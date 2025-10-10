IBM indicada como Líder no Gartner Magic Quadrant for API Management de 2025

O API Connect é uma solução abrangente de API Management que permite que os clientes criem, gerenciem, protejam e socializem APIs em ambientes híbridos, de multinuvem e locais. Com seu conjunto robusto de funcionalidades, incluindo API Agent, AI Gateway, portal do desenvolvedor, o API Connect oferece gerenciamento de ciclo de vida de ponta a ponta para APIs que impulsionam a transformação digital.

O API Connect, o recurso de API Management dentro do IBM webMethods Hybrid Integration, oferece um ambiente híbrido unificado que reinventa a integração para a era da IA. Obtenha um novo valor com o IBM webMethods Hybrid Integration, incluindo IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ e gateways de terceiros, permitindo que as organizações expandam casos de uso, simplifiquem fluxos de trabalho e impulsionem ecossistemas de aplicações modernas com vários estilos de integração.