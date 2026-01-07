Inteligência artificial Automação de TI

IBM OpenPages 9.1.3: IA extensível, produtividade focada na tarefa e o primeiro passo para o GRC agêntico

A plataforma IBM OpenPages foi criada para tornar o trabalho de risco e conformidade mais inteligente com IA, ao mesmo tempo em que fornece às empresas a base de governança para escalar a IA de forma segura e responsável, cumprindo a promessa de "GRC mais inteligentecom IA, IA mais segura com GRC".

Publicado 07/01/2026
OpenPages 9.1.3 continua essa jornada expandindo a abertura do modelo, introduzindo bases prontas para agentes e melhorando a usabilidade no dia a dia, para que as organizações possam acelerar as operações de risco com a IA sem comprometer a confiança, o controle ou a auditabilidade.

Como a versão 9.1.3 se baseia no trem de lançamento da 9.1

O fluxo 9.1 é uma progressão deliberada em direção a operações de risco mais inteligentes e governadas:

  • 9.1. Base da IA dentro do OpenPages: IA estabelecida no OpenPages por meio de habilidades do Bring Your Own Model (BYOM) incorporadas em fluxos de trabalho: resumo, classificação, marcação, assistência generativa e criação de objetos. Leia mais aqui.
  • 9.1.1. Escalabilidade, automação e configurabilidade: Adicionamos profundidade à plataforma para escalar a GRC habilitada por IA de forma responsável: maior alinhamento de governança, reformulação do controle de acesso, automação de fluxo de trabalho, delegação de questionários, dashboards de tendências e uma direção inicial em direção à extensibilidade. Leia mais aqui.
  • 9.1.2. Governe e modernize para adoção: investimentos contínuos em governança e automação, além de avançar na usabilidade focada em tarefas para as três linhas de defesa. Leia mais aqui.
  • 9.1.3. Prontidão de agentes e IA aberta e aprimoramento da UX: formaliza a extensibilidade para a IA externa e introduz bases experimentais de agentes. É a próxima etapa para tornar o OpenPages um lugar onde a IA pode ajudar e agir com segurança dentro de processos de GRC governados.

Novidades no OpenPages 9.1.3

1. IA aberta e extensível: nos seus termos

OpenPages 9.1.3 expande o BYOM com extensões de API, possibilitando conexões seguras com praticamente qualquer endpoint externo de IA/ML por meio de APIs padrão, incluindo watsonx.ai, modelos de base de terceiros ou serviços internos especializados.

Uma nova interface de administração simplifica a configuração de extensões e o gerenciamento de ciclo de vida. O BYOM agora é compatível com campos de enumeração de vários valores, além de entradas avançadas de JSON e expressão para uma modelagem de carga útil mais rica. O registro e a rastreabilidade aprimorados melhoram a operacionalidade e a prontidão para a auditoria, enquanto o suporte para migração permite a promoção segura de configurações de extensão em todos os ambientes.

2. Servidor MCP experimental: uma ponte para o GRC agêntico

9.1.3 apresenta o OpenPages Local MCP Server (experimental), implementado localmente para expor objetos OpenPages por meio do Model Context Protocol (MCP). Isso proporciona uma interface padronizada e segura para que os agentes de IA compatíveis com MCP possam ler, raciocinar e agir com os dados e operações do OpenPages. É um passo inicial e controlado em direção ao GRC agêntico, dando aos inovadores e parceiros uma maneira segura de pilotar a automação dentro de Boundary claros de governança.

3. Melhorias do GRC Canvas para execução de tarefas

OpenPages 9.1.3 oferece uma atualização significativa no GRC Canvas, fortalecendo a forma como os usuários executam e gerenciam o trabalho em todas as linhas de defesa. As equipes agora podem substituir o comportamento de campos ocultos nas visualizações e seções de tarefas do Canvas para personalizar experiências específicas para cada função sem modificar o esquema subjacente.

Layouts compactos e de tabela dentro da contagem de suporte do Canvas e campos de texto personalizados, trazendo consolidações e contexto importantes diretamente para o fluxo de trabalho. E quando os usuários trocam de período de relatório, as guias Canvas abertas permanecem ativas enquanto o período selecionado é atualizado no contexto, reduzindo interrupções e ajudando os usuários a manter o foco durante avaliações, testes e remediações.

4. Administração e cálculos em tempo real

Os administradores podem ocultar os botões de migração por tipo de objeto nas visualizações em grade para reforçar a governança e estender as operações de migração para objetos que não sejam entidades para uma reestruturação mais ampla. Os cálculos em tempo de execução agora são compatíveis com regras entre objetos, permitindo uma agregação em tempo real mais rica em objetos relacionados.

Por que a 9.1.3 é importante para três públicos-chave

1. Para compradores de SaaS

As extensões de API e a interface de usuário de administrador permitem que clientes de SaaS integrem habilidades de IA rapidamente por meio de configuração, não de personalização, acelerando o valor e mantendo as atualizações previsíveis. A entrega contínua em todo o fluxo 9.1 garante que as inovações cheguem com o mínimo de atrito, e o suporte experimental do MCP fornece uma via segura para os fluxos de trabalho agênticos à medida que a adoção amadurece.

Ao mesmo tempo, o OpenPages SaaS está expandindo sua presença global para atender às necessidades regulatórias regionais, de residência de dados e de latência, com o OpenPages como serviço agora ativo em Sydney para os clientes da Austrália e Ásia-Pacífico (veja o anúncio aqui) e também disponível na IBM Cloud da Alemanha para fortalecer os recursos de GRC centrados na UE com hospedagem local e alinhamento de conformidade (veja o anúncio aqui).

Para administradores locais e do Cloud Pak for Data

A implementação local do MCP se encaixa em ambientes regulamentados que exigem limites rígidos de dados. As extensões de API integram-se de forma limpa com modelos privados ou internos, apoiadas por registros mais fortes e promoção de ambiente seguro por meio da compatibilidade com a migração. Os controles de governança e os cálculos aprimorados de tempo de execução ajudam os administradores a operar com confiança em escala empresarial.

Para parceiros e integradores de sistemas

As extensões de API formalizam um modelo de integração escalável para empacotar aceleradores de IA reutilizáveis — classificadores de setores, habilidades de mapeamento regulatório e automação de evidências — sem código personalizado frágil. O MCP abre um caminho para agentes criados por parceiros para monitoramento regulatório, coleta de evidências e testes de controle contínuos.

Reconhecimento de mercado: força do roteiro validada por classificações de liderança

Combinando operações de risco integradas com IA e governança disciplinada, a direção do OpenPages continua sendo reconhecida pelo mercado:

Juntos, esses reconhecimentos validam a trajetória do roteiro 9.1 — GRC mais inteligente com IA, IA mais segura com GRC — e confirmam que o OpenPages está fornecendo os recursos necessários para que as empresas modernizem os riscos e a conformidade com confiança.

Disponibilidade do IBM OpenPages 9.1.3

OpenPages 9.1.3 já está disponível para todos os usuários a partir de 26 de dezembro de 2025.

Saiba mais sobre o IBM OpenPages

 

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM