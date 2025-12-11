IBM é nomeada líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para ferramentas de integração de dados pelo 20º ano consecutivo

De acordo com uma pesquisa da Gartner, 63% das organizações não têm ou não têm certeza se possuem as práticas adequadas de gerenciamento de dados para IA. Com o aumento dos volumes de dados e a diversificação dos formatos, as empresas enfrentam desafios crescentes:

Escassez de habilidades: a falta de recursos de engenharia de dados retarda a integração.

Proliferação de ferramentas: integrar ferramentas de integração fragmentadas é caro e ineficiente.

integrar ferramentas de integração fragmentadas é caro e ineficiente. Dívida de pipeline: cada mudança na tecnologia de armazenamento de dados torna obsoletos os pipelines de dados existentes.

Lacunas de desempenho e qualidade: visibilidade limitada em relação à confiabilidade, custo e desempenho.

Esses não são apenas obstáculos operacionais; são barreiras estratégicas para o sucesso da IA.

Na IBM, estamos comprometidos em transformar a integração de dados na espinha dorsal inteligente da IA corporativa. Acreditamos que foi essa determinação que tornou a IBM líder no Gartner Magic Quadrant para ferramentas de integração de dados pelo 20º ano consecutivo.

