IBM é nomeada líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para plataformas de observabilidade

A IBM está ajudando as organizações a navegar na próxima era da observabilidade com inteligência operacional impulsionada por IA para os ambientes híbridos, nativos da nuvem e orientados por IA de hoje.
Temos o prazer de anunciar que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para plataformas de observabilidade.
Espera-se que os responsáveis pela aquisição de soluções de observabilidade operem aplicativos híbridos, plataformas nativas da nuvem e cargas de trabalho de IA, ao mesmo tempo em que reduzem riscos, custos e o tempo médio de resolução (MTTR). Na nossa opinião, esse reconhecimento é importante porque a categoria está se expandindo para além da telemetria e abrangendo a inteligência operacional. A observabilidade em 2026 envolve entender o impacto, explicar a causa e tomar medidas confiáveis em aplicações, infraestrutura, sistemas de IA e serviços de negócios.
Acreditamos que esse reconhecimento reflete o compromisso contínuo da IBM em ajudar as organizações a alcançar essas metas em evolução de observabilidade e a operar com confiança em ambientes híbridos, nativos da nuvem e impulsionados por IA cada vez mais complexos.
As empresas de hoje enfrentam uma realidade difícil: aplicações modernas são distribuídas em nuvem, contêineres, serviços, APIs e cada vez mais cargas de trabalho impulsionadas por IA. O desafio não é mais simplesmente coletar telemetria. Trata-se de entender o que importa, identificar com rapidez a causa raiz e tomar decisões operacionais seguras.
O IBM Instana foi criado para enfrentar esse desafio por meio de uma abordagem diferenciada de observabilidade:
Juntos, esses recursos ajudam as organizações a reduzir a complexidade operacional, acelerar a resolução de incidentes e aumentar a confiança na tomada de decisão. Em um mercado em que as equipes geralmente precisam equilibrar fidelidade de dados, flexibilidade de implementação, abertura e controle de custos, o Instana foi projetada para reduzir essas compensações.
À medida que a IA é cada vez mais incorporada em aplicações críticas para os negócios, a observabilidade deve evoluir junto com ela.
Inovações recentes do Instana incluem observabilidade dedicada para aplicações de IA generativa, grandes modelos de linguagem (LLMs) e agentes de IA, ajudando organizações a entender o desempenho das aplicações, fluxos de prompts, consumo de tokens, dependências e comportamento operacional em sistemas impulsionados por IA.
A IBM também introduziu agentes de IA que aceleram a investigação de incidentes e a análise da causa raiz. Em vez de confiar em conclusões geradas por IA, o Instana combina análise determinística, modelos estatísticos e explicações de IA generativa para ajudar os operadores a entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu e quais ações ajudarão a resolver o problema com mais agilidade.
Essa abordagem reflete o compromisso de longa data da IBM com a IA confiável e com o uso da IA para complementar a tomada de decisão humana, mantendo a transparência, a governança e o controle operacional. À medida que as organizações escalam a IA por toda a empresa, a confiança na inteligência operacional se torna tão importante quanto a velocidade.
No IBM THINK, a IBM anunciou a plataforma IBM Concert, que representa a evolução dos investimentos da IBM em observabilidade, automação, resiliência e otimização de desempenho em uma plataforma unificada de operações agênticas.
A observabilidade é a base das operações modernas. Nesta era da observabilidade, as equipes precisam de mais do que insights, elas precisam de contexto compartilhado, priorização, governança e execução coordenada entre as ferramentas e equipes responsáveis por manter os sistemas críticos para os negócios funcionando de forma contínua.
O Instana desempenha um papel fundamental na plataforma Concert, fornecendo contexto de observabilidade em tempo real que alimenta a inteligência operacional. Com telemetria de fidelidade integral, inteligência de dependência em tempo real, consciência de topologia e observabilidade de cargas de trabalho de IA, o Instana oferece o contexto confiável necessário para conhecer a integridade e o desempenho de aplicações, infraestrutura e sistemas de IA em ambientes híbridos.
O Concert se baseia nesse fundamento, conectando evidências operacionais a riscos, impacto nos negócios e fluxos de trabalho de remediação dentro de um modelo operacional compartilhado. Isso ajuda as organizações a irem além da observabilidade tradicional e resposta a incidentes, em direção a uma inteligência operacional confiável, ajudando as equipes a priorizar e tomar ações coordenadas com confiança para reduzir riscos, melhorar o desempenho, manter a continuidade de negócios, otimizar custos e desempenho em ambientes corporativos cada vez mais complexos.
Somos gratos aos nossos clientes, parceiros e equipes da IBM, cujo feedback, inovação e colaboração continuam moldando a evolução do Instana.
À medida que a observabilidade, a IA e as operações continuam convergindo, continuamos comprometidos em ajudar as organizações a operar com maior confiança, flexibilidade e controle.
Explore o IBM Instana Observability
Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 13 de julho de 2026.
Gartner e Magic Quadrant são marcas comerciais da Gartner, Inc., e/ou de suas afiliadas.
A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações da Gartner consistem em opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.