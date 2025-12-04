A IBM foi nomeada líder no Magic Quadrant de 2025 para gerenciamento de acesso — Perspectiva da IBM

Na IBM, nos últimos anos, aceleramos a inovação em todo o portfólio Verify para atender às necessidades em evolução dos programas de identidade modernos. Expandimos as opções de autenticação sem senha e resistentes a phishing, fortalecemos a experiência do usuário para registro e integração e ampliamos o suporte para provedores de identidade e ecossistemas de aplicações modernos. Nas identidades da força de trabalho, clientes e parceiros, juntamente com a categoria em rápido crescimento de identidades de máquinas e cargas de trabalho, o IBM Verify oferece recursos sólidos em dados de identidade, automação do ciclo de vida, governança e acesso adaptativo.

Acreditamos que esse reconhecimento valida a estratégia de longo prazo da IBM: construir uma base de segurança centrada na identidade que ajuda as organizações a unificar o acesso, a governança e os insights de riscos em ambientes distribuídos. Com uma marca global, profunda experiência no setor e um dos maiores ecossistemas de parceiros de identidade e segurança do mercado, a IBM continua competindo de forma efetiva em uma ampla gama de necessidades de gerenciamento de acesso, desde o acesso da força de trabalho empresarial à autenticação de consumidores e ao acesso no nível da máquina para APIs , cargas de trabalho e sistemas de IA.