e refazer alterações ao projetar telas, copiar telas existentes, visualizar configurações antes da implementação e exportar ou importar configurações do Canvas entre ambientes. Juntas, essas melhorias tornam mais fácil para as equipes criar, refinar, compartilhar e dimensionar a experiência de governança visual em toda a organização.
O OpenPages 9.2.1 também introduz vários aprimoramentos de usabilidade projetados para reduzir o atrito no trabalho diário. Os destaques são:
Esses aprimoramentos ajudam os usuários a passar menos tempo navegando na plataforma e mais tempo agindo com base nos insights.
Com base no recurso de empacotamento de configuração introduzido no OpenPages 9.2, esta versão adiciona comparação de versões de pacotes, validação de dependências, recursos de busca rápida e filtragem, além de suporte completo à API REST para automação de empacotamento.
Esses recursos ajudam os administradores a migrar as configurações entre ambientes com mais confiança, ao mesmo tempo em que reduzem o risco de implementação e a sobrecarga operacional.
A versão 9.2.1 também introduz aprimoramentos para gerenciar hierarquias de objetos do OpenPages. Os administradores agora podem mover automaticamente objetos e seus descendentes ao alterar relacionamentos de pai principal e executar determinadas operações de movimentação de entidades sem a necessidade do modo de administrador do sistema. Essas melhorias simplificam a reestruturação organizacional e reduzem o esforço administrativo.
Juntos, os aprimoramentos de empacotamento, automação, gerenciamento de objetos e SaaS na versão 9.2.1 tornam o OpenPages mais fácil de administrar e de escalar. Quer as organizações estejam implementando governança impulsionada por IA pela primeira vez ou expandindo programas existentes, esses recursos ajudam a reduzir a complexidade e, ao mesmo tempo, melhoram a consistência e o controle.
O OpenPages 9.2 introduziu a base para o GRC impulsionado por IA. O OpenPages 9.2.1 tem como foco facilitar a operacionalização dessa base.
As organizações podem ativar a IA de forma mais rápida por meio de recursos de IA pré-configurados, estender a governança para fluxos de trabalho agênticos por meio de infraestrutura de MCP gerenciada e simplificar o trabalho diário com questionários mais inteligentes, recursos de visualização aprimorados e melhorias de produtividade. Ao mesmo tempo, os administradores ganham maior controle sobre como as configurações são empacotadas, promovidas e gerenciadas em todos os ambientes.
O ponto comum entre todas as melhorias é a simplificação: simplificar a adoção da IA, simplificar a execução da governança e simplificar a escalabilidade. O resultado é uma plataforma mais conectada, inteligente e focada na execução, que ajuda as organizações a governar com maior rapidez, insight e confiança.
Assista ao webinar do OpenPages 9.2.1
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