Inteligência artificial Automação de TI

A IBM foi nomeada líder na avaliação de fornecedores de plataformas unificadas de governança de IA mundial de 2025 do IDC MarketScape

Com o IBM® watsonx.governance, você pode gerenciar modelos, agentes e riscos em todas as nuvens, integrando-os de forma flexível ao stack de tecnologia existente para governar a IA onde quer que ela esteja.

Publicado 08/12/2025
Ilustração digital com círculos concêntricos e pequenos pontos pretos dentro deles

Temos o prazer de compartilhar que a IBM foi nomeada líder na avaliação de fornecedores de plataformas unificadas de governança de IA mundial de 2025 do IDC MarketScape

À medida que as empresas buscam escalar suas iniciativas de IA, a governança de IA ajuda a acelerar a adoção confiável da IA. Para nossos clientes e parceiros, a conclusão é simples: com o watsonx.governance, você pode gerenciar modelos, agentes e riscos em todas as nuvens, integrando-os de forma flexível ao seu stack de tecnologia existente para governar qualquer IA, onde quer que ela esteja.

O relatório observa: "As organizações devem considerar o IBM watsonx.governance quando precisarem de uma governança de IA abrangente e independente de plataforma sobre aprendizado de máquina tradicional, IA generativa e IA agêntica em ambientes multinuvem ou híbridos. É ideal para setores regulamentados como finanças, saúde e governo que exigem conformidade com frameworks como a Lei de IA da União Europeia, NIST AI RMF e ISO 42001. A plataforma oferece fluxos de trabalho de conformidade automatizados, controles baseados em atlas de risco de IA e proteções em tempo real, apoiados por implementação modular, integrações abertas e inovações respaldadas pela IBM Research para uma governança escalável e de nível empresarial."

Gráfico da IBM nomeada líder pelo IDC Marketscape

O modelo de análise de fornecedores do IDC MarketScape foi criado para dar uma visão geral da adequação competitiva da tecnologia e dos fornecedores em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação baseada em critérios qualitativos e quantitativos que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. A pontuação de recursos mede o produto do fornecedor, a entrada no mercado e a execução de negócios no curto prazo. A pontuação da estratégia mede o alinhamento das estratégias dos fornecedores com as exigências dos clientes em um período de 3 a 5 anos. A participação de mercado do fornecedor é representada pelo tamanho dos ícones.

Por que a governança de IA unificada é mais importante agora

O stack de IA está se diversificando rapidamente: os pipelines tradicionais de ML estão ao lado de LLMs ajustados e de IA agênticas. As empresas estão aproveitando ativos de várias fontes e implementando-os em diferentes plataformas. Portanto, a governança que monitora apenas um tipo de IA não o eliminará.

A governança precisa abranger ML, IA generativa e IA agêntica com controles em tempo real e conformidade desde a concepção. As empresas precisam de uma solução independente de plataforma que possa aplicar políticas, comprovar a conformidade e gerenciar controles em ambientes híbridos e multi-nuvem. Com a pressão e as exigências para fazer mais com IA, isso se tornou uma exigência do conselho administrativo.

Três forças que impulsionam essa urgência:

  1. Aumento da necessidade de avaliação e observação: à medida que os sistemas de ML, generativos e agênticos crescem, cresce também a complexidade operacional e o risco. Os agentes de IA estão passando rapidamente dos pilotos para a produção, e as empresas estão buscando cada vez mais maneiras de otimizar os fluxos de trabalho, minimizando a exposição e melhorando o controle.
  2. Necessidade de monitoramento em tempo real: injeção de prompt, vazamento de dados de jailbreak e alucinação agora exigem aplicação de políticas, avaliadores integrados e mecanismos de proteção em tempo real, e não apenas avaliações offline e posteriores.
  3. Necessidade de adequação a regulamentações complexas e em constante evolução: a organização deve demonstrar conformidade com estruturas como a Lei de IA da União Europeia, o NIST AI RMF e a ISO 42001 com evidências auditáveis.

Framework de avaliação do IDC MarketScape

A rigorosa estrutura de avaliação do IDC MarketScape oferece uma avaliação objetiva e de terceiros na qual as organizações podem confiar ao tomar decisões de tecnologia de avaliação de modelos de IA generativa com base em:

  • Recursos: a avaliação do IDC MarketScape examina a governança unificada de IA em todo o ciclo de vida do ML tradicional, IA generativa e IA agêntica. Eles avaliam recursos que abrangem definição e planejamento de problemas, desenvolvimento de modelos, implementação, monitoramento de tempo de execução e gerenciamento contínuo de riscos, segurança e conformidade.
  • Prova de clientes: o IDC MarketScape incorpora referências diretas de clientes de fornecedores sobre o valor entregue, facilidade de uso, experiência de implementação e satisfação geral, fornecendo pontos de prova tangíveis além de demonstrações de produtos ou testes de laboratório.
  • Preparação para o futuro: a análise estratégica do IDC MarketScape avalia o quão bem um fornecedor está posicionado para os próximos 3 a 5 anos, considerando programas de sucesso do cliente, cobertura de entrega, funcionalidade planejada, soluções para setores, ecossistema de parceiros, estratégia de crescimento e ritmo de P&D.

Como o IBM watsonx.governance vence

Governança de ponta a ponta, independente de plataforma:

  • Governe a IA, não importa onde ela seja construída (IBM, código aberto, OpenAI, AWS, Meta ou outras plataformas) ou onde ela seja executada na IBM Cloud, AWS (incluindo GovCloud), Azure, Oracle Cloud, no local e híbrido – sem replataforma.

Observabilidade de agentes de IA

  • Observe o desempenho do agente além do tempo de atividade. Rastreie a precisão, as alucinações e a relevância do contexto com telemetria contínua e captura de rastreamentos de raciocínio para total auditabilidade.
  • Avalie continuamente o comportamento dos agentes por meio de testes automatizados e benchmarks versionados para garantir a segurança, confiabilidade e reprodutibilidade entre as atualizações.
  • Equilibre custo, latência e desempenho com insights visualizados que identificam problemas, recomendam melhorias e permitem o ajuste fino contínuo do desempenho do agente.

Garantia de decisão na produção:

  • Trate os agentes como ativos governados, com avaliação contínua com supervisão humana, aplicação de políticas e bloqueio, roteamento ou fallback automáticos sempre que necessário.
  • Roteamento dinâmico, como acionar automaticamente uma pesquisa externa na web ou fluxos de trabalho alternativos quando a qualidade do contexto for baixa.

Conformidade e segurança integradas:

  • Avaliações de risco integradas e planos de conformidade para identificar obrigações e controles de forma proativa a fim de mitigar os riscos e facilitar a conformidade com políticas internas, normas e regulamentos do setor.
  • A integração com o Guardium AI Security adiciona a detecção de IA oculta e uma visão unificada das métricas de governança e segurança.

O que os clientes estão nos dizendo 

Os clientes sempre nos dizem que o watsonx.governance pode encurtar auditorias, melhorar a supervisão do tempo de execução, governar onde quer que os modelos estejam e escalar iniciativas de IA de forma responsável. Organizações como a Deloitte o estão utilizando como uma camada de governança de IA unificada dentro de suas práticas de risco e conformidade, gerenciando obrigações regulatórias, riscos de IA e controles ao longo do ciclo de vida e utilizando-o como um blueprint para os clientes que desejam operacionalizar a IA responsável em escala.

Outras empresas líderes também compartilham essa visão. A EY, por exemplo, está incorporando uma forte governança de IA em suas plataformas fiscais e financeiras para ajudar os clientes a operacionalizar a IA responsável em escala.

"À medida que as áreas tributárias aceleram o uso da IA, uma estrutura de governança robusta torna-se essencial para garantir confiança, transparência e conformidade em todos os modelos e processos", disse Christopher Aiken, líder de Plataformas Tributárias da EY. "Na EY, vemos plataformas de governança de IA como a IBM watsonx.governance como fundamentais para ajudar os líderes das áreas tributária e financeira a implementar a IA de forma responsável, conectando a supervisão de modelos, o alinhamento regulatório e a gestão de riscos operacionais. Essa abordagem holística não apenas gerencia riscos, mas também permite que as organizações escalem a IA com confiança e forneçam resultados fiscais mais precisos, auditáveis e confiáveis."

Acreditamos que o reconhecimento do IDC MarketScape destaca uma realidade simples: a transição dos pilotos de IA para a produção se torna mais rápida e com menor risco quando a governança é feita corretamente.

Deseja a análise completa? Leia o trecho do IDC MarketScape aqui e explore como o watsonx.governance pode atender às suas necessidades de governança de IA.

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance