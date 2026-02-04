Inteligência artificial Middleware

A IBM foi nomeada líder no 2026 IDC MarketScape para aplicações corporativas de planejamento, orçamento e previsão

A IBM reconhecida como líder no IDC MarketScape para aplicações de planejamento empresarial. A plataforma lida com a demanda crescente por um planejamento integrado contínuo que substitua orçamentos estáticos por previsões em tempo real em finanças e operações.

Publicado 04/02/2026
Mulher fazendo apresentação
By Ayushi Jain

Todo ciclo de planejamento pode começar a parecer familiar: planilhas desconexas, muitas suposições e tempo insuficiente para produzir uma previsão em que a empresa possa confiar. Com o aumento da volatilidade e a exigência de respostas mais rápidas por parte dos líderes, as lacunas nas ferramentas de planejamento legadas tornam-se impossíveis de ignorar.

É por isso que temos o prazer de compartilhar que a IBM foi nomeada Líder no 2026 IDC MarketScape: aplicações corporativas de planejamento, orçamento e previsão, avaliação de fornecedor.

Acreditamos que esse reconhecimento reflete uma mudança mais ampla no mercado. O planejamento não é mais um exercício financeiro periódico, ele está se tornando um recurso contínuo em toda a empresa que exige desempenho, flexibilidade e inteligência em escala.

Planejamento feito para a tomada de decisão contínua

O IBM Planning Analytics apoia as organizações à medida que elas migram dos ciclos orçamentários estáticos para o planejamento integrado contínuo. A plataforma integra o planejamento financeiro e operacional em toda a empresa, ajudando as equipes a responderem mais rapidamente às mudanças, enquanto mantêm a governança e o controle.

Um diferencial importante é a escolha da experiência. Os planejadores podem trabalhar em um ambiente moderno baseado na web ou continuar usando o Excel como uma interface de primeira classe, sem sacrificar a auditabilidade, o desempenho ou a integridade dos dados. Essa combinação ajuda a impulsionar a adoção em toda a área financeira e nos negócios em geral, ao mesmo tempo que apoia o planejamento integrado em escala.

IA integrada onde os planejadores trabalham

Os recursos de IA no Planning Analytics são integrados diretamente nos fluxos de trabalho do planejamento. Construída sobre os bases do watsonx, a plataforma oferece suporte à previsão preditiva, detecção de anomalias e análise baseada em motivação para ajudar as equipes a identificar padrões, compreender a motivação e avaliar cenários com mais eficácia. O Planning Analytics Assistant adiciona uma interface de linguagem natural que permite aos usuários fazer perguntas, explorar insights e explicar os resultados em contexto. Juntos, esses recursos foram projetados para ajudar as organizações a melhorar a confiança nas previsões, identificar riscos e valores discrepantes mais cedo no ciclo de planejamento e reduzir o tempo entre a análise e a decisão, sem exigir um profundo conhecimento em ciência de dados.

É importante ressaltar que esses recursos já estão disponíveis em produção e foram projetados para aprimorar o planejamento diário, e não para ficarem à margem do processo.

Governança e confiança de nível empresarial

À medida que a IA se torna mais central para o planejamento, a confiança nos dados e no processo torna-se crucial. O Planning Analytics oferece auditabilidade em todo o sistema, rastreando as ações do usuário e permitindo o retorno a pontos históricos. Essa base permite que as organizações adotem um planejamento orientado por IA e, ao mesmo tempo, atendam aos requisitos de governança e conformidade.

Por que isso é importante agora

O mercado de planejamento empresarial está evoluindo rapidamente. As organizações buscam plataformas que combinem facilidade de uso com grande flexibilidade, sejam compatíveis com várias abordagens de planejamento e sejam escalonadas entre regiões e funções. O IBM Planning Analytics atende às necessidades com opções flexíveis de implementação, fluxos de trabalho configuráveis e uma base comprovada de gerenciamento de desempenho empresarial.

Olhar para o futuro

Acreditamos que sermos reconhecidos como Líderes reforça o compromisso da IBM em ajudar as equipes de finanças e os planejadores de negócios a operar com maior rapidez, confiança e resiliência. Com a incerteza se tornando a norma, as plataformas de planejamento precisam fazer mais do que calcular; elas precisam conectar dados, pessoas e decisões em tempo real.

Para saber mais sobre o IBM Planning Analytics e como ele pode auxiliar no planejamento, orçamento e previsão modernos, acesse o IDC MarketScape ou solicite uma demonstração hoje mesmo.

Este anúncio é baseado no IDC MarketScape: aplicações corporativas de planejamento, orçamento e previsão de 2026, avaliação de fornecedor (IDC #US52978625e, janeiro de 2026).

