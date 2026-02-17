A IBM foi nomeada Líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para Soluções de Qualidade de Dados Aumentada

A IBM anunciou hoje que foi nomeada Líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para Soluções de Qualidade de Dados Aumentada. Acreditamos que esse reconhecimento reforça o papel da IBM na redefinição da qualidade dos dados para a era da IA.
À medida que as organizações aceleram a adoção da IA generativa e da automação inteligente, a qualidade dos dados tornou-se fundamental para o desempenho empresarial. Os sistemas de IA, as plataformas de análise de dados e os fluxos de trabalho agênticos dependem de dados precisos, governados e ricos em contexto. As abordagens tradicionais (criação manual de regras, limpeza reativa e ferramentas isoladas) não são projetadas para a escala e a complexidade dos ecossistemas de dados modernos.
A abordagem da IBM para a qualidade de dados aumentada, fornecida por meio do watsonx.data intelligence, aplica IA e automação para ajudar as organizações a gerenciar proativamente a confiança em todo o ciclo de vida dos dados.
O watsonx.data intelligence integra metadados, governança e recursos de qualidade em uma plataforma unificada que permite que as organizações migrem da remediação reativa para a confiança contínua.
Veja alguns dos principais recursos:
Ao aplicar IA para automatizar a descoberta, a criação de perfis e a geração de regras, a IBM permite que as organizações escalem os esforços de governança e qualidade sem aumentar a sobrecarga manual.
Isso é particularmente crítico à medida que os sistemas de IA evoluem para arquiteturas agênticas, em que agentes automatizados dependem de inputs de dados confiáveis para executar tarefas e tomar decisões. A qualidade dos dados aumentada ajuda a garantir que esses sistemas operem com transparência e controle.
As iniciativas modernas de IA dependem de diversas fontes de dados, incluindo dados estruturados, conteúdo semiestruturado e documentos não estruturados.
O watsonx.data intelligence oferece suporte à extração, classificação e vetorização de conteúdo não estruturado, preparando-o para casos de uso de IA enquanto mantém a supervisão da governança. Os recursos de linhagem integrados garantem rastreabilidade desde os documentos de origem, passando por conjuntos de dados selecionados, até os inputs usados pelos modelos de IA.
Essa visibilidade de ponta a ponta oferece suporte à conformidade regulatória, ao gerenciamento de riscos e à explicabilidade, requisitos essenciais à medida que as organizações implementam a IA em ambientes regulamentados e de missão crítica.
Os recursos de qualidade de dados aumentada da IBM são projetados para operar em ambientes híbridos, multinuvem e locais. Essa flexibilidade permite que as organizações modernizem seus ambientes de dados e, ao mesmo tempo, mantenham os padrões de governança em arquiteturas distribuídas.
A IBM continua investindo em recursos que dão suporte a uma malha de dados ativa e inteligente, onde metadados, qualidade e governança informam dinamicamente os sistemas de IA e os fluxos de trabalho de automação.
Além de ser nomeada Líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para Soluções de Qualidade de Dados Aumentada, a IBM também foi reconhecida como Líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para Soluções de Gerenciamento de Metadados e no Gartner Magic Quadrant de 2026 para Plataformas de Governança de Dados e Análise de Dados. Juntos, acreditamos que esses reconhecimentos refletem a abordagem integrada da IBM para fornecer bases de dados confiáveis para IA.
À medida que as empresas migram da experimentação de IA para a implementação em toda a empresa, a qualidade dos dados se torna fundamental para o desempenho, a conformidade e a confiança.
A plataforma de inteligência watsonx.data da IBM ajuda as organizações a incorporar uma maior qualidade de dados em todo o ciclo de vida de dados e IA, permitindo automação, transparência e resiliência em ecossistemas digitais cada vez mais complexos.
A IBM continua investindo na seleção autônoma de produtos de dados, governança impulsionada por IA e gerenciamento unificado de dados estruturados e não estruturados por meio do watsonx. Acreditamos que esse reconhecimento reflete o compromisso contínuo da IBM de ajudar as organizações a construir bases confiáveis para dados e IA hoje e no futuro.
Saiba mais sobre a liderança da IBM na qualidade de dados aumentada e como o watsonx.data intelligence pode ajudar sua organização a criar sistemas de IA confiáveis.
Gartner, Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions, Sue Waite, Divya Radhakrishnan, Amy Bickel, 11 de fevereiro de 2026.
Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas.
A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações da Gartner consistem nas opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, por Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 19 de novembro de 2025
Gartner, Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms, por Anurag Raj, Guido De Simoni, Sarah Turkaly, 6 de janeiro de 2026