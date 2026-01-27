IBM é nomeada líder no HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services de 2025

A liderança da IBM no relatório HFS Horizons não é apenas um selo de qualidade, é um reflexo de como estamos ajudando os clientes a reimaginar a aquisição como uma motivação estratégica de valor comercial.
A aquisição hoje vai além da redução de custos. Trata-se de desenvolver resiliência, agilidade e criar valor em toda a empresa. Conforme observado pela HFS, a próxima fronteira é a orquestração, em que tecnologia, dados e pessoas trabalham em conjunto para entregar melhores resultados.
Na IBM Procurement Operations, nossa missão permanece clara: ajudar os clientes a lidar com expectativas crescentes, orçamentos cada vez menores e complexidade cada vez maior. Ao entrar em 2026, estamos começando o ano com energia renovada e foco para continuar impulsionando a transformação e oferecendo valor estratégico para nossos clientes. O relatório HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025 (PDF) destaca nosso compromisso em viabilizar essa transformação e criar um impacto tangível na empresa.
O relatório HFS Horizons aponta para várias mudanças que redefinem as operações de aquisição:
Na IBM, reunimos intencionalmente a IA e a automação na estrutura de nosso processo de source-to-pay, desde a compra orientada e a análise de risco de contrato até o processamento cognitivo de faturas, para criar uma função de aquisição mais inteligente e ágil.
Especialistas do setor concordam que estamos transformando a forma como as operações de aquisição são realizadas. “A IBM está avançando na orquestração de aquisição com maior automação e agentes com IA na cadeia de valor de Source-to-Pay, focando em resultados de negócios em escala para a função de aquisição da empresa”, afirma Srini Vadepalli, líder de práticas na HFS. “À medida que as empresas buscam 100% de cobertura de gastos e resiliência em cadeias de suprimentos complexas, a abordagem da IBM posiciona o suprimento como uma experiência inteligente, adaptável e reimaginada. Isso permite que os líderes de suprimentos se concentrem nas decisões estratégicas, na conformidade e na criação de valor para as empresas."
Ao combinar a tecnologia com a experiência e o discernimento da nossa equipe, conseguimos alcançar resultados transformadores, pragmáticos e de grande impacto. Essa abordagem equilibrada garante que o insight humano e a inteligência digital trabalhem juntos em harmonia, gerando maior eficiência, eficácia e valor para nossos clientes.
O relatório HFS Horizons posiciona a IBM como líder por sua capacidade de combinar tecnologia avançada com profundo conhecimento de domínio para transformar a aquisição em uma função estratégica. Veja o que diferencia a IBM:
Baixe o relatório completo HFS Horizons para explorar os insights e ver por que a IBM está liderando as operações de aquisição.