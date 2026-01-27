IBM é nomeada líder no HFS Horizons for Sourcing and Procurement Services de 2025

Na IBM, reunimos intencionalmente a IA e a automação na estrutura de nosso processo de source-to-pay, desde a compra orientada e a análise de risco de contrato até o processamento cognitivo de faturas, para criar uma função de aquisição mais inteligente e ágil.

Especialistas do setor concordam que estamos transformando a forma como as operações de aquisição são realizadas. “A IBM está avançando na orquestração de aquisição com maior automação e agentes com IA na cadeia de valor de Source-to-Pay, focando em resultados de negócios em escala para a função de aquisição da empresa”, afirma Srini Vadepalli, líder de práticas na HFS. “À medida que as empresas buscam 100% de cobertura de gastos e resiliência em cadeias de suprimentos complexas, a abordagem da IBM posiciona o suprimento como uma experiência inteligente, adaptável e reimaginada. Isso permite que os líderes de suprimentos se concentrem nas decisões estratégicas, na conformidade e na criação de valor para as empresas."

Ao combinar a tecnologia com a experiência e o discernimento da nossa equipe, conseguimos alcançar resultados transformadores, pragmáticos e de grande impacto. Essa abordagem equilibrada garante que o insight humano e a inteligência digital trabalhem juntos em harmonia, gerando maior eficiência, eficácia e valor para nossos clientes.