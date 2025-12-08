Os clientes sempre nos dizem que o watsonx.governance pode encurtar auditorias, melhorar a supervisão do tempo de execução, governar onde quer que os modelos estejam e escalar iniciativas de IA de forma responsável. Organizações como a Deloitte o estão utilizando como uma camada de governança de IA unificada dentro de suas práticas de risco e conformidade, gerenciando obrigações regulatórias, riscos de IA e controles ao longo do ciclo de vida e utilizando-o como um blueprint para os clientes que desejam operacionalizar a IA responsável em escala.
Outras empresas líderes também compartilham essa visão. A EY, por exemplo, está incorporando uma forte governança de IA em suas plataformas fiscais e financeiras para ajudar os clientes a operacionalizar a IA responsável em escala.
"À medida que as áreas tributárias aceleram o uso da IA, uma estrutura de governança robusta torna-se essencial para garantir confiança, transparência e conformidade em todos os modelos e processos", disse Christopher Aiken, líder de Plataformas Tributárias da EY. "Na EY, vemos plataformas de governança de IA como a IBM watsonx.governance como fundamentais para ajudar os líderes das áreas tributária e financeira a implementar a IA de forma responsável, conectando a supervisão de modelos, o alinhamento regulatório e a gestão de riscos operacionais. Essa abordagem holística não apenas gerencia riscos, mas também permite que as organizações escalem a IA com confiança e forneçam resultados fiscais mais precisos, auditáveis e confiáveis."
Acreditamos que o reconhecimento do IDC MarketScape destaca uma realidade simples: a transição dos pilotos de IA para a produção se torna mais rápida e com menor risco quando a governança é feita corretamente.
Deseja a análise completa? Leia o trecho do IDC MarketScape aqui e explore como o watsonx.governance pode atender às suas necessidades de governança de IA.