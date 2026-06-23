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A IBM foi reconhecida como provedora de serviços do ano pela SSON Europe em 2025 e 2026

Reinventando serviços compartilhados por meio de parceria, propósito e transformação.

Publicado 23/06/2026
Atualizado 25/06/2026

Ser reconhecida como a provedora de serviços do ano da SSON Europe por dois anos consecutivos é, certamente, uma honra. Mas, mais importante ainda, é um sinal de impacto sustentado e progresso consistente. Isso nos convida à reflexão, não apenas sobre o que foi alcançado, mas também sobre o que mudou fundamentalmente em nossa jornada de transformação.

Para nós, da IBM, esse reconhecimento representa uma mudança mais ampla: a forma como os serviços compartilhados estão sendo repensados, deixando de ser apenas mecanismos operacionais para se tornarem facilitadores estratégicos de valor para as empresas.

Uma transformação ancorada em parceria

No cerne desse reconhecimento está nossa colaboração com a Reckitt. Quando começamos a trabalhar juntos em 2021, o foco imediato era estabilizar e integrar as operações financeiras da sua organização Global Business Services (GBS).

Logo no início dessa jornada, alinhamos nossa ambição compartilhada de construir uma função financeira moderna e integrada globalmente, uma função que pudesse escalar com eficiência, operar com precisão e atuar cada vez mais como uma fonte de insight e visão de futuro para os negócios.

Isso exigiu que olhássemos além dos processos e, em vez disso, repensássemos a forma como as finanças operam, colaboram e geram valor.

Reimaginando as finanças para um futuro digital e orientado por dados

Uma organização financeira preparada para o futuro deve ser construída com base em mais do que eficiência. Deve ser digitalmente habilitada, orientada por insighs e estar em constante evolução. Junto com a Reckitt, focamos em:

  • Padronizar processos para criar consistência global
  • Fortalecer a governança para melhorar o controle e a prestação de contas
  • Incorporar automação e IA para reduzir o atrito e liberar capacidade
  • Permitir que os dados se tornem um ativo estratégico em todas as áreas de finanças

Por meio de automação inteligente, análise de dados e intervenções lideradas por IA, as operações financeiras começaram a mudar de:

  • Foco na transação para geração de insights
  • Esforço manual para processos escaláveis e sem contato
  • Relatórios operacionais para suporte a decisões prospectivas

É nesse momento que a transformação se torna tangível e a tecnologia começa a remodelar comportamentos, decisões e resultados.

O poder do alinhamento: uma equipe, uma visão

Um dos aspectos mais marcantes dessa jornada foi a transição para uma “mentalidade de equipe única”. Em grandes organizações globais, a complexidade geralmente se manifesta em propriedade fragmentada, processos inconsistentes e lacunas de comunicação. Lidar com isso exigiu uma mudança na forma como as equipes pensam e operam.

Por meio de um novo modelo operacional baseado em propriedade de ponta a ponta e responsabilidade compartilhada, criamos um ambiente mais alinhado, transparente e colaborativo com tomada de decisão mais rápida, maior clareza de funções, responsabilidades e parceria mais sólida entre equipes globais e mercados.

Gerando impacto que faz a diferença

Em última análise, a transformação deve ser medida pelos resultados, não pela intenção. O impacto gerado pela parceria entre a IBM e a Reckitt reflete esse princípio:

  • O custo do financiamento foi reduzido substancialmente
  • Eficiências de FTE alcançadas
  • 94% dos pagamentos em dia, superando a média do setor
  • Melhorias significativas na qualidade da conciliação e no controle financeiro

Evoluindo a função dos serviços compartilhados

Talvez a mudança mais significativa nessa jornada tenha sido a forma como os serviços compartilhados são percebidos. Estamos passando de um modelo definido pela eficiência para um definido pela criação de valor:

  • De centros de custo a facilitadores estratégicos
  • Da execução ao insight e influência
  • Da prestação de serviços à parceria e cocriação

O papel da IBM nessa evolução tem sido trabalhar ao lado da Reckitt, não apenas como fornecedora, mas como parceira de transformação, ajudando a moldar modelos operacionais, incorporar inovação e impulsionar a melhoria contínua. A extensão da nossa parceria reflete tanto o progresso feito quanto a oportunidade que está por vir.

Olhando para o futuro: o próximo horizonte para a GBS

Ao olharmos para o futuro, a trajetória é clara. Continuaremos evoluindo para plataformas inteligentes e digitalmente integradas que atendam às organizações onde elas estão em sua jornada e as capacitem a responder com mais rapidez às mudanças, tomar decisões mais bem fundamentadas baseadas em dados e dimensionar recursos em diversos mercados sem dificuldades

Ganhar o prêmio de provedora de serviços do ano da SSON é um marco importante. É um reflexo do que pode ser alcançado quando as equipes se alinham em torno de uma visão compartilhada, abraçam mudanças e se comprometem com o progresso contínuo.

A jornada com a Reckitt demonstra que a transformação não é definida por uma iniciativa específica. É definida pela consistência de esforços, clareza de propósito e força da parceria.

Para a IBM, esse é o padrão que pretendemos entregar de forma consistente.

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Autores

Yogi Goyal

Global Managing Partner, AI-First Business Services

Shreeja Puri

Senior Business Consultant

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