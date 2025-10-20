Temos o prazer de compartilhar que a IBM foi nomeada Líder no 2025 IDC MarketScape para Worldwide Data Integration Software Platforms.
Acreditamos que esse reconhecimento é um testemunho de nossa estratégia e nosso foco em oferecer recursos de integração inovadores que ajudam as organizações voltadas para dados a liberar todo o potencial de seus dados.
As organizações estão correndo para incorporar a IA em suas operações, mas muitas não conseguem perceber seu valor total. A eficácia de qualquer sistema de IA depende da qualidade e da pontualidade dos dados por trás dele, pois 95% dos projetos de IA não cumprem suas promessas devido a dados de má qualidade.
À medida que a demanda por dados confiáveis e prontos para IA cresce, as equipes de engenharia enfrentam crescentes desafios (fontes fragmentadas, ambientes híbridos, restrições de soberania e formatos diversos) que levam a silos de dados, ineficiências e resultados não confiáveis. Para liberar o potencial da IA, é essencial adotar uma abordagem moderna para a integração de dados, que conecte quaisquer dados em qualquer ambiente, com flexibilidade e escala.
A IBM responde a esses desafios com o watsonx.data integration, um software de integração de dados impulsionado por IA projetado para proporcionar ganhos de produtividade e eficiência para equipes de dados. Ele simplifica a ingestão de dados, transformação e entrega de dados com um plano de controle unificado para integrar dados estruturados e dados não estruturados, utilizando lotes, streaming em tempo real e replicação.
O portfólio de integração de dados da IBM é aprimorado ainda mais pela interoperabilidade profunda com o watsonx.data e pelas ofertas do watsonx.data intelligence, proporcionando uma solução de gerenciamento de dados unificada e completa para os clientes.
Vamos explorar como os clientes podem se beneficiar da watsonx.data integration.
A IBM integra a IA durante todo o ciclo de vida da integração de dados, simplificando cada etapa, desde o projeto de pipelines até as operações de dados e a qualidade de dados. As abordagens de projeto de pipelines assistidas por IA ajudam as equipes a criar e refinar pipelines usando linguagem natural. Isso não apenas aumenta a produtividade dos engenheiros de dados, mas também capacita usuários de todos os níveis de habilidades a criar pipelines. Com observabilidade de dados integrada e detecção de problemas impulsionada por IA, os profissionais de DataOps podem identificar e resolver problemas antes que afetem cargas de trabalho posteriores.
Além de abordagens assistidas por IA, a integração com o watson.data capacita as equipes de dados com uma tela visual, no-code e com pouco código para projetar pipelines reutilizáveis e compartilháveis. Arraste e solte componentes pré-construídos para montar fluxos de dados complexos que seguem as melhores práticas sem necessidade de programação. Os desenvolvedores podem aproveitar os recursos de autoria de código com um SDK do Python para ter maior controle e manutenção mais fácil dos pipelines.
O watsonx.data integration simplifica a integração de dados estruturados e não estruturados usando técnicas de streaming, lote e replicação, tudo a partir de um único plano de controle. Seja processando dados em tempo real, atualizando relatórios de negócios ou replicando entre ambientes, crie e gerencie pipelines a partir de um plano de controle unificado, escalando a eficiência das operações de engenharia e dados. Ao centralizar pipelines em um único plano de controle, os clientes reduzem a proliferação de ferramentas e as despesas operacionais, permitindo que eles liberem valor de todos os seus dados em um só lugar e otimizando os resultados entre os casos de uso.
Crie pipelines uma vez e execute-os onde seus dados estiverem, no local, na nuvem ou em diferentes regiões. Implemente o mais próximo possível de seus dados com planos remotos, minimizando a movimentação de dados, reduzindo as taxas de saída e garantindo a conformidade com a soberania. Esse modelo de execução híbrida permite que você escale para cima ou para baixo sem esforço, com adaptabilidade com reconhecimento de carga de trabalho, para você desenvolver sua base de dados com confiança.
A IBM encontra você onde você estiver com conectividade robusta com plataformas de dados de terceiros e o ecossistema de dados da IBM (incluindo o watsonx.data), para ajudar a unificar o acesso a dados com facilidade. Essa conectividade simplifica a forma como você conecta e gerencia dados entre ambientes, enquanto o watsonx.data intelligence garante governança e linhagem rastreável a cada passo do caminho.
Conecte-se sem dificuldades aos dados em plataformas como AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake e Databricks, sem reescritas ou lock-in. A integração nativa com os principais ecossistemas de dados garante operações consistentes e desempenho superior sem comprometer a escolha da plataforma. Ao aproveitar seus investimentos existentes em infraestrutura e análise de dados, o watsonx.data integration ajuda a maximizar o ROI e, ao mesmo tempo, prepara sua arquitetura de dados para o futuro.
Organizações de todos os setores usam o watsonx.data integration para:
O IBM watsonx.data integration capacita as organizações a transformar dados fragmentados em um ativo estratégico, gerando insights mais rápidos, resultados confiáveis de IA e valor de negócios mensurável.
Acreditamos que o reconhecimento da IBM como Líder no 2025 IDC MarketScape para Worldwide Data Integration Software Platforms valida nosso compromisso de fornecer soluções de integração de dados líderes do setor, que lidam com as necessidades em evolução das empresas modernas.
Leia o trecho para saber por que o IDC MarketScape nomeou a IBM como Líder.
Pronto para descobrir os recursos de integração de dados da IBM?Agende uma demonstração em tempo real