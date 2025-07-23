22 de julho de 2025
Temos o prazer de anunciar que a IBM foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment. Acreditamos que esse reconhecimento destaca nosso compromisso contínuo em ajudar as empresas a modernizar e automatizar seu desenvolvimento de software com IA de nível empresarial.
As equipes de software de hoje enfrentam uma pressão crescente para entregar mais rápido, modernizar sistemas obsoletos e garantir segurança e escalabilidade em ambientes híbridos cada vez mais complexos. Os desenvolvedores não estão apenas procurando ferramentas, eles estão procurando uma solução inteligente que os capacite a criar, implementar e manter aplicações com facilidade, com a IA como uma parceira confiável a cada passo do caminho.
O IBM watsonx Code Assistant, lançado em 2023 e desenvolvido com base nos poderosos modelos de base Granite da IBM, foi projetado especificamente para as necessidades complexas de grandes organizações. Ele traz geração de código impulsionada por IA e modernização para nuvem híbrida e ambientes legados — onde muitas empresas ainda executam suas cargas de trabalho mais críticas.
O watsonx Code Assistant é reconhecido por sua robustez nas cinco áreas a seguir:
Embora sua compatibilidade com paradigmas nativos da nuvem, como sem servidor e Terraform, ainda esteja evoluindo, o watsonx Code Assistant já oferece benefícios excepcionais para empresas com necessidades complexas de modernização orientadas pela conformidade.
De serviços financeiros a governo e saúde, as organizações que operam em setores altamente regulamentados contam com o watsonx Code Assistant para modernizar de forma segura, eficiente e em escala. Seus recursos de nível empresarial e sua implementação flexível fazem dele um parceiro confiável para quem prioriza a resiliência operacional e a governança.
Leia o extrato do IDC MarketScape para saber por que a IBM é líder em programação de IA e tecnologias de engenharia de software.
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" por: Arnal Dayaratna, julho de 2025, IDC # US52982525IDC
