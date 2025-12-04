A IBM foi nomeada Líder Emergente pelo Guia de Inovação do Gartner de 2025 para provedores de modelos de IA generativa.

A Gartner afirma que "Devido aos recursos de dados, computação e engenharia necessários para construir modelos de IA generativa, o mercado é altamente concentrado, com poucos fornecedores".

À medida que as organizações avaliam as opções entre modelos abertos, APIs comerciais, arquiteturas multimodais e modelos de domínio especializados, elas enfrentam uma pressão crescente para alinhar as decisões de tecnologia com os resultados de negócios de longo prazo, em vez da experimentação de curto prazo.

A IBM acredita que há uma série de dinâmicas que estão remodelando o mercado de IA generativa, incluindo três forças-chave que são particularmente relevantes para a adoção da IA empresarial:

Crescimento de modelos abertos: modelos de código aberto, como o IBM Granite, oferecem às organizações flexibilidade, controle e a capacidade de ajustar modelos usando dados proprietários.

De acordo com a Gartner, "as opções de código aberto são muito atraentes para as empresas que estão testando e comprovando os casos de uso, bem como para as empresas que possuem equipes experientes de engenharia e operações que podem auto-hospedar os modelos e assumir sua manutenção operacional (incluindo testes), e até mesmo contribuir com os projetos."

Explosão de agentes de IA: os agentes criam loops de inferência de várias etapas que impulsionam rápidos aumentos na demanda por modelos eficientes e otimizados em termos de custo.

Segundo a Gartner, "A trajetória de crescimento explosivo dos agentes de IA representa um impulso transformador para os fornecedores de modelos de IA generativa, criando oportunidades de receita sem precedentes por meio da escalabilidade exponencial do uso e de diversos canais de monetização, especialmente na área de inferência de modelos."

Transição para modelos especializados: existe uma necessidade crescente de modelos otimizados para tarefas específicas, que ofereçam maior precisão, menor custo e melhor alinhamento aos fluxos de trabalho específicos do domínio.

De acordo com a Gartner, "Os modelos especializados se concentram em cumprir um conjunto limitado de tarefas direcionadas ou específicas do domínio e operar em um contexto específico ou categoria de informações, como um tópico, setores ou conjunto de problemas."

Na IBM, acreditamos que a próxima onda de produtividade empresarial não virá da experimentação com modelos cada vez maiores, mas sim do alinhamento estratégico da seleção de modelos com a forma como o trabalho é realmente realizado. Para apoiar isso, nos concentramos em oferecer flexibilidade de modelo e a governança necessárias para operacionalizar a IA de forma responsável e em escala.