A IBM foi nomeada líder no 2026 IDC MarketScape para aplicações corporativas de planejamento, orçamento e previsão

A IBM reconhecida como líder no IDC MarketScape para aplicações de planejamento empresarial. A plataforma lida com a demanda crescente por um planejamento integrado contínuo que substitua orçamentos estáticos por previsões em tempo real em finanças e operações.
Todo ciclo de planejamento pode começar a parecer familiar: planilhas desconexas, muitas suposições e tempo insuficiente para produzir uma previsão em que a empresa possa confiar. Com o aumento da volatilidade e a exigência de respostas mais rápidas por parte dos líderes, as lacunas nas ferramentas de planejamento legadas tornam-se impossíveis de ignorar.
É por isso que temos o prazer de compartilhar que a IBM foi nomeada Líder no 2026 IDC MarketScape: aplicações corporativas de planejamento, orçamento e previsão, avaliação de fornecedor.
Acreditamos que esse reconhecimento reflete uma mudança mais ampla no mercado. O planejamento não é mais um exercício financeiro periódico, ele está se tornando um recurso contínuo em toda a empresa que exige desempenho, flexibilidade e inteligência em escala.
O IBM Planning Analytics apoia as organizações à medida que elas migram dos ciclos orçamentários estáticos para o planejamento integrado contínuo. A plataforma integra o planejamento financeiro e operacional em toda a empresa, ajudando as equipes a responderem mais rapidamente às mudanças, enquanto mantêm a governança e o controle.
Um diferencial importante é a escolha da experiência. Os planejadores podem trabalhar em um ambiente moderno baseado na web ou continuar usando o Excel como uma interface de primeira classe, sem sacrificar a auditabilidade, o desempenho ou a integridade dos dados. Essa combinação ajuda a impulsionar a adoção em toda a área financeira e nos negócios em geral, ao mesmo tempo que apoia o planejamento integrado em escala.
Os recursos de IA no Planning Analytics são integrados diretamente nos fluxos de trabalho do planejamento. Construída sobre os bases do watsonx, a plataforma oferece suporte à previsão preditiva, detecção de anomalias e análise baseada em motivação para ajudar as equipes a identificar padrões, compreender a motivação e avaliar cenários com mais eficácia. O Planning Analytics Assistant adiciona uma interface de linguagem natural que permite aos usuários fazer perguntas, explorar insights e explicar os resultados em contexto. Juntos, esses recursos foram projetados para ajudar as organizações a melhorar a confiança nas previsões, identificar riscos e valores discrepantes mais cedo no ciclo de planejamento e reduzir o tempo entre a análise e a decisão, sem exigir um profundo conhecimento em ciência de dados.
É importante ressaltar que esses recursos já estão disponíveis em produção e foram projetados para aprimorar o planejamento diário, e não para ficarem à margem do processo.
À medida que a IA se torna mais central para o planejamento, a confiança nos dados e no processo torna-se crucial. O Planning Analytics oferece auditabilidade em todo o sistema, rastreando as ações do usuário e permitindo o retorno a pontos históricos. Essa base permite que as organizações adotem um planejamento orientado por IA e, ao mesmo tempo, atendam aos requisitos de governança e conformidade.
O mercado de planejamento empresarial está evoluindo rapidamente. As organizações buscam plataformas que combinem facilidade de uso com grande flexibilidade, sejam compatíveis com várias abordagens de planejamento e sejam escalonadas entre regiões e funções. O IBM Planning Analytics atende às necessidades com opções flexíveis de implementação, fluxos de trabalho configuráveis e uma base comprovada de gerenciamento de desempenho empresarial.
Acreditamos que sermos reconhecidos como Líderes reforça o compromisso da IBM em ajudar as equipes de finanças e os planejadores de negócios a operar com maior rapidez, confiança e resiliência. Com a incerteza se tornando a norma, as plataformas de planejamento precisam fazer mais do que calcular; elas precisam conectar dados, pessoas e decisões em tempo real.
Para saber mais sobre o IBM Planning Analytics e como ele pode auxiliar no planejamento, orçamento e previsão modernos, acesse o IDC MarketScape
Este anúncio é baseado no IDC MarketScape: aplicações corporativas de planejamento, orçamento e previsão de 2026, avaliação de fornecedor (IDC #US52978625e, janeiro de 2026).