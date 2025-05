Apresentação do IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

Independentemente do setor ou da região global, o IBM Netezza as a Service BYOC na AWS foi projetado para atender às necessidades específicas de nossos clientes. Para os clientes que desejam aproveitar o poder do Netezza e preferem implementar em seu próprio ambiente de nuvem, o BYOC é uma solução ideal. O modelo de implementação BYOC, juntamente com a oferta existente de SaaS, proporcionará flexibilidade na escolha do ambiente de nuvem com base nos requisitos específicos do cliente. Experimente o futuro dos dados e a análise de dados com o IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud. Não deixe passar a oportunidade de transformar sua estratégia de dados e análise de dados na nuvem!

