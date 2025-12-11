IBM é nomeada líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para ferramentas de integração de dados pelo 20º ano consecutivo

Setenta por cento das organizações usam mais de uma ferramenta de integração de dados, e metade delas usa pelo menos três, o que aumenta o custo, a complexidade e limita a agilidade.
O watsonx.data integration elimina essa fragmentação ao unificar dados em lote, streaming em tempo real, replicação, observabilidade e integração de dados não estruturados em um único plano de controle.
Essa arquitetura unificada suporta experiências de autoria de pipeline assistida por IA, pouco código e code-first, permitindo que todos os membros da equipe, independentemente do nível de habilidade, contribuam para a integração de dados. Por exemplo, com o novo SDK Python, os desenvolvedores podem desbloquear uma experiência de autoria code-first para criar e gerenciar pipelines versionados, documentados e fáceis de manter. Essa abordagem permite pipelines mais rápidos e seguros com automação orientada por SDK, acelerando a entrega e garantindo reprodutibilidade e segurança. Enquanto isso, usuários menos técnicos podem transformar a linguagem natural sem dificuldades em pipelines totalmente construídos, implementados e otimizados por meio da autoria agentiva, permitindo que equipes de qualquer tamanho escalem sua integração de dados para atender às necessidades do negócio.
Com o watsonx.data integration, as organizações podem dissociar o design do pipeline do estilo de execução e implementar em vários ambientes com total visibilidade e controle. Para empresas que executam milhares de fluxos de dados em sistemas locais e na nuvem, essa abordagem unificada elimina a expansão da ferramenta, reduz a sobrecarga de manutenção e estabelece uma visão unificada da linhagem e do desempenho.