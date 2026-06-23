A IBM foi reconhecida como provedora de serviços do ano pela SSON Europe em 2025 e 2026

Ser reconhecida como a provedora de serviços do ano da SSON Europe por dois anos consecutivos é, certamente, uma honra. Mas, mais importante ainda, é um sinal de impacto sustentado e progresso consistente. Isso nos convida à reflexão, não apenas sobre o que foi alcançado, mas também sobre o que mudou fundamentalmente em nossa jornada de transformação.

Para nós, da IBM, esse reconhecimento representa uma mudança mais ampla: a forma como os serviços compartilhados estão sendo repensados, deixando de ser apenas mecanismos operacionais para se tornarem facilitadores estratégicos de valor para as empresas.