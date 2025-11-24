A IBM foi líder no Gartner Magic Quadrant para Metadata Management for watsonx.data intelligence
Acreditamos que esse reconhecimento ressalta o papel da IBM na redefinição do gerenciamento de metadados para a era da IA.
Estamos orgulhosos de compartilhar que a IBM foi reconhecida como Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions for its watsonx.data intelligence. A IBM ficou na melhor posição em relação Completeness of Vision e Ability to Execute entre 15 fornecedores avaliados.
Com o watsonx.data intelligence, a IBM reúne catalogação, governança, linhagem e compartilhamento de dados em uma plataforma unificada impulsionada por IA, permitindo que as empresas ativem os metadados como um ativo comercial estratégico em todo o ciclo de vida dos dados.
À medida que as organizações se expandem para ambientes híbridos e multinuvem, a complexidade dos cenários de dados cresce exponencialmente. O desafio não é apenas gerenciar dados; é entender isso. É aí que os metadados (os "dados sobre dados") se tornam o tecido conjuntivo que determina se a IA e a análise de dados cumprem o que prometem.
O gerenciamento de metadados não é apenas um requisito de conformidade; é a base para uma IA confiável. As organizações dependem de metadados para rastrear a linhagem de dados, garantir a qualidade e proporcionar transparência na forma como os dados são usados pela IA. O watsonx.data intelligence da IBM também utiliza automação integrada com IA para descobrir continuamente, classificar e enriquecer metadados em fontes de dados estruturados e dados não estruturados.
O resultado é um ecossistema de dados vivo, onde governança e inovação coexistem. Os usuários corporativos podem encontrar e confiar nos dados certos mais rapidamente, os engenheiros de dados podem reduzir o tempo gasto na curadoria de dados e as equipes de IA podem acessar conjuntos de dados confiáveis e ricos em contexto para treinar e ajuste modelos de forma responsável.
As empresas modernas operam em ambientes complexos e distribuídos que abrangem data centers, plataformas SaaS, nuvem pública e ambientes locais regulamentados. A abordagem de gerenciamento de metadados da IBM foi projetada para essa realidade.
Com o watsonx.data intelligence, as organizações podem gerenciar e controlar metadados onde quer que os dados estejam, independentemente da infraestrutura ou da localização geográfica. Desde setores regulamentados que devem aderir a leis rígidas de residência de dados até empresas globais que executam cargas de trabalho na AWS, Azure, Google Cloud e IBM Cloud, a IBM garante uma base de metadados consistente que abrange todo o ecossistema.
Essa flexibilidade híbrida não é um complemento, ela faz parte da filosofia de projeto central da IBM, garantindo que os clientes possam cumprir metas de governança, conformidade e prontidão para IA sem sacrificar a agilidade.
A interoperabilidade é fundamental para a visão da IBM para dados e IA. A Watsonx.data intelligence é aberta por design, integrando-se sem dificuldades a ferramentas de terceiros e a ecossistemas abertos.
Ao apoiar iniciativas como OpenLineage, Open Data Contract Specification (ODCS) e Model Context Protocol (MCP), a IBM ajuda os clientes a criar uma base de dados conectada, transparente e confiável. Esses ecossistemas abertos facilitam a conexão de metadados em catálogos de dados, pipelines de ETL, plataformas de IA e ferramentas de business intelligence para organizações, criando uma visão única e unificada dos dados corporativos.
Essa abertura não só reduz o lock-in com fornecedor, mas também possibilita a inovação por meio da colaboração, permitindo que as empresas integrem ecossistemas de dados existentes com o watsonx para acelerar a realização de valor.
A IBM Continuar expandindo os recursos de watsonx.data intelligence por meio de inovação estratégica e integração. A aquisição da DataStax pela IBM introduziu recursos de pesquisa vetorial avançada, geração aumentada de recuperação (RAG) e recursos de dados não estruturados na plataforma watsonx.
Esses aprimoramentos permitem que as organizações descubram e contextualizem dados de forma mais eficaz, potencializando casos de uso de IA generativa, análise de dados e automação inteligente. Seja melhorando a capacidade de descoberta de dados para usuários corporativos ou permitindo respostas de IA mais exatas , a integração de recursos de dados não estruturados ajuda as organizações a liberar novos insights de forma mais rápida e responsável.
Na IBM, acreditamos que o gerenciamento de metadados não se trata apenas de governança; trata-se de capacitação. Metadados confiáveis são o que torna a IA explicável, responsável e escalável. Ao proporcionar um registro transparente sobre a origem dos dados, como são transformados e como é utilizado, o watsonx.data intelligence ajuda as Organizações a operacionalizar princípios de IA responsável em seus fluxos de trabalho.
Conforme as empresas aceleram a adoção da IA, elas precisam de sistemas que simplifiquem a complexidade dos dados, garantam a conformidade regulatória e preservem a confiança em cada etapa. Para nós, o reconhecimento da IBM pela Gartner afirma nosso compromisso em construir essa base.
Durante décadas, a IBM ajudou as empresas a transformar dados em valor comercial, desde os bancos de dados relacionais pioneiros até o avanço dos ecossistemas de dados atuais impulsionados por IA. Watsonx.data intelligence representa a próxima evolução: uma abordagem baseada em metadados que unifica governança e inovação em uma única plataforma.
Em nossa opinião, esse reconhecimento da Gartner reforça a posição única da IBM na interseção de dados, IA e inovação aberta, ajudando os clientes a migrar de gerenciar os dados para dominá-los.
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 19 de novembro de 2025.
