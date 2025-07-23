As equipes de software de hoje enfrentam uma pressão crescente para entregar mais rápido, modernizar sistemas obsoletos e garantir segurança e escalabilidade em ambientes híbridos cada vez mais complexos. Os desenvolvedores não estão apenas procurando ferramentas, eles estão procurando uma solução inteligente que os capacite a criar, implementar e manter aplicações com facilidade, com a IA como uma parceira confiável a cada passo do caminho.

O IBM watsonx Code Assistant, lançado em 2023 e desenvolvido com base nos poderosos modelos de base Granite da IBM, foi projetado especificamente para as necessidades complexas de grandes organizações. Ele traz geração de código impulsionada por IA e modernização para nuvem híbrida e ambientes legados — onde muitas empresas ainda executam suas cargas de trabalho mais críticas.