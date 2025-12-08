Temos o prazer de compartilhar que a IBM foi nomeada líder na avaliação de fornecedores de plataformas unificadas de governança de IA mundial de 2025 do IDC MarketScape

À medida que as empresas buscam escalar suas iniciativas de IA, a governança de IA ajuda a acelerar a adoção confiável da IA. Para nossos clientes e parceiros, a conclusão é simples: com o watsonx.governance, você pode gerenciar modelos, agentes e riscos em todas as nuvens, integrando-os de forma flexível ao seu stack de tecnologia existente para governar qualquer IA, onde quer que ela esteja.

O relatório observa: "As organizações devem considerar o IBM watsonx.governance quando precisarem de uma governança de IA abrangente e independente de plataforma sobre aprendizado de máquina tradicional, IA generativa e IA agêntica em ambientes multinuvem ou híbridos. É ideal para setores regulamentados como finanças, saúde e governo que exigem conformidade com frameworks como a Lei de IA da União Europeia, NIST AI RMF e ISO 42001. A plataforma oferece fluxos de trabalho de conformidade automatizados, controles baseados em atlas de risco de IA e proteções em tempo real, apoiados por implementação modular, integrações abertas e inovações respaldadas pela IBM Research para uma governança escalável e de nível empresarial."