A IBM foi nomeada Líder no Gartner Magic Quadrant 2025 para Plataformas de Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina

As equipes precisam de uma variedade de ferramentas e frameworks para criar produtos impactantes para suas empresas. O portfólio de produtos da IBM oferece aos cientistas de dados a flexibilidade e a escolha de que precisam ao desenvolver tecnologia de IA.

O watsonx.ai da IBM é um estúdio de IA, projetado para as empresas construírem e implementarem soluções de IA com uma coleção unificada de frameworks, modelos, ferramentas e opções de implementação de código aberto e proprietários. Além de integrações perfeitas com suas ferramentas, linguagens e frameworks existentes, as equipes podem aproveitar as soluções da IBM onde quer que seus dados estejam, sem lock-in com fornecedor. Esse nível de opções confere poderes aos cientistas de dados para escolher as tecnologias que melhor atendem às necessidades empresariais.