O roteiro de produtos da IBM visa ajudar organizações a operacionalizar a IA agêntica e gerenciar ambientes de IA cada vez mais complexos.
A IBM foi nomeada líder no Gartner Magic Quadrant 2026 em plataformas de IA para ciência de dados e aprendizado de máquina (DSML), pelo segundo ano consecutivo. A IBM acredita que esse reconhecimento reflete o foco contínuo da organização em ajudar as empresas a operacionalizar a IA com governança, flexibilidade e resultados de negócios mensuráveis.
À medida que as organizações migram da experimentação em IA para a produção, elas precisam de plataformas que suportem escalabilidade, gerenciem a complexidade e garantam o uso responsável. O portfólio do watsonx foi projetado para atender a essas necessidades, permitindo que as equipes criem, implementem e governem a IA em ambientes de nuvem híbrida com confiança.
O portfólio de produtos de IA da watsonx reúne watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance watsonx Orchestrate, watsonx BI e IBM Bob em um stack de IA modular e completo. Isso permite a colaboração entre equipes de dados e engenharia e negócios, para transformar dados corporativos em IA governada, transparente e valiosa.
Baixe o relatório para saber mais sobre esse reconhecimento.
A IBM oferece aos clientes uma ampla gama de recursos em todo o portfólio do watsonx, abrangendo dados, IA e governança.
A IBM continua investindo no portfólio watsonx para apoiar a próxima geração de IA empresarial, com foco na expansão de agentes e ferramentas de IA criadas previamente, no aprimoramento dos recursos para gerenciamento de sistemas de IA em escala e no aumento da geração de valor que as empresas obtêm de seus investimentos em IA. O roteiro de produtos da IBM visa ajudar organizações a operacionalizar a IA agêntica e gerenciar ambientes de IA cada vez mais complexos.
O IBM Bob é uma importante iniciativa da empresa para 2026. Bob é um sistema de execução de IA e um parceiro agêntico que gera produtividade em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, orquestrando modelos, agentes e ferramentas para automatizar o trabalho muito além da geração de código.
Do ciclo interno ao ciclo externo, o IBM Bob abrange tudo: edição, construção, refatoração, reforço de segurança, testes, documentação, modernização e CI/CD em escala. Ele otimiza continuamente a execução da IA ao combinar o modelo certo com a tarefa certa, equilibrando de forma inteligente custo, qualidade e desempenho. O IBM Bob não oferece apenas mais modelos — ele proporciona melhores resultados com o menor custo possível, com governança integrada e zero complexidade para suas equipes. Isso está diretamente alinhado com os princípios da IBM em ser aberta, híbrida e responsável.
As mais recentes inovações do watsonx.data e do Confluent da IBM lidam diretamente com a necessidade de uma camada de contexto unificada em sistemas de IA multiagentes. Ao combinar contexto semântico, streaming em tempo real, OpenRAG, OpenSearch e inteligência de dados governados em ambientes híbridos, a IBM está possibilitando que as empresas operacionalizem uma IA confiável e com reconhecimento de contexto em escala.
Fonte: Gartner, Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms, Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran, 17 de junho de 2026
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