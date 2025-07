A IBM foi nomeada Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para plataformas de observabilidade

*

Gartner, Magic Quadrant for Observability Platforms, Gregg Siegfried, Matt Crossley, Padraig Byrne, Andre Bridges, Martin Caren, 7 de julho de 2025. Gartner é uma marca registrada e marca de serviço, e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Este gráfico foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado no contexto desse documento. O documento da Gartner está disponível sob solicitação da IBM.