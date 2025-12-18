Inteligência artificial Automação de TI

A IBM foi nomeada Líder pelo IDC MarketScape em Serviços de Projeto de Experiência e pelo IDC MarketScape em Serviços de Construção de Experiência.

A IBM é uma das poucas parceiras capazes de oferecer uma transformação de experiência verdadeiramente de ponta a ponta, da visão à construção e à adoção, com resultados mensuráveis em tempo hábil.

Publicado 18/12/2025
Quatro colegas de trabalho em um escritório trabalhando em um quadro branco com muitas notas adesivas coloridas

A IBM foi nomeada Líder no IDC MarketScape: Serviços de Projeto de Experiência Mundial 2025 - Avaliação de Fornecedor (doc nº US52973225, outubro de 2025) e no IDC MarketScape: Serviços de Construção de Experiência Mundial - 2025 Avaliação de Fornecedor (doc nº US52973125, outubro de 2025), após ter sido nomeada líder nas avaliações de fornecedores de 2023-2024 para esses mercados.

A IDC destacou que "a IBM combina recursos amplos e profundos em serviços de TI com recursos de projeto e desenvolvimento de experiências, principalmente em sua unidade IBM iX, parte da IBM Consulting".

Esse reconhecimento não é um tapinha nas costas. Acreditamos que é a validação de algo muito mais importante: a IBM é um dos poucos parceiros capazes de oferecer uma transformação de experiência verdadeiramente de ponta a ponta – da visão à criação e adoção – com resultados mensuráveis em tempo hábil.

O que esse reconhecimento significa para a diretoria executiva de hoje

Todas as equipes executivas estão lidando com um conjunto familiar de pressões: impulsionar o crescimento lucrativo e a aprofundar a fidelização, aumentar a personalização, modernizar plataformas sem interrupções e garantir que a arquitetura esteja pronta para a IA. Elas estão trabalhando para unificar os dados, análises e ativação para que a estratégia possa finalmente acontecer na velocidade que o negócio precisa. E eles estão se esforçando para capacitar seus funcionários com novas formas de trabalho que aumentem a produtividade e acelerem a adoção digital.

Acreditamos que a IBM se destaca quando as organizações precisam de uma transformação que realmente saia do papel, não só como uma visão bonita em slides, mas como um sistema escalável implementado no mundo real.

De acordo com o IDC MarketScape para Serviços de Projeto de Experiência, a IBM foi reconhecida pelos seguintes pontos fortes:

  • "A IBM tem uma ampla rede de inovação e oferece serviços de projeto de experiência de ponta."
  • "A IBM possui fortes recursos de projetos de ofertas digitais e projetos de produtos físicos, além de sólidos recursos em mudança organizacional."
  • "Em conversas com os clientes de referência da IBM, as três áreas em que os compradores de serviços de projeto de experiência elogiaram muito o fornecedor foram seus recursos específicos do setor, a qualidade de seus profissionais e sua liderança de pensamento em experiência do cliente."

Como entregamos resultados

Experiências excepcionais que geram conexões não acontecem por acaso. Elas são intencionalmente projetadas e meticulosamente criadas, com o apoio de insights, fundamentadas em dados e concretizadas por meio de uma profunda excelência técnica.

Nossa prática global de Estratégia e Design de Experiência opera em 177 países, com 280.000 especialistas em estratégia, design, engenharia, dados e IA, com o apoio de mais de 65 Centros de Inovação de Clientes, mais de 55 estúdios de design e 18 laboratórios de pesquisa.

Mas o que realmente faz a diferença para os clientes é a nossa forma de trabalhar:

Design thinking empresarial e IBM Garage

Nossos métodos comprovados – do fio condutor à orquestração de valor – alinham os stakeholders, aceleram a tomada de decisão e mantêm as equipes focadas em resultados mensuráveis para o usuário e para o negócio.

Consultoria baseada em ativos e integrada com IA

Usamos aceleradores reutilizáveis e recursos de IA não apenas para prototipar ideias, mas para construir, gerenciar e otimizar experiências reais:

  • IBM Consulting Experience Orchestrator para arquiteturas de experiência modulares e escaláveis
  • Sistema de design de carbono para uma IU acessível, de alto desempenho e rápida
  • IA em escala para migrar modelos do POC para a produção
  • IBM Design Maturity Assessment para benchmark e amadurecer os recursos do cliente

Essa abordagem baseada em ativos oferece aos clientes algo que todo líder deseja: mais velocidade, menos riscos e maior ROI.

Para onde estamos direcionando nossos esforços: a IA como multiplicadora de forças

Estamos projetando experiências adaptativas, aquelas que aprendem, antecipam e se otimizam em todos os canais. Desde pesquisas aceleradas por IA até sistemas de conteúdo dinâmico e jornadas agênticas do cliente, estamos operacionalizando a IA de uma forma responsável, escalável e de nível empresarial, não de forma experimental.

Na IBM, estamos aprofundando o insight sobre o consumidor e aumentando o valor percebido pelos clientes. À medida que a IA remodela a forma como as pessoas interagem com as marcas, as organizações precisam de experiências que não apenas atendam às expectativas, mas que evoluam com elas. Essa é a fronteira que nossas equipes já estão explorando em seus projetos.

O valor deve ser visível, quantificável e rápido. Nossos investimentos em ferramentas como o Experience Orchestrator e fluxos de trabalho inteligentes têm como objetivo direto aumentar o ROI, reduzir o tempo de entrada no mercado e melhorar a eficiência operacional em todo o ciclo de vida de clientes e funcionários.

O que está por vir

Embora estejamos orgulhosos desse reconhecimento, estamos ainda mais focados no que está por vir. Nossa missão é ajudar as organizações a projetar e criar experiências que proporcionem resultados de negócios mensuráveis e que elevem o padrão do que a transformação pode alcançar.

Baixe o trecho do IDC MarketScape

Explore os serviços da IBM Consulting

Billy Seabrook

Senior Partner, Global Chief Design Officer and ES&D Offering Leader

IBM