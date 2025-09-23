A IBM foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide GenAI Evaluation Technology Products 2025 Vendor Assessment.
Acreditamos que esse reconhecimento reflete o impacto crescente e a inovação contínua do IBM watsonx.governance e o compromisso da IBM de atender às demandas modernas por IA responsável, escalável e confiável.
"As empresas que possuem um ambiente de tecnologia diversificado podem descobrir que a IBM representa um fornecedor neutro, que não está vinculado a um determinado serviço de nuvem, por exemplo. Além disso, as empresas que valorizam o conjunto mais amplo de ofertas adjacentes da IBM, incluindo a documentação automatizada, as proteções e as ofertas de segurança, devem considerar a IBM", diz o relatório do IDC MarketScape.
O modelo de análise de fornecedores do IDC MarketScape foi criado para dar uma visão geral da adequação competitiva da tecnologia e dos fornecedores em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação baseada em critérios qualitativos e quantitativos, que resultam em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. A pontuação de recursos mede o produto do fornecedor, a entrada no mercado e a execução de negócios a curto prazo. A pontuação da estratégia mede o alinhamento das estratégias dos fornecedores com as exigências dos clientes em um período de três a cinco anos. A participação de mercado do fornecedor é representada pelo tamanho dos ícones
A rigorosa estrutura de avaliação do IDC MarketScape oferece uma avaliação objetiva e de terceiros na qual as organizações podem confiar quando tomam decisões sobre tecnologia de avaliação de modelos de IA generativa.
O framework considera as cinco categorias a seguir:
O que acreditamos ser os pontos fortes da IBM:
O IBM watsonx.governance oferece uma abordagem unificada para gerenciar todo o ciclo de vida da IA, do desenvolvimento à implementação. Com um questionário orientado, os usuários podem definir problemas de negócios, ajudar a descobrir e identificar os riscos potenciais e expor estratégias de mitigação.
Essas dimensões de risco são mapeadas em métricas que podem ser usadas durante o processo de avaliação. Além disso, esse processo integrado extrai automaticamente os metadados durante o processo de avaliação, armazenando-os em uma ficha técnica centralizada e oferecendo um registro transparente do processo de desenvolvimento de aplicações, incluindo informações sobre o modelo, modelos de prompts e muito mais. Ao incorporar a tecnologia de avaliação a esse ciclo de vida totalmente integrado, que inclui documentação, nos diferenciamos como uma solução ideal para usuários empresariais.
Ao integrar dados de risco, avaliações de risco e controle, eventos de perda internos e externos e indicadores ou métricas de risco fundamentais, as equipes podem obter uma visão abrangente de sua postura de risco em toda a empresa. Isso pode ajudar as empresas a identificar automaticamente os riscos à medida que eles surgem, em tempo real. Além disso, o IBM watsonx.governance fornece uma classificação de risco automática, dando às equipes de risco uma avaliação clara e objetiva do nível de risco. Dashboards e gráficos dinâmicos facilitam a identificação, medição, monitoramento e análise rápidos, enquanto alertas automatizados permitem a remediação de prompts quando os limites de risco são violados.
Com o IBM watsonx.governance, os usuários têm acesso a uma ampla gama de métricas criadas previamente para avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de IA. Isso inclui métricas para identificação de desvios, desempenho do modelo e outras áreas importantes:
Essas métricas, entre outras, fornecem um framework abrangente para avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de IA. Além disso, os usuários podem criar métricas personalizadas para adaptar as avaliações aos requisitos de negócios e perfis de risco específicos, gerando um framework de avaliação abrangente.
Outra inovação da equipe da IBM é o "Evaluation Studio". Essa funcionalidade oferece dois recursos principais:
O Evaluation Studio ajuda os desenvolvedores a avaliar diferentes versões do prompt em um conjunto de dados e comparar os resultados em uma interface de usuário intuitiva. Ele também é compatível com uma classificação personalizada exclusiva, na qual os usuários podem criar um esquema de classificação personalizado, selecionando métricas e atribuindo a elas pesos com base na importância. Isso ajuda os usuários a otimizar facilmente um prompt que será usado em uma ferramenta ou agente.
O Evaluation Studio do watsonx.governance também é compatível com o rastreamento de experimentos, que é uma ferramenta poderosa para a criação de sistemas de IA agêntica melhores. Você pode configurar experimentos rapidamente, testar variantes diferentes (do agente) e marcá-los com detalhes como o modelo, recuperação ou prompt que você usou. Comparações lado a lado baseadas em latência, custo e qualidade (como fidelidade) facilitam ver o que funciona melhor. É importante ressaltar que a plataforma ajuda você a salvar o código exato para cada execução, liberando o tempo dos desenvolvedores de armazenar cada versão e permitindo que eles se concentrem na criação e no aprimoramento do agente.
A solução IBM watsonx.governance é compatível com avaliadores in-the-loop em sistema prontos para uso, baseados em decorador, o que define um novo padrão para governança de agentes, proporcionando aos clientes a capacidade de avaliar métricas e usá-las para decidir o fluxo de execução dos agentes. IBM watsonx.governance também é compatível com a avaliação offline de agentes por meio de avaliadores de agentes, que ajudam a avaliar os agentes de IA com base em dados de testes à medida que são criados. As características principais são:
Essa ferramenta inovadora oferece visibilidade e controle incomparáveis sobre o desempenho dos agentes, permitindo que os clientes otimizem seus fluxos de trabalho e gerem melhores resultados.
Para capacitar ainda mais as equipes de operações de IA/ML, a IBM está comprometida em impulsionar a inovação com um pipeline de novas funcionalidades. Nos próximos lançamentos, você terá a experiência de funcionalidades adicionais de governança de agentes, tais como:
A governança não é mais uma barreira definida pela conformidade e pela auditoria. Agora é um facilitador de escala, capacitando as equipes a criar sistemas de IA generativa robustos, transparentes e prontos para implementação empresarial. Governança consiste em construir agentes, aplicações e modelos de IA eficientes, seguros e confiáveis desde o início.
À medida que a IA generativa continua a evoluir, o watsonx.governance permite que as equipes migrem rapidamente com confiança, transparência e controle. Nossa abordagem de avaliação se concentra no gerenciamento de riscos em tempo real, no gerenciamento automatizado de experimentos e no rastreamento e transparência em cada estágio. Criado pensando na complexidade do mundo real, o watsonx.governance ajuda as equipes a escalar de forma responsável, reduzir os riscos e liberar todo o potencial da IA generativa sem atrasar você.
