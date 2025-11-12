Inteligência artificial Automação de TI

A IBM foi nomeada Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems

Publicado 12/11/2025
Isso marca a quinta vez este ano em que a IBM é reconhecida como líder pelo Gartner em áreas de produtos que a IBM reconhece como dados e IA, incluindo o Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Gartner Magic Quadrant for Data Science e Machine Learnings Platforms, and Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders.

Estamos empolgados por compartilhar que a IBM foi nomeada Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems.  

Dados confiáveis são a base de uma IA exata e confiável, e a IBM está liderando esse avanço. As organizações que usam o watsonx.data estão melhorando a precisão da IA em até 40%*, cortando o tempo de preparação de dados manual e implementando modelos mais rapidamente em ambientes híbridos. 

Acreditamos que esse desempenho foi o que posicionou a IBM como Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems. Em nossa perspectiva, o reconhecimento deste ano é uma afirmativa do objetivo da IBM de impulsionar o sucesso crescente de nossos clientes com o watsonx.data, Db2, Netezza e a recente aquisição da DataStax. Juntos, esses produtos permitem que as empresas modernizem as cargas de trabalho, simplifiquem as operações de dados e potencializem uma IA confiável e escalável com dados prontos para IA. 

Você pode receber sua cópia gratuita do relatório aqui.

Construir IA em uma base de dados confiáveis e governados

As empresas enfrentam hoje uma nova realidade: a confiabilidade de qualquer modelo de IA depende diretamente da qualidade, da pontualidade e da governança dos dados que o alimentam.  Sessenta e três por cento das organizações não têm ou não têm certeza se têm as práticas corretas de gerenciamento de dados para IA.

As organizações precisam de uma plataforma que integre e enriqueça dados estruturados e não estruturados em ambientes híbridos e multinuvem - garantindo a conformidade, a observabilidade e a confiança. A observabilidade de dados e a linhagem dos dados ajudam a reduzir os erros do modelo, e a governança integrada com padrões abertos viabiliza a IA explicável e compatível.

A IBM lida com essas necessidades por meio de nossas duas ofertas principais: Db2 para cargas de trabalho de alto desempenho e transacionais e watsonx.data para análise de dados, IA e cargas de trabalho lakehouse. Fornecemos aos nossos clientes uma plataforma de dados unificada e adequada ao propósito, projetada para gerenciar todos os tipos de dados e cargas de trabalho com desempenho ótimo. Nossos clientes podem construir uma vez e implementar em qualquer lugar, seja na IBM Cloud, AWS, Azure, Google Cloud Platform ou em seus próprios data centers, mantendo a consistência e a portabilidade da carga de trabalho por meio de um único plano de governança e controle.

Por que a IBM se destaca

A IBM atende os líderes de dados onde eles estão, integrando-se sem dificuldades ao seu ecossistema existente por meio de padrões abertos, ao mesmo tempo em que garante uma governança de dados responsável que torna a IA exata e responsável.

Existem três coisas que diferenciam a IBM:

  1. Aberta por design: desenvolvido com base em padrões abertos, como Apache Iceberg e Delta Lake, para maximizar as escolhas e a interoperabilidade com os investimentos em dados existentes, evitando o lock-in com fornecedor.
  2. Responsável com governança confiável: a qualidade de dados unificada, a linhagem e os controles de políticas garantem uma IA responsável em escala.
  3. Híbrida e multinuvem: implemente serviços de dados em qualquer lugar como ofertas totalmente gerenciadas na IBM Cloud, AWS, Azure, plataforma de nuvem de Google ou em locais com controle unificado, governança e consistência de desempenho.

Como a IBM acelera os resultados de negócios

A IBM capacita as empresas para transformar dados confiáveis em impactos mensuráveis. Combinando automação impulsionada por IA, gerenciamento de dados e experiência específica do setor, a IBM ajuda os clientes a melhorar a produtividade, acelerar os insights e escalar a inovação.

  • Automação integrada com IA: assistentes de banco de dados impulsionados por IA, Db2 Intelligence Center e otimização de consultas orientada por IA oferecem consultas até 3 vezes mais rápidas e uma produtividade 10 vezes maior.
  • Todos os dados, uma plataforma: Integre, prepare e entregue dados estruturados, não estruturados e semiestruturados para potencializar agentes de IA confiáveis e aplicações.
  • Profundidade setorial: modelos de dados robustos e específicos do setor e a experiência em setores como bancário, seguros e varejo ajudam os clientes a acelerar o time to value com dados personalizados e soluções de IA.

Empresas em todo o mundo estão liberando um impacto mensurável com a plataforma de dados em nuvem da IBM, transformando seus dados em um ativo estratégico para a inovação orientada por IA:

  • A Ferrari utiliza o IBM watsonx para impulsionar uma experiência de última geração para os fãs, integrando dados de corrida não estruturados para obter conteúdo personalizado e insights em tempo real, resultando em um aumento de duas vezes no número de usuários ativos diários. Leia mais.
  • A EY criou um data lake fiscal inteligente com o watsonx.data e o watsonx.ai, automatizando a agregação de dados e reduzindo o processamento manual em dezenas de milhares de horas. Leia mais.
  • A Lockheed Martin otimizou dados e ferramentas de IA com owatsonx e Db2, reduzindo as ferramentas pela metade e aumentando a exatidão da IA em 20%. Leia mais.

Dados que alimentam a última geração de IA

A IBM continua a impulsionar os limites da IA agêntica, ajudando as organizações a acessar, preparar e governar dados de alta qualidade e confiáveis para impulsionar a inteligência confiável e acelerar a produtividade com IA em todos os setores.

Leia o relatório 2025 Gartner Magic Quadrant para saber mais sobre nosso reconhecimento como líder. 

Conecte-se com nossa equipe para descobrir como o IBM Database Solutions Portfólio pode ajudar você a liberar todo o potencial dos seus dados e acelerar a inovação em IA.

Priya Srinivasan

VP, Core Software Products, Software Support & SRE

IBM

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

Edward Calvesbert

Vice President, Product Management - watsonx.data

IBM

Stephen Mortefolio

Vice President, Product Marketing, Data & AI

IBM

