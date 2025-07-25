IBM nomeada líder no 2025 IDC MarketScape para plataformas de business intelligence e análise de dados

A IBM foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Esse reconhecimento reflete o impacto crescente e a inovação contínua do IBM Cognos Analytics — e o compromisso da IBM em atender às demandas modernas por business intelligence confiável, escalável e integrada com IA.

“As organizações buscam constantemente ser “baseadas em dados” ou desejam “velocidade de decisão” para responder melhor às dinâmicas internas ou de mercado”, afirma o relatório do IDC MarketScape. "No entanto, o mercado de business intelligence e análise de dados evoluiu, com as organizações querendo ir além dos dashboards. O uso de IA/ML e processamento de linguagem natural não é novo na BIA, mas a capacidade de automatizar essas funcionalidades e simplificar as interações promete impulsionar a adoção.

