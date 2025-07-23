IBM nomeada líder no 2025 IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025

22 de julho de 2025

Autor

Nicole Smith

Product Marketing Manager, IBM Watsonx Code Assistant

Temos o prazer de anunciar que a IBM foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment. Acreditamos que esse reconhecimento destaca nosso compromisso contínuo em ajudar as empresas a modernizar e automatizar seu desenvolvimento de software com IA de nível empresarial.

IBM watsonx Code Assistant: criado para empresas

As equipes de software de hoje enfrentam uma pressão crescente para entregar mais rápido, modernizar sistemas obsoletos e garantir segurança e escalabilidade em ambientes híbridos cada vez mais complexos. Os desenvolvedores não estão apenas procurando ferramentas, eles estão procurando uma solução inteligente que os capacite a criar, implementar e manter aplicações com facilidade, com a IA como uma parceira confiável a cada passo do caminho.

O IBM watsonx Code Assistant, lançado em 2023 e desenvolvido com base nos poderosos modelos de base Granite da IBM, foi projetado especificamente para as necessidades complexas de grandes organizações. Ele traz geração de código impulsionada por IA e modernização para nuvem híbrida e ambientes legados — onde muitas empresas ainda executam suas cargas de trabalho mais críticas.

Cinco principais benefícios: desenvolvido especificamente para a modernização empresarial

O watsonx Code Assistant é reconhecido por sua robustez nas cinco áreas a seguir:

  1. Integração profunda com plataformas como o Red Hat Ansible e IBM Z, permitindo fluxos de trabalho contínuos em sistemas tradicionais e modernos.
  2. Recursos de modernização de mainframe que ajudam as organizações a transformar bases de código legadas com confiança.
  3. Funcionalidades robustos de governança, incluindo proveniência do código, detecção de viés e controles de acesso refinados — críticos para setores regulamentados.
  4. Automação da infraestrutura por meio da geração de playbooks do Ansible, preenchendo a lacuna entre as operações de TI tradicionais e as operações nativas da nuvem.
  5. Opções de implementação flexíveis, incluindo compatibilidade com ambientes isolados para atender aos rigorosos requisitos de segurança e conformidade.

Embora sua compatibilidade com paradigmas nativos da nuvem, como sem servidor e Terraform, ainda esteja evoluindo, o watsonx Code Assistant já oferece benefícios excepcionais para empresas com necessidades complexas de modernização orientadas pela conformidade.

Um parceiro confiável para setores regulamentados

De serviços financeiros a governo e saúde, as organizações que operam em setores altamente regulamentados contam com o watsonx Code Assistant para modernizar de forma segura, eficiente e em escala. Seus recursos de nível empresarial e sua implementação flexível fazem dele um parceiro confiável para quem prioriza a resiliência operacional e a governança.

Leia o extrato do IDC MarketScape para saber por que a IBM é líder em programação de IA e tecnologias de engenharia de software.

IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" por: Arnal Dayaratna, julho de 2025, IDC # US52982525IDC

O modelo de análise de fornecedores do MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da adequação competitiva dos fornecedores de TIC em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação baseada em critérios qualitativos e quantitativos que resultam em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. A pontuação de recursos mede o produto do fornecedor, a entrada no mercado e a execução dos negócios a curto prazo. A pontuação da estratégia mede o alinhamento das estratégias dos fornecedores com as exigências dos clientes em um período de três a cinco anos. A participação de mercado do fornecedor é representada pelo tamanho dos círculos.

