A IBM foi nomeada Líder Emergente pelo Guia de Inovação do Gartner de 2025 para provedores de modelos de IA generativa.

Acreditamos que esse reconhecimento reflete como a IBM está promovendo a IA de nível empresarial com base em abertura, governança e eficiência, à medida que as organizações migram de pilotos para implementações em escala de produção.

Publicado 04/12/2025
Homem à mesa no notebook com a lâmpada acesa e uma tela à direita

A Gartner afirma que "o espaço de modelo de IA generativa é a personificação de um mercado em rápida evolução como base para a IA generativa e adoção agentes, com novos modelos de base/fronteira e especializados sendo lançados semanalmente."

Temos o orgulho de anunciar que a IBM foi nomeada Líder Emergente pelo Guia de Inovação do Gartner de 2025 para provedores de modelos de IA generativa.

Gráfico de quadrantes categorizando os fornecedores de modelos de IA generativa em quatro segmentos: líderes emergentes, desafiantes emergentes, especialistas emergentes e visionários emergentes. O gráfico inclui empresas notáveis, como OpenAI, Microsoft, Adobe e Google, com suas posições baseadas no potencial e desempenho futuros. O logotipo da Gartner está visível no canto inferior direito, e o gráfico é datado de novembro de 2023.

Por que as empresas precisam de uma estratégia de modelo criada para produtividade e flexibilidade

A Gartner afirma que "Devido aos recursos de dados, computação e engenharia necessários para construir modelos de IA generativa, o mercado é altamente concentrado, com poucos fornecedores".

À medida que as organizações avaliam as opções entre modelos abertos, APIs comerciais, arquiteturas multimodais e modelos de domínio especializados, elas enfrentam uma pressão crescente para alinhar as decisões de tecnologia com os resultados de negócios de longo prazo, em vez da experimentação de curto prazo.

A IBM acredita que há uma série de dinâmicas que estão remodelando o mercado de IA generativa, incluindo três forças-chave que são particularmente relevantes para a adoção da IA empresarial:

Crescimento de modelos abertos: modelos de código aberto, como o IBM Granite, oferecem às organizações flexibilidade, controle e a capacidade de ajustar modelos usando dados proprietários.

  • De acordo com a Gartner, "as opções de código aberto são muito atraentes para as empresas que estão testando e comprovando os casos de uso, bem como para as empresas que possuem equipes experientes de engenharia e operações que podem auto-hospedar os modelos e assumir sua manutenção operacional (incluindo testes), e até mesmo contribuir com os projetos."

Explosão de agentes de IA: os agentes criam loops de inferência de várias etapas que impulsionam rápidos aumentos na demanda por modelos eficientes e otimizados em termos de custo.

  • Segundo a Gartner, "A trajetória de crescimento explosivo dos agentes de IA representa um impulso transformador para os fornecedores de modelos de IA generativa, criando oportunidades de receita sem precedentes por meio da escalabilidade exponencial do uso e de diversos canais de monetização, especialmente na área de inferência de modelos."

Transição para modelos especializados: existe uma necessidade crescente de modelos otimizados para tarefas específicas, que ofereçam maior precisão, menor custo e melhor alinhamento aos fluxos de trabalho específicos do domínio.

  • De acordo com a Gartner, "Os modelos especializados se concentram em cumprir um conjunto limitado de tarefas direcionadas ou específicas do domínio e operar em um contexto específico ou categoria de informações, como um tópico, setores ou conjunto de problemas."

Na IBM, acreditamos que a próxima onda de produtividade empresarial não virá da experimentação com modelos cada vez maiores, mas sim do alinhamento estratégico da seleção de modelos com a forma como o trabalho é realmente realizado. Para apoiar isso, nos concentramos em oferecer flexibilidade de modelo e a governança necessárias para operacionalizar a IA de forma responsável e em escala.

Tecnologia da IBM avaliada

A Gartner define o mercado de provedores de modelos de IA generativa como "provedores de modelos que oferecem acesso a modelos de base comerciais ou de código aberto/pesos abertos".

Para a IBM, esta avaliação se concentra em dois componentes principais do nosso stack de IA:

  1. watsonx.ai: um estúdio de IA empresarial que unifica o acesso a modelos, ferramentas de personalização e opções de implementação. Construído em torno da liberdade de modelo, ele fornece acesso a milhares de modelos em um ambiente. O watsonx.ai oferece os recursos de ajuste, avaliação e integração necessários para levar os modelos da experimentação à produção com confiança.
  2. IBM Granite: uma família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, desenvolvidos para escalar a IA empresarial de forma eficiente e responsável. Os modelos Granite enfatizam a transparência e a governança e são a primeira família de modelos de código aberto a obter a certificação ISO 42001. Os modelos Granite 4.0 recém-lançados são projetados para tarefas essenciais dentro dos fluxos de trabalho agênticos e reforçam a eficiência, reduzindo drasticamente a necessidade de memória e aumentando as velocidades de inferência.

Juntos, o watsonx.ai e o Granite formam o núcleo dos recursos da IBM avaliados no relatório, mas nossa estratégia de IA vai além. O portfólio mais amplo do watsonx integra dados, governança e orquestração de agentes em uma solução unificada que ajuda as organizações a migrar além de pilotos isolados, rumo à automação em escala e a produtividade mensurável.

A infraestrutura certa para os modelos certos

Essa abordagem garante que as organizações tenham não só os modelos certos, mas também a infraestrutura, a base de dados e a governança certas para escalar a IA de forma responsável.

Volkmar Uhlig

VP AI Infrastructure Portfolio Lead

David Cox

VP, AI Models; IBM Director, MIT-IBM Watson AI Lab

Gartner, Innovation Guide for Generative AI Model Providers, Radu Miclaus, Arun Chandrasekaran, et al., 13 de novembro de 2025

GARTNER é uma marca registrada da Gartner, Inc. e suas afiliadas.

A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações ou outras designações mais altas. As publicações da Gartner consistem em opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.