A IBM foi líder no Gartner Magic Quadrant para Metadata Management for watsonx.data intelligence

À medida que as organizações se expandem para ambientes híbridos e multinuvem, a complexidade dos cenários de dados cresce exponencialmente. O desafio não é apenas gerenciar dados; é entender isso. É aí que os metadados (os "dados sobre dados") se tornam o tecido conjuntivo que determina se a IA e a análise de dados cumprem o que prometem.

O gerenciamento de metadados não é apenas um requisito de conformidade; é a base para uma IA confiável. As organizações dependem de metadados para rastrear a linhagem de dados, garantir a qualidade e proporcionar transparência na forma como os dados são usados pela IA. O watsonx.data intelligence da IBM também utiliza automação integrada com IA para descobrir continuamente, classificar e enriquecer metadados em fontes de dados estruturados e dados não estruturados.

O resultado é um ecossistema de dados vivo, onde governança e inovação coexistem. Os usuários corporativos podem encontrar e confiar nos dados certos mais rapidamente, os engenheiros de dados podem reduzir o tempo gasto na curadoria de dados e as equipes de IA podem acessar conjuntos de dados confiáveis e ricos em contexto para treinar e ajuste modelos de forma responsável.