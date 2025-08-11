A IBM foi escolhida como líder no The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, segundo trimestre de 2025

11 de agosto de 2025
Em um mundo que se afoga na empolgação da IA, o valor real dos negócios vem de decisões mais inteligentes.
Enquanto as empresas perseguem o que a IA promete, a maioria fica presa na armadilha da experimentação. De acordo com um post de blog da Forrester, “a revolução da IA continua a crescer a um ritmo sem precedentes, mesmo em meio a algum ceticismo este ano em relação ao valor de negócios que ela oferece”. A realidade? A State Of IA Survey, da Forrester, 2024, revelou que dois terços dos entrevistados aceitariam um retorno inferior a 50% sobre os investimentos em IA, destacando uma mudança preocupante nas expectativas.
A IBM adota uma postura diferente: IA sem decisões inteligentes é apenas automação cara.
O problema não é a tecnologia; é a lacuna entre os recursos da IA e o impacto nos negócios.
De acordo com Sharyn Lever, diretora de pesquisa da Forrester, "nem todas as iniciativas de IA produziram os resultados de negócios pretendidos" em 2024 (previsões de tecnologia e segurança da Forrester de 2025, outubro de 2024). Enquanto o setor geralmente busca a inovação por si só, a IBM se concentra no que realmente impulsiona a transformação: tornar cada decisão de negócios uma vantagem estratégica.
É por isso que a IBM foi reconhecida como líder no The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, segundo trimestre de 2025.
A Forrester não avaliou apenas a tecnologia; ela avaliou o impacto nos negócios. O perfil do fornecedor da IBM no relatório afirma:
Engenharia de decisão de classe mundial. De acordo com a análise da Forrester, a plataforma da IBM se destaca na criação de decisões, testes e, especialmente, otimização, pois oferece ferramentas sofisticadas de aprendizado de máquina.
Nossos clientes não só implementam a IA, eles capacitam decisões:
Transformação de serviços financeiros
Revolução na experiência do cliente
Excelência operacional
Enquanto o mercado de IA cresce, é na inteligência de decisão que o valor reside:
Além da automação: inteligência de decisão
Todas as empresas tomam milhões de decisões diariamente. A IBM não apenas automatiza: nós as tornamos inteligentes, adaptáveis e estrategicamente alinhadas.
Além dos experimentos: escala de produção
A IBM impulsiona as maiores empresas do mundo com plataformas que lidam com a complexidade, a escala e a governança que as empresas reais exigem.
Além das promessas: resultados comprovados
Para nós, a pesquisa da Forrester valida o que nossos clientes já sabem: quando as decisões são mais importantes, a IBM entrega.
O reconhecimento atual da Forrester é apenas o começo.
A IBM está desbravando o futuro das decisões, onde a automação se torna inteligência, e as decisões aprendem, se adaptam e melhoram continuamente. Conforme a IA evolui para além dos modelos estáticos, as empresas precisam de sistemas que otimizem os resultados em tempo real.
Estamos construindo em direção a um futuro em que:
A IBM está posicionada de forma única para concretizar essa visão, combinando nossa comprovada liderança na tomada de decisões com recursos do watsonx.ai e governança de nível empresarial nos quais as maiores organizações do mundo confiam.
Porque o futuro não pertencerá às organizações que tiverem mais IA, mas sim às que tomarem as decisões mais inteligentes e com mais rapidez.
A era da IA será vencida pelas decisões mais inteligentes, não apenas pelos melhores algoritmos.
Não importa se você é líder de risco, executivo de operações ou estrategista de tecnologia, a IBM ajuda a incorporar inteligência a todas as decisões de negócios.
Experimente o IBM Operational Decision Manager gratuitamente
Explore o IBM Automation Decision Services
Isenção de responsabilidade importante: a Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço incluído em suas publicações de pesquisa e não aconselha nenhuma pessoa a selecionar os produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas classificações incluídas em tais publicações. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento da época e estão sujeitas a alterações. Para mais informações, leia sobre a objetividade da Forrester aqui.