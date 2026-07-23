IBM OpenPages 9.2.1: da base da IA à IA em escala

À medida que as organizações evoluem da experimentação com a IA para a sua operacionalização em toda a empresa, as equipes de governança enfrentam um novo desafio: escalar a supervisão sem introduzir complexidade. As equipes de GRC estão sendo chamadas a revisar mais documentação, gerenciar relações de risco cada vez mais complexas, responder com mais rapidez a mudanças regulatórias e a riscos emergentes relacionados à IA, além de governar processos orientados tanto por pessoas quanto por inteligência artificial em toda a organização. As abordagens tradicionais geralmente criam gargalos que retardam a tomada de decisão e aumentam a complexidade operacional.

O primeiro passo para operacionalizar a governança impulsionada por IA é remover as barreiras à adoção. O OpenPages 9.2.1 ajuda as organizações a fazer exatamente isso com recursos de IA pré-configurados, infraestrutura de agentes gerenciada e experiências de IA mais ricas incorporadas diretamente nos fluxos de trabalho de GRC.