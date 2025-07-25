IBM nomeada líder no 2025 IDC MarketScape para plataformas de business intelligence e análise de dados

25 de julho de 2025
A IBM foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Esse reconhecimento reflete o impacto crescente e a inovação contínua do IBM Cognos Analytics — e o compromisso da IBM em atender às demandas modernas por business intelligence confiável, escalável e integrada com IA.
“As organizações buscam constantemente ser “baseadas em dados” ou desejam “velocidade de decisão” para responder melhor às dinâmicas internas ou de mercado”, afirma o relatório do IDC MarketScape. "No entanto, o mercado de business intelligence e análise de dados evoluiu, com as organizações querendo ir além dos dashboards. O uso de IA/ML e processamento de linguagem natural não é novo na BIA, mas a capacidade de automatizar essas funcionalidades e simplificar as interações promete impulsionar a adoção.
A IBM foi reconhecida pelos seguintes pontos fortes:
O IDC MarketScape também observou: “Os fornecedores estão fazendo investimentos que destacam a rastreabilidade e a explicabilidade de suas respostas de IA. Eles também estão construindo sua camada semântica para garantir respostas precisas." Acreditamos que isso se alinha com a abordagem da IBM para fundamentar a IA em uma camada semântica governada e apoiar a adoção responsável e em escala empresarial.
À medida que as organizações modernizam seus ambientes de BI e investem em estratégias de dados "prontas para IA", a capacidade de escalar a análise de dados entre usuários e casos de uso é crítica. O Cognos Analytics apoia essa jornada por meio da automação, da arquitetura flexível e da integração em todo o ecossistema de nuvem híbrida e de IA da IBM.
Baixe o extrato do IDC MarketScape para saber por que a IBM foi nomeada líder e como o IBM Cognos Analytics ajuda as organizações a acelerar a tomada de decisão baseada em dados.
Saiba mais sobre o IBM Cognos Analytics
Fonte: IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment, doc #US52034725e, julho de 2025.