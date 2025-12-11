Inteligência artificial Automação de TI

IBM é nomeada líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para ferramentas de integração de dados pelo 20º ano consecutivo

Para nós, duas décadas de reconhecimento como líder ressaltam a inovação contínua da IBM para ajudar as organizações a simplificar a integração, reduzir a complexidade por meio da automação agentiva e fornecer dados confiáveis em escala.

Publicado 11/12/2025
Ilustração digital de uma arquitetura de dados com um quadrado azul plano flutuando acima de uma base formada por quadrados azuis interconectados
By Scott Brokaw

De acordo com uma pesquisa da Gartner, 63% das organizações não têm ou não têm certeza se possuem as práticas adequadas de gerenciamento de dados para IA. Com o aumento dos volumes de dados e a diversificação dos formatos, as empresas enfrentam desafios crescentes:

  • Escassez de habilidades: a falta de recursos de engenharia de dados retarda a integração.
  • Proliferação de ferramentas: integrar ferramentas de integração fragmentadas é caro e ineficiente.
  • Dívida de pipeline: cada mudança na tecnologia de armazenamento de dados torna obsoletos os pipelines de dados existentes.
  • Lacunas de desempenho e qualidade: visibilidade limitada em relação à confiabilidade, custo e desempenho.

Esses não são apenas obstáculos operacionais; são barreiras estratégicas para o sucesso da IA.

Na IBM, estamos comprometidos em transformar a integração de dados na espinha dorsal inteligente da IA corporativa. Acreditamos que foi essa determinação que tornou a IBM líder no Gartner Magic Quadrant para ferramentas de integração de dados pelo 20º ano consecutivo.

Leia um trecho do relatório da Gartner aqui.

A próxima era da integração de dados: simplicidade e escala impulsionadas por IA

A próxima evolução da integração de dados não será sobre migrar dados de forma mais rápida, será sobre tornar a integração mais inteligente, à medida que a IA remodela a forma como projetamos, operamos e monitoramos pipelines. A IBM está integrando inteligência a todas as etapas do ciclo de vida da integração de dados.

O IBM watsonx.data integration reinventa a integração para a era da IA ao trazer o poder dos assistentes e agentes de IA para simplificar a criação de pipelines, unificar operações e capacitar usuários de todos os níveis de habilidades.

Capacitar cada usuário por meio da criação de pipeline orientada por IA

A demanda por engenheiros de dados nunca foi tão alta, mas o dimensionamento da integração de dados não deve depender apenas do acesso ao conhecimento especializado.

O watsonx.data integration reinventa esse processo estendendo a criação de pipeline de dados para além das equipes técnicas. Com a criação de pipelines agentivos, os usuários técnicos e de negócios podem definir suas intenções em linguagem simples e deixar que a ferramenta as traduza em pipelines otimizados para seu caso de uso. O agente de IA gera uma proposta de projeto, faz a validação com inputs humanos e produz pipelines prontos para produção, acelerando o time to value.

O papel da IA na integração não se limita à criação. Uma vez em produção, agentes inteligentes monitoram e otimizam continuamente os pipelines por meio do Issue Detection Engine, um recurso de observabilidade de dados orientada por IA que prevê e previne falhas. Ao combinar a análise de causa raiz baseada na linhagem com a remediação recomendada por IA, os agentes de observabilidade reduzem drasticamente o Mean Time to Detect (MTTD) e o Mean Time to Resolve (MTTR), garantindo que cada pipeline seja sempre executado conforme projetado.

Dados para IA: transformar dados não estruturados em inteligência pronta

A maioria das empresas já domina os dados estruturados. A verdadeira oportunidade e complexidade está nos 80% a 90% dos dados corporativos que permanecem não estruturados: documentos, e-mails, logs de bate-papo, transcrições e imagens. Essas fontes detêm insights críticos sobre as necessidades dos clientes, os riscos de conformidade e os padrões de mercado, se ao menos pudessem ser aproveitadas de forma eficiente.

Para lidar com esses desafios, a solução da IBM fornece às equipes de dados uma plataforma de pouco código para ingerir automaticamente dados brutos não estruturados, organizá-los com a funcionalidade de arrastar e soltar, além de preencher os resultados em destinos como banco de dados de vetores. Esse recurso libera casos de uso totalmente novos, permitindo que as organizações aproveitem os dados não estruturados para alimentar pipelines de retrieval-augmented generation (RAG), alimentar agentes de IA mais precisos e gerar análises mais profundas em toda a empresa.

Com essas funcionalidades, as equipes podem criar pipelines reutilizáveis e repetíveis que processam e transformam todos os dados da organização, ao mesmo tempo em que reduzem o trabalho manual tedioso muitas vezes envolvido na preparação de dados não estruturados para IA de nível empresarial.

Simplifique para escalar: o poder da integração unificada

Setenta por cento das organizações usam mais de uma ferramenta de integração de dados, e metade delas usa pelo menos três, o que aumenta o custo, a complexidade e limita a agilidade.

O watsonx.data integration elimina essa fragmentação ao unificar dados em lote, streaming em tempo real, replicação, observabilidade e integração de dados não estruturados em um único plano de controle.

Essa arquitetura unificada suporta experiências de autoria de pipeline assistida por IA, pouco código e code-first, permitindo que todos os membros da equipe, independentemente do nível de habilidade, contribuam para a integração de dados. Por exemplo, com o novo SDK Python, os desenvolvedores podem desbloquear uma experiência de autoria code-first para criar e gerenciar pipelines versionados, documentados e fáceis de manter. Essa abordagem permite pipelines mais rápidos e seguros com automação orientada por SDK, acelerando a entrega e garantindo reprodutibilidade e segurança. Enquanto isso, usuários menos técnicos podem transformar a linguagem natural sem dificuldades em pipelines totalmente construídos, implementados e otimizados por meio da autoria agentiva, permitindo que equipes de qualquer tamanho escalem sua integração de dados para atender às necessidades do negócio.

Com o watsonx.data integration, as organizações podem dissociar o design do pipeline do estilo de execução e implementar em vários ambientes com total visibilidade e controle. Para empresas que executam milhares de fluxos de dados em sistemas locais e na nuvem, essa abordagem unificada elimina a expansão da ferramenta, reduz a sobrecarga de manutenção e estabelece uma visão unificada da linhagem e do desempenho.

Construir confiança em cada pipeline: metadados como vantagem invisível

A confiabilidade dos dados depende de mais do que movimentação ou monitoramento; ela exige visibilidade de ponta a ponta que permite a detecção proativa, a resolução mais rápida de problemas e maior confiança na qualidade de dados. Os robustos recursos de gerenciamento de metadados da IBM atuam como um diferencial, construídos em conexões profundas entre o watsonx.data integration e o watsonx.data intelligence que permitem aos agentes rastrear a linhagem, adaptar fluxos de trabalho e garantir a integridade contínua dos dados.

Essa estrutura de metadados em todo o ecossistema watsonx.data transforma a governança de uma tarefa de conformidade em uma força operacional, proporcionando às equipes transparência, rastreabilidade e confiança em todas as etapas do ciclo de vida da integração de dados.

Por que pensamos que esse reconhecimento é importante (e o que vem a seguir)

Para nós, o 20º ano da IBM como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para ferramentas de integração de dados não é apenas um reflexo de longevidade. Acreditamos que isso seja uma prova da inovação contínua na simplificação e modernização da forma como os dados alimentam a IA.

Organizações de todos os setores estão usando o watsonx.data integration para:

  • Unificar dados estruturados e não estruturados em ambientes híbridos para que os modelos de IA tenham visibilidade completa e controlada das informações corporativas
  • Manter a qualidade e a confiabilidade contínuas dos dados por meio de observabilidade integrada, que mantém os pipelines íntegros e os dados confiáveis
  • Potencializar decisões e insights em tempo real para detecção de fraude, personalização e engajamento do cliente, garantindo que os dados cheguem às aplicações na velocidade dos negócios
  • Converter dados operacionais e transacionais em formatos prontos para análise que geram relatórios mais precisos e melhor business intelligence
  • Consolidar várias ferramentas e métodos de criação em um único plano de controle, simplificando o gerenciamento de integração e reduzindo as despesas operacionais

Em cada etapa, o watsonx.data integration aplica agentes inteligentes que monitoram o fluxo de dados, raciocinam sobre dependências e agem de forma autônoma para otimizar os resultados, garantindo que os dados sejam oportunos, governados e tenham qualidade assegurada, sem sobrecarga.

Renúncia de responsabilidade

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, by Michele Launi, Nina Showell, 8 de dezembro de 2025.

GARTNER é uma marca comercial e de serviço registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca comercial registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.