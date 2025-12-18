Estamos projetando experiências adaptativas, aquelas que aprendem, antecipam e se otimizam em todos os canais. Desde pesquisas aceleradas por IA até sistemas de conteúdo dinâmico e jornadas agênticas do cliente, estamos operacionalizando a IA de uma forma responsável, escalável e de nível empresarial, não de forma experimental.
Na IBM, estamos aprofundando o insight sobre o consumidor e aumentando o valor percebido pelos clientes. À medida que a IA remodela a forma como as pessoas interagem com as marcas, as organizações precisam de experiências que não apenas atendam às expectativas, mas que evoluam com elas. Essa é a fronteira que nossas equipes já estão explorando em seus projetos.
O valor deve ser visível, quantificável e rápido. Nossos investimentos em ferramentas como o Experience Orchestrator e fluxos de trabalho inteligentes têm como objetivo direto aumentar o ROI, reduzir o tempo de entrada no mercado e melhorar a eficiência operacional em todo o ciclo de vida de clientes e funcionários.