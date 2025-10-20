A IBM foi nomeada Líder no 2025 IDC MarketScape para Worldwide Data Integration Software Platforms

As organizações estão correndo para incorporar a IA em suas operações, mas muitas não conseguem perceber seu valor total. A eficácia de qualquer sistema de IA depende da qualidade e da pontualidade dos dados por trás dele, pois 95% dos projetos de IA não cumprem suas promessas devido a dados de má qualidade.

À medida que a demanda por dados confiáveis e prontos para IA cresce, as equipes de engenharia enfrentam crescentes desafios (fontes fragmentadas, ambientes híbridos, restrições de soberania e formatos diversos) que levam a silos de dados, ineficiências e resultados não confiáveis. Para liberar o potencial da IA, é essencial adotar uma abordagem moderna para a integração de dados, que conecte quaisquer dados em qualquer ambiente, com flexibilidade e escala.

A IBM responde a esses desafios com o watsonx.data integration, um software de integração de dados impulsionado por IA projetado para proporcionar ganhos de produtividade e eficiência para equipes de dados. Ele simplifica a ingestão de dados, transformação e entrega de dados com um plano de controle unificado para integrar dados estruturados e dados não estruturados, utilizando lotes, streaming em tempo real e replicação.

O portfólio de integração de dados da IBM é aprimorado ainda mais pela interoperabilidade profunda com o watsonx.data e pelas ofertas do watsonx.data intelligence, proporcionando uma solução de gerenciamento de dados unificada e completa para os clientes.