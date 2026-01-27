Inteligência artificial Automação de TI

IBM é nomeada líder no HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services de 2025

Publicado 27/01/2026
A aquisição hoje vai além da redução de custos. Trata-se de desenvolver resiliência, agilidade e criar valor em toda a empresa. Conforme observado pela HFS, a próxima fronteira é a orquestração, em que tecnologia, dados e pessoas trabalham em conjunto para entregar melhores resultados.

Na IBM Procurement Operations, nossa missão permanece clara: ajudar os clientes a lidar com expectativas crescentes, orçamentos cada vez menores e complexidade cada vez maior. Ao entrar em 2026, estamos começando o ano com energia renovada e foco para continuar impulsionando a transformação e oferecendo valor estratégico para nossos clientes. O relatório HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 (PDF) destaca nosso compromisso em viabilizar essa transformação e criar um impacto tangível na empresa.

Tendências-chave que moldam o suprimento

O relatório HFS Horizons aponta para várias mudanças que redefinem as operações de aquisição:

  • IA em escala: agentes inteligentes e IA generativa estão migrando dos pilotos para a produção, impulsionando compras guiadas, copilotos de negociação e análise de risco contratual.
  • Orquestração como serviço: as empresas querem parceiros que possam integrar diversos stacks de tecnologia sem uma reformulação completa da plataforma, tornando a interoperabilidade uma prioridade.
  • Modelos orientados por resultados: os fornecedores estão se concentrando no impacto mensurável nos negócios — melhor conformidade, tempos de ciclo mais rápidos e maior colaboração com os fornecedores.
  • Ganhos de aquisição direta: além dos gastos indiretos, as estratégias de suprimentos agora se estendem mais profundamente aos materiais diretos e à logística, com apoio da modelagem baseada em cenários.
Como a IBM está mudando as operações de suprimentos

Na IBM, reunimos intencionalmente a IA e a automação na estrutura de nosso processo de source-to-pay, desde a compra orientada e a análise de risco de contrato até o processamento cognitivo de faturas, para criar uma função de aquisição mais inteligente e ágil.

Especialistas do setor concordam que estamos transformando a forma como as operações de aquisição são realizadas. “A IBM está avançando na orquestração de aquisição com maior automação e agentes com IA na cadeia de valor de Source-to-Pay, focando em resultados de negócios em escala para a função de aquisição da empresa”, afirma Srini Vadepalli, líder de práticas na HFS. “À medida que as empresas buscam 100% de cobertura de gastos e resiliência em cadeias de suprimentos complexas, a abordagem da IBM posiciona o suprimento como uma experiência inteligente, adaptável e reimaginada. Isso permite que os líderes de suprimentos se concentrem nas decisões estratégicas, na conformidade e na criação de valor para as empresas."

Ao combinar a tecnologia com a experiência e o discernimento da nossa equipe, conseguimos alcançar resultados transformadores, pragmáticos e de grande impacto. Essa abordagem equilibrada garante que o insight humano e a inteligência digital trabalhem juntos em harmonia, gerando maior eficiência, eficácia e valor para nossos clientes.

O que diferencia a IBM na transformação de aquisição

O relatório HFS Horizons posiciona a IBM como líder por sua capacidade de combinar tecnologia avançada com profundo conhecimento de domínio para transformar a aquisição em uma função estratégica. Veja o que diferencia a IBM:

  • Orquestração orientada por IA: a IBM integra IA agêntica e generativa em todo o processo source-to-pay, viabilizando fluxos de trabalho inteligentes que simplificam as aquisições e aprimoram a tomada de decisão.
  • Modelo humano e digital: nossa abordagem combina automação com conhecimento humano, criando uma experiência de “concierge digital” que melhora o envolvimento do usuário e a agilidade operacional.
  • Soluções modulares e interoperáveis: a estratégia de plataforma da IBM oferece suporte à orquestração entre diferentes stacks tecnológicos, ajudando as empresas a se modernizarem sem a necessidade de uma reestruturação de plataforma disruptiva.
  • Colaboração com ecossistema: parcerias sólidas com plataformas líderes e inovadores, como SAP Ariba, ServiceNow e parceiros tail-spend, como Zycus, Fairmarkit e Globality para sourcing autônomo, garantem flexibilidade e escalabilidade para os clientes.
  • Inovação em escala: com o respaldo de investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento e recursos de entrega global, a IBM reúne tecnologia e consultoria para entregar transformação para ambientes de aquisição complexos.
  • Visão para aquisição autônoma: a IBM está avançando rumo a fluxos de trabalho autônomos, começando pelo tail-spend e se expandindo por todo o ciclo de vida de compras, posicionando os clientes para um nível de maturidade em aquisição de última geração.

Veja o que vem a seguir

A liderança da IBM no relatório HFS Horizons não é apenas um selo de qualidade, é um reflexo de como estamos ajudando os clientes a reimaginar a aquisição como uma motivação estratégica de valor comercial.

Baixe o relatório completo HFS Horizons para explorar os insights e ver por que a IBM está liderando as operações de aquisição.

