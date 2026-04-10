A IBM foi nomeada líder de mercado no BARC Score 2026 para Planejamento Integrado e Análise de Dados

A IBM continua incorporando recursos de IA diretamente no Planning Analytics para ajudar as organizações a migrar de processos manuais para um planejamento mais inteligente e automatizado.

A previsão por IA integrada permite que os usuários gerem previsões usando múltiplas metodologias, melhorando a precisão e reduzindo o esforço necessário para os ciclos de planejamento. Os recursos de agentes de IA permitem que os usuários explorem dados por meio de linguagem natural, analisem resultados e apresentem insights de forma mais eficiente.

A IBM também está aprimorando os recursos de IA agêntica por meio da integração com o watsonx, permitindo que os usuários automatizem tarefas, acionem os fluxos de trabalho e interajam com os dados de planejamento de maneiras mais dinâmicas. Esses recursos foram projetados para apoiar uma tomada de decisão mais proativa e responsiva.