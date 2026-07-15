IBM é nomeada líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para plataformas de observabilidade

Temos o prazer de anunciar que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para plataformas de observabilidade.

Espera-se que os responsáveis pela aquisição de soluções de observabilidade operem aplicativos híbridos, plataformas nativas da nuvem e cargas de trabalho de IA, ao mesmo tempo em que reduzem riscos, custos e o tempo médio de resolução (MTTR). Na nossa opinião, esse reconhecimento é importante porque a categoria está se expandindo para além da telemetria e abrangendo a inteligência operacional. A observabilidade em 2026 envolve entender o impacto, explicar a causa e tomar medidas confiáveis em aplicações, infraestrutura, sistemas de IA e serviços de negócios.

Acreditamos que esse reconhecimento reflete o compromisso contínuo da IBM em ajudar as organizações a alcançar essas metas em evolução de observabilidade e a operar com confiança em ambientes híbridos, nativos da nuvem e impulsionados por IA cada vez mais complexos.

Leia uma cópia gratuita do relatório