IBM indicada como Líder no Gartner Magic Quadrant for API Management de 2025

Pela 10.ª vez consecutiva, a IBM foi reconhecida como Líder no Gartner Magic Quadrant for API Management de 2025.
Para nós, esse reconhecimento destaca a confiança de nossos clientes em nós e em nossa missão contínua de fornecer soluções de API seguras, escaláveis e inovadoras.
Aviso: este gráfico do Magic Quadrant foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de uma nota de pesquisa mais ampla e deve ser avaliado no contexto de todo o relatório. A IBM pode disponibilizar o relatório da Gartner mediante solicitação.
O relatório Critical Capabilities for API Management é um relatório complementar ao 2025 Gartner Magic Quadrant e fornece um insight mais profundo sobre as ofertas dos provedores ao focar em 12 recursos fundamentais no API Management que abrangem seis casos de uso.
O API Connect é uma solução abrangente de API Management que permite que os clientes criem, gerenciem, protejam e socializem APIs em ambientes híbridos, de multinuvem e locais. Com seu conjunto robusto de funcionalidades, incluindo API Agent, AI Gateway, portal do desenvolvedor, o API Connect oferece gerenciamento de ciclo de vida de ponta a ponta para APIs que impulsionam a transformação digital.
O API Connect, o recurso de API Management dentro do IBM webMethods Hybrid Integration, oferece um ambiente híbrido unificado que reinventa a integração para a era da IA. Obtenha um novo valor com o IBM webMethods Hybrid Integration, incluindo IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ e gateways de terceiros, permitindo que as organizações expandam casos de uso, simplifiquem fluxos de trabalho e impulsionem ecossistemas de aplicações modernas com vários estilos de integração.
As empresas modernas funcionam com APIs. Assegure-se de que as suas estejam protegidas, produtizadas e prontas para escalar. O API Connect oferece:
Além do reconhecimento de analistas, temos orgulho de destacar clientes em todo o mundo que estão obtendo resultados que impulsionam seu sucesso:
Acreditamos que o reconhecimento da Gartner ressalta a liderança da IBM em ajudar as empresas a transformar APIs em ativos estratégicos que aceleram o crescimento e a inovação.
