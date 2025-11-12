Isso marca a quinta vez este ano em que a IBM é reconhecida como líder pelo Gartner em áreas de produtos que a IBM reconhece como dados e IA, incluindo o Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Gartner Magic Quadrant for Data Science e Machine Learnings Platforms, and Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders.
Estamos empolgados por compartilhar que a IBM foi nomeada Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems.
Dados confiáveis são a base de uma IA exata e confiável, e a IBM está liderando esse avanço. As organizações que usam o watsonx.data estão melhorando a precisão da IA em até 40%*, cortando o tempo de preparação de dados manual e implementando modelos mais rapidamente em ambientes híbridos.
Acreditamos que esse desempenho foi o que posicionou a IBM como Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems. Em nossa perspectiva, o reconhecimento deste ano é uma afirmativa do objetivo da IBM de impulsionar o sucesso crescente de nossos clientes com o watsonx.data, Db2, Netezza e a recente aquisição da DataStax. Juntos, esses produtos permitem que as empresas modernizem as cargas de trabalho, simplifiquem as operações de dados e potencializem uma IA confiável e escalável com dados prontos para IA.
Você pode receber sua cópia gratuita do relatório aqui.
As empresas enfrentam hoje uma nova realidade: a confiabilidade de qualquer modelo de IA depende diretamente da qualidade, da pontualidade e da governança dos dados que o alimentam. Sessenta e três por cento das organizações não têm ou não têm certeza se têm as práticas corretas de gerenciamento de dados para IA.
As organizações precisam de uma plataforma que integre e enriqueça dados estruturados e não estruturados em ambientes híbridos e multinuvem - garantindo a conformidade, a observabilidade e a confiança. A observabilidade de dados e a linhagem dos dados ajudam a reduzir os erros do modelo, e a governança integrada com padrões abertos viabiliza a IA explicável e compatível.
A IBM lida com essas necessidades por meio de nossas duas ofertas principais: Db2 para cargas de trabalho de alto desempenho e transacionais e watsonx.data para análise de dados, IA e cargas de trabalho lakehouse. Fornecemos aos nossos clientes uma plataforma de dados unificada e adequada ao propósito, projetada para gerenciar todos os tipos de dados e cargas de trabalho com desempenho ótimo. Nossos clientes podem construir uma vez e implementar em qualquer lugar, seja na IBM Cloud, AWS, Azure, Google Cloud Platform ou em seus próprios data centers, mantendo a consistência e a portabilidade da carga de trabalho por meio de um único plano de governança e controle.
A IBM atende os líderes de dados onde eles estão, integrando-se sem dificuldades ao seu ecossistema existente por meio de padrões abertos, ao mesmo tempo em que garante uma governança de dados responsável que torna a IA exata e responsável.
Existem três coisas que diferenciam a IBM:
A IBM capacita as empresas para transformar dados confiáveis em impactos mensuráveis. Combinando automação impulsionada por IA, gerenciamento de dados e experiência específica do setor, a IBM ajuda os clientes a melhorar a produtividade, acelerar os insights e escalar a inovação.
Empresas em todo o mundo estão liberando um impacto mensurável com a plataforma de dados em nuvem da IBM, transformando seus dados em um ativo estratégico para a inovação orientada por IA:
A IBM continua a impulsionar os limites da IA agêntica, ajudando as organizações a acessar, preparar e governar dados de alta qualidade e confiáveis para impulsionar a inteligência confiável e acelerar a produtividade com IA em todos os setores.
Leia o relatório 2025 Gartner Magic Quadrant para saber mais sobre nosso reconhecimento como líder.
Conecte-se com nossa equipe para descobrir como o IBM Database Solutions Portfólio pode ajudar você a liberar todo o potencial dos seus dados e acelerar a inovação em IA.
Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, Henry Cook, Xingyu Gu, et al., 18 de novembro de 2025
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Melody Chien, Thornton Craig, et al., 19 de novembro de 2025
Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 17 de novembro de 2025
Gartner, Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders, Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 27 de outubro de 2025.
Gartner, Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, 28 de maio de 2025, Afraz Jaffri.
GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.
A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.