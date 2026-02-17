A IBM foi nomeada Líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para Soluções de Qualidade de Dados Aumentada

O watsonx.data intelligence integra metadados, governança e recursos de qualidade em uma plataforma unificada que permite que as organizações migrem da remediação reativa para a confiança contínua.

Veja alguns dos principais recursos:

Criação de regras assistida por IA , permitindo que os usuários traduzam linguagem natural em regras executáveis de qualidade de dados.

, permitindo que os usuários traduzam linguagem natural em regras executáveis de qualidade de dados. Recomendações automatizadas e fluxos de trabalho de remediação para acelerar a resolução de problemas

para acelerar a resolução de problemas Visibilidade do contexto de negócios , vinculando questões de qualidade dos dados ao impacto operacional e à tomada de decisão

, vinculando questões de qualidade dos dados ao impacto operacional e à tomada de decisão Contratos de dados, formalizando as expectativas entre produtores e consumidores em pipelines de análise de dados e IA.

Ao aplicar IA para automatizar a descoberta, a criação de perfis e a geração de regras, a IBM permite que as organizações escalem os esforços de governança e qualidade sem aumentar a sobrecarga manual.

Isso é particularmente crítico à medida que os sistemas de IA evoluem para arquiteturas agênticas, em que agentes automatizados dependem de inputs de dados confiáveis para executar tarefas e tomar decisões. A qualidade dos dados aumentada ajuda a garantir que esses sistemas operem com transparência e controle.