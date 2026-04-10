A IBM foi nomeada líder de mercado no BARC Score 2026 para Planejamento Integrado e Análise de Dados

Esse reconhecimento reflete a força do IBM Planning Analytics e o investimento contínuo da IBM em ajudar as organizações a modernizar o planejamento e a tomada de decisões entre as equipes financeiras e de operações.
À medida que as empresas enfrentam uma pressão crescente para planejar com mais precisão e responder mais rapidamente às mudanças, o planejamento integrado tornou-se um recurso crítico. As organizações buscam soluções capazes de conectar planos entre funções, melhorar a colaboração e proporcionar a flexibilidade necessária para se adaptar à medida que as necessidades do negócio evoluem.
O IBM Planning Analytics foi projetado para lidar com essa necessidade com uma solução flexível e escalável que oferece suporte ao planejamento em toda a empresa.
Um dos principais pontos fortes do IBM Planning Analytics é sua flexibilidade. As organizações podem projetar soluções de planejamento adaptadas às suas necessidades específicas, mantendo uma plataforma consistente em toda a empresa.
Essa flexibilidade permite o planejamento integrado entre as funções, permitindo que as equipes alinhem seus planos, melhorem a visibilidade e respondam mais rapidamente às mudanças nas condições. Seja para o planejamento financeiro ou para cenários operacionais mais amplos, a plataforma permite que as organizações reúnam dados, processos e pessoas de forma mais coordenada.
A IBM continua incorporando recursos de IA diretamente no Planning Analytics para ajudar as organizações a migrar de processos manuais para um planejamento mais inteligente e automatizado.
A previsão por IA integrada permite que os usuários gerem previsões usando múltiplas metodologias, melhorando a precisão e reduzindo o esforço necessário para os ciclos de planejamento. Os recursos de agentes de IA permitem que os usuários explorem dados por meio de linguagem natural, analisem resultados e apresentem insights de forma mais eficiente.
A IBM também está aprimorando os recursos de IA agêntica por meio da integração com o watsonx, permitindo que os usuários automatizem tarefas, acionem os fluxos de trabalho e interajam com os dados de planejamento de maneiras mais dinâmicas. Esses recursos foram projetados para apoiar uma tomada de decisão mais proativa e responsiva.
Os recentes aprimoramentos no IBM Planning Analytics focam-se na melhoria da usabilidade e na expansão dos recursos de planejamento. Essas melhorias incluem uma experiência web modernizada, visualização aprimorada e um ambiente de modelagem baseado na web.
Os recursos de fluxo de trabalho também foram fortalecidos com ferramentas que oferecem suporte à gestão de tarefas, aprovações e acompanhamento de processos. Esses aprimoramentos ajudam as organizações a gerenciar processos de planejamento complexos com maior estrutura e transparência.
O reconhecimento da BARC destaca a forte posição da IBM em um mercado que continua a evoluir. À medida que o planejamento se torna mais integrado, baseado em dados e habilitado por IA, as organizações buscam soluções que possam atender tanto às necessidades atuais quanto às inovações futuras.
O IBM Planning Analytics continua evoluindo nessa direção, com investimentos contínuos na experiência do usuário, recursos de IA e automação de fluxos de trabalho. Essas melhorias visam ajudar as organizações a melhorar a precisão da previsão, simplificar os ciclos de planejamento e tomar decisões mais embasadas.
O BARC Score de 2026 fornece uma avaliação detalhada dos fornecedores e seus portfólios em planejamento integrado e análise de dados, incluindo insights sobre pontos fortes, desafios e posicionamento de mercado.
Saiba mais sobre por que a IBM foi reconhecida como líder de mercado.
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