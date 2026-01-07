IBM OpenPages 9.1.3: IA extensível, produtividade focada na tarefa e o primeiro passo para o GRC agêntico

OpenPages 9.1.3 expande o BYOM com extensões de API, possibilitando conexões seguras com praticamente qualquer endpoint externo de IA/ML por meio de APIs padrão, incluindo watsonx.ai, modelos de base de terceiros ou serviços internos especializados.

Uma nova interface de administração simplifica a configuração de extensões e o gerenciamento de ciclo de vida. O BYOM agora é compatível com campos de enumeração de vários valores, além de entradas avançadas de JSON e expressão para uma modelagem de carga útil mais rica. O registro e a rastreabilidade aprimorados melhoram a operacionalidade e a prontidão para a auditoria, enquanto o suporte para migração permite a promoção segura de configurações de extensão em todos os ambientes.