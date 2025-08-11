A IBM foi escolhida como líder no The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, segundo trimestre de 2025

11 de agosto de 2025

Em um mundo que se afoga na empolgação da IA, o valor real dos negócios vem de decisões mais inteligentes.

Enquanto as empresas perseguem o que a IA promete, a maioria fica presa na armadilha da experimentação. De acordo com um post de blog da Forrester, “a revolução da IA continua a crescer a um ritmo sem precedentes, mesmo em meio a algum ceticismo este ano em relação ao valor de negócios que ela oferece”. A realidade? A State Of IA Survey, da Forrester, 2024, revelou que dois terços dos entrevistados aceitariam um retorno inferior a 50% sobre os investimentos em IA, destacando uma mudança preocupante nas expectativas.

A IBM adota uma postura diferente: IA sem decisões inteligentes é apenas automação cara.

Por que a maioria das iniciativas de IA falha

O problema não é a tecnologia; é a lacuna entre os recursos da IA e o impacto nos negócios.

De acordo com Sharyn Lever, diretora de pesquisa da Forrester, "nem todas as iniciativas de IA produziram os resultados de negócios pretendidos" em 2024 (previsões de tecnologia e segurança da Forrester de 2025, outubro de 2024). Enquanto o setor geralmente busca a inovação por si só, a IBM se concentra no que realmente impulsiona a transformação: tornar cada decisão de negócios uma vantagem estratégica.

É por isso que a IBM foi reconhecida como líder no The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, segundo trimestre de 2025.

O que a Forrester descobriu sobre a IBM

A Forrester não avaliou apenas a tecnologia; ela avaliou o impacto nos negócios. O perfil do fornecedor da IBM no relatório afirma:

Engenharia de decisão de classe mundial. De acordo com a análise da Forrester, a plataforma da IBM se destaca na criação de decisões, testes e, especialmente, otimização, pois oferece ferramentas sofisticadas de aprendizado de máquina.

A prova está no desempenho

Nossos clientes não só implementam a IA, eles capacitam decisões:

Transformação de serviços financeiros

  • O PNC Financial Services Group automatizou 50 processos de negócios e implementou mais de cinco milhões de business rules
  • Resultados: redução de 80-90% nas avaliações manuais de empréstimos, ao mesmo tempo em que escalava as operações sem aumentos proporcionais de pessoal
  • A vantagem da decisão: decisões de crédito em tempo real que equilibram risco e oportunidade

Revolução na experiência do cliente

  • A Camping World implementou o IBM watsonx Assistant para atendimento ao cliente inteligente
  • Resultado: aumento de 40% no engajamento do consumidor, aumento de 33% na produtividade do agente
  • A vantagem da decisão: toda interação com o cliente se torna um ponto de decisão baseado em dados

Excelência operacional

  • A Vodafone aproveitou o IBM watsonx.ai para otimizar a jornada de conversação
  • Resultado: os prazos de teste foram reduzidos de 6,5 horas para menos de 1 minuto\A vantagem da decisão: validação instantânea de decisões em milhões de pontos de contato com o cliente

A realidade do mercado

Enquanto o mercado de IA cresce, é na inteligência de decisão que o valor reside:

  • Crescimento do mercado: software de IA crescendo 50% mais rápido do que o mercado geral de software, atingindo US$ 64 bilhões até 2025
  • Demanda por infraestrutura: os líderes de tecnologia triplicarão a adoção das plataformas AIOps em 2025
  • O desafio: 75% dos tomadores de decisão de tecnologia esperam que a dívida técnica atinja uma gravidade moderada ou alta até 2026

A abordagem diferenciada da IBM para decisões empresariais

Além da automação: inteligência de decisão

Todas as empresas tomam milhões de decisões diariamente. A IBM não apenas automatiza: nós as tornamos inteligentes, adaptáveis e estrategicamente alinhadas.

Além dos experimentos: escala de produção

A IBM impulsiona as maiores empresas do mundo com plataformas que lidam com a complexidade, a escala e a governança que as empresas reais exigem.

Além das promessas: resultados comprovados

Para nós, a pesquisa da Forrester valida o que nossos clientes já sabem: quando as decisões são mais importantes, a IBM entrega.

O que vem a seguir: o futuro das decisões empresariais

O reconhecimento atual da Forrester é apenas o começo.

A IBM está desbravando o futuro das decisões, onde a automação se torna inteligência, e as decisões aprendem, se adaptam e melhoram continuamente. Conforme a IA evolui para além dos modelos estáticos, as empresas precisam de sistemas que otimizem os resultados em tempo real.

Estamos construindo em direção a um futuro em que:

  • A linguagem natural encontra a lógica da decisão: permitindo que os usuários corporativos traduzam políticas em regras praticáveis por meio de interfaces intuitivas, sem complexidade técnica
  • A inteligência de decisão se torna autoaprimorável: com loops de feedback integrados que avaliam resultados, detectam padrões e recomendam otimizações em tempo real
  • A governança empresarial escala sem dificuldades: garantindo que cada decisão automatizada seja transparente, compatível e alinhada aos objetivos de negócios em operações globais
  • As decisões evoluem de regras estáticas para ativos vivos: continuamente refinadas por dados operacionais, mudanças de mercado e prioridades estratégicas

A IBM está posicionada de forma única para concretizar essa visão, combinando nossa comprovada liderança na tomada de decisões com recursos do watsonx.ai e governança de nível empresarial nos quais as maiores organizações do mundo confiam.

Porque o futuro não pertencerá às organizações que tiverem mais IA, mas sim às que tomarem as decisões mais inteligentes e com mais rapidez.

Tudo pronto para transformar sua tomada de decisão?

A era da IA será vencida pelas decisões mais inteligentes, não apenas pelos melhores algoritmos.

Não importa se você é líder de risco, executivo de operações ou estrategista de tecnologia, a IBM ajuda a incorporar inteligência a todas as decisões de negócios.

Isenção de responsabilidade importante: a Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço incluído em suas publicações de pesquisa e não aconselha nenhuma pessoa a selecionar os produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas classificações incluídas em tais publicações. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento da época e estão sujeitas a alterações. Para mais informações, leia sobre a objetividade da Forrester aqui.

