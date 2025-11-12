Isso marca a quinta vez este ano em que a IBM é reconhecida como líder pelo Gartner em áreas de produtos que a IBM reconhece como dados e IA, incluindo o Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Gartner Magic Quadrant for Data Science e Machine Learnings Platforms, and Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders.

Estamos empolgados por compartilhar que a IBM foi nomeada Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems.

Dados confiáveis são a base de uma IA exata e confiável, e a IBM está liderando esse avanço. As organizações que usam o watsonx.data estão melhorando a precisão da IA em até 40%*, cortando o tempo de preparação de dados manual e implementando modelos mais rapidamente em ambientes híbridos.

Acreditamos que esse desempenho foi o que posicionou a IBM como Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems. Em nossa perspectiva, o reconhecimento deste ano é uma afirmativa do objetivo da IBM de impulsionar o sucesso crescente de nossos clientes com o watsonx.data, Db2, Netezza e a recente aquisição da DataStax. Juntos, esses produtos permitem que as empresas modernizem as cargas de trabalho, simplifiquem as operações de dados e potencializem uma IA confiável e escalável com dados prontos para IA.

