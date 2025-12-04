Inteligência artificial Automação de TI

A IBM foi nomeada líder no Magic Quadrant de 2025 para gerenciamento de acesso — Perspectiva da IBM

Acreditamos que esse reconhecimento valida a estratégia de longo prazo da IBM: construir uma base de segurança centrada na identidade que ajuda as organizações a unificar o acesso, a governança e os insights de riscos em ambientes distribuídos.

Publicado 04/12/2025
By Bob Slocum

Temos orgulho de compartilhar que a IBM foi reconhecida como líder no Magic Quadrant™ de 2025 para gerenciamento de acesso. Para nós, esse reconhecimento reflete a força do nosso portfólio IBM Security Verify e nosso investimento contínuo em fornecer acesso seguro e sem atrito para cada identidade em ambientes híbridos e multi-nuvem.

Atendendo às necessidades em evolução dos programas de identidade modernos

Na IBM, nos últimos anos, aceleramos a inovação em todo o portfólio Verify para atender às necessidades em evolução dos programas de identidade modernos. Expandimos as opções de autenticação sem senha e resistentes a phishing, fortalecemos a experiência do usuário para registro e integração e ampliamos o suporte para provedores de identidade e ecossistemas de aplicações modernos. Nas identidades da força de trabalho, clientes e parceiros, juntamente com a categoria em rápido crescimento de identidades de máquinas e cargas de trabalho, o IBM Verify oferece recursos sólidos em dados de identidade, automação do ciclo de vida, governança e acesso adaptativo.

Acreditamos que esse reconhecimento valida a estratégia de longo prazo da IBM: construir uma base de segurança centrada na identidade que ajuda as organizações a unificar o acesso, a governança e os insights de riscos em ambientes distribuídos. Com uma marca global, profunda experiência no setor e um dos maiores ecossistemas de parceiros de identidade e segurança do mercado, a IBM continua competindo de forma efetiva em uma ampla gama de necessidades de gerenciamento de acesso, desde o acesso da força de trabalho empresarial à autenticação de consumidores e ao acesso no nível da máquina para APIs , cargas de trabalho e sistemas de IA.

Focada em ajudar os clientes a se conectarem com segurança em qualquer lugar

Com a identidade se tornando o tecido conjuntivo da confiança digital, a IBM permanece concentrada em ajudar os clientes a conectar com segurança pessoas, dados e cargas de trabalho em qualquer lugar. Nosso roteiro prioriza a inovação em experiências sem senha, acesso adaptativo baseado em riscos, governança impulsionada por IA e arquiteturas de identidade híbrida que se expandem para ambientes orientados por IA, data center e nuvem. Vemos isso como um marco em nosso compromisso em viabilizar acesso seguro e contínuo em escala empresarial.

“A identidade agora é o tecido conjuntivo da confiança digital moderna”, explica Patrick Wardrop, diretor de produtos Verify. "Acreditamos que esse reconhecimento ressalta nosso progresso em acesso adaptativo, sem senha e governança infundida de IA que ajuda os clientes a garantir uma interação segura e sem atritos entre usuários, serviços e cargas de trabalho."

Os três pilares principais do gerenciamento de acesso

O IBM Verify é construído em torno de três pilares principais que definem o futuro do gerenciamento de acesso:

1. Acesso seguro e sem atrito

Autenticação sem senha e resistente a phishing alimentada por IA adaptativa, proporcionando experiências perfeitas e seguras para usuários, parceiros e identidades de máquinas.

2. Insight unificado de governança e risco de identidade

Diretórios consolidados, gerenciamento automatizado do ciclo de vida e monitoramento contínuo por meio de ITDR e ISPM, possibilitando políticas consistentes voltadas para a identidade em ambientes híbridos e multinuvem.

3. Uma estrutura de identidade híbrida orientada por IA

Uma base escalável e independente de fornecedor que conecta pessoas, cargas de trabalho, APIs e agentes de IA por meio de acesso unificado, governança e análise de dados, oferecendo suporte a Zero Trust e transformação digital segura.

Juntos, esses recursos formam a visão da IBM para o futuro da identidade: uma malha inteligente e unificada que protege cada identidade, simplifica as operações e possibilita a confiança em todos os lugares.

