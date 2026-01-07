IBM OpenPages 9.1.3: IA extensível, produtividade focada na tarefa e o primeiro passo para o GRC agêntico

OpenPages 9.1.3 oferece uma atualização significativa no GRC Canvas, fortalecendo a forma como os usuários executam e gerenciam o trabalho em todas as linhas de defesa. As equipes agora podem substituir o comportamento de campos ocultos nas visualizações e seções de tarefas do Canvas para personalizar experiências específicas para cada função sem modificar o esquema subjacente.
Layouts compactos e de tabela dentro da contagem de suporte do Canvas e campos de texto personalizados, trazendo consolidações e contexto importantes diretamente para o fluxo de trabalho. E quando os usuários trocam de período de relatório, as guias Canvas abertas permanecem ativas enquanto o período selecionado é atualizado no contexto, reduzindo interrupções e ajudando os usuários a manter o foco durante avaliações, testes e remediações.