A IBM foi nomeada líder no Gartner Magic Quadrant 2026 em plataformas de IA para ciência de dados e aprendizado de máquina (DSML), pelo segundo ano consecutivo. A IBM acredita que esse reconhecimento reflete o foco contínuo da organização em ajudar as empresas a operacionalizar a IA com governança, flexibilidade e resultados de negócios mensuráveis.

À medida que as organizações migram da experimentação em IA para a produção, elas precisam de plataformas que suportem escalabilidade, gerenciem a complexidade e garantam o uso responsável. O portfólio do watsonx foi projetado para atender a essas necessidades, permitindo que as equipes criem, implementem e governem a IA em ambientes de nuvem híbrida com confiança.

O portfólio de produtos de IA da watsonx reúne watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance watsonx Orchestrate, watsonx BI e IBM Bob em um stack de IA modular e completo. Isso permite a colaboração entre equipes de dados e engenharia e negócios, para transformar dados corporativos em IA governada, transparente e valiosa.



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