A IBM foi escolhida como líder no The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, segundo trimestre de 2025

Em um mundo que se afoga na empolgação da IA, o valor real dos negócios vem de decisões mais inteligentes.

Enquanto as empresas perseguem o que a IA promete, a maioria fica presa na armadilha da experimentação. De acordo com um post de blog da Forrester, “a revolução da IA continua a crescer a um ritmo sem precedentes, mesmo em meio a algum ceticismo este ano em relação ao valor de negócios que ela oferece”. A realidade? A State Of IA Survey, da Forrester, 2024, revelou que dois terços dos entrevistados aceitariam um retorno inferior a 50% sobre os investimentos em IA, destacando uma mudança preocupante nas expectativas.

A IBM adota uma postura diferente: IA sem decisões inteligentes é apenas automação cara.