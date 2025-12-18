A IBM foi nomeada Líder no IDC MarketScape: Serviços de Projeto de Experiência Mundial 2025 - Avaliação de Fornecedor (doc nº US52973225, outubro de 2025) e no IDC MarketScape: Serviços de Construção de Experiência Mundial - 2025 Avaliação de Fornecedor (doc nº US52973125, outubro de 2025), após ter sido nomeada líder nas avaliações de fornecedores de 2023-2024 para esses mercados.

A IDC destacou que "a IBM combina recursos amplos e profundos em serviços de TI com recursos de projeto e desenvolvimento de experiências, principalmente em sua unidade IBM iX, parte da IBM Consulting".

Esse reconhecimento não é um tapinha nas costas. Acreditamos que é a validação de algo muito mais importante: a IBM é um dos poucos parceiros capazes de oferecer uma transformação de experiência verdadeiramente de ponta a ponta – da visão à criação e adoção – com resultados mensuráveis em tempo hábil.