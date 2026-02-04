A IBM foi nomeada líder no 2026 IDC MarketScape para aplicações corporativas de planejamento, orçamento e previsão

Todo ciclo de planejamento pode começar a parecer familiar: planilhas desconexas, muitas suposições e tempo insuficiente para produzir uma previsão em que a empresa possa confiar. Com o aumento da volatilidade e a exigência de respostas mais rápidas por parte dos líderes, as lacunas nas ferramentas de planejamento legadas tornam-se impossíveis de ignorar.

É por isso que temos o prazer de compartilhar que a IBM foi nomeada Líder no 2026 IDC MarketScape: aplicações corporativas de planejamento, orçamento e previsão, avaliação de fornecedor.

Acreditamos que esse reconhecimento reflete uma mudança mais ampla no mercado. O planejamento não é mais um exercício financeiro periódico, ele está se tornando um recurso contínuo em toda a empresa que exige desempenho, flexibilidade e inteligência em escala.