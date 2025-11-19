Inteligência artificial Automação de TI

A IBM foi eleita Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms

A posição da IBM como Líder reconhece o ímpeto contínuo do nosso portfólio watsonx.

Publicado 19/11/2025
Estamos honrados com o fato de a Gartner ter nomeado a IBM como Líder no 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms. Acreditamos que esse reconhecimento ressalta nosso compromisso em fornecer uma IA de nível empresarial que apoie os desenvolvedores na criação, implementação e escalabilidade de aplicações inteligentes em todos os setores.

Acelerando o desenvolvimento da IA com o watsonx

A IBM acredita que nossa posição como líder reconhece o ímpeto contínuo de nosso portfólio watsonx — um pacote integrado que inclui watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance e watsonx Orchestrate. Disponível como um serviço totalmente gerenciado na IBM Cloud ou via mercado e implementável em qualquer lugar que os clientes escolherem, o watsonx ajuda os desenvolvedores a criar aplicações impulsionadas por IA de forma rápida, segura e responsavelmente.

Recentemente, a IBM lançou inovações importantes, incluindo:

  • Novos modelos de base Granite 4.0 juntamente com o acesso a qualquer modelo aberto de terceiros por meio do AI Gateway, incluindo Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) e mais.
  • Observabilidade expandida, fundamentação e gerenciamento do estado dos agentes para ajudar as empresas a monitorar, depurar e otimizar aplicações de IA,
  • A integração do Agent Development Kit (ADK) e do Langflow proporciona aos desenvolvedores a infraestrutura e os fluxos de trabalho de que precisam para levar seus projetos do protótipo à implementação na empresa sem comprometimento.
  • Fluxos de trabalho agênticos para permitir que os clientes prescrevam o grau de agência ou determinismo para seus agentes de IA.

Além disso, com compatibilidade com o OpenTelemetry (OTel), o IBM watsonx aprimora métricas e observabilidade e fornece um recurso robusto de gerenciamento de prompts que permite que as equipes gerenciem e compartilhem prompts reutilizáveis em fluxo de trabalho.

Continuando nosso compromisso com a IA responsável e escalável

Enquanto as empresas correm para integrar a IA em todos os setores de seus negócios, a IBM continua focada em ajudar os clientes a construir sistemas com uma IA confiável, escalável e responsável. 

  • A fundamentação, a governança e a observabilidade fornecem serviços avançados de vetorização criados especificamente para a IA empresarial. A fundamentação usa serviços avançados de vetorização que mapeiam dados corporativos em representações estruturadas e com reconhecimento de contexto, permitindo que modelos de IA recuperem as informações mais exatas e relevantes ao gerar respostas. Isso garante que as saídas permaneçam alinhadas com o conhecimento empresarial verificado, reduzindo as alucinações e aumentando a confiança nos resultados da IA.
  • O IBM watsonx integra o OpenTelemetry (OTel): um framework de observabilidade de código aberto que captura e padroniza rastreios, métricas e logs em sistemas de IA distribuídos. Ao adotar o OTel, as equipes de desenvolvedores e de operações ganham visibilidade profunda de como os componentes de IA funcionam em tempo real, desde a inferência de modelos até as chamadas de API.
  • Os agentes de IA do watsonx aproveitam o gerenciamento de estado e dos fluxos de trabalho para manter o contexto ao longo do tempo: rastreando conversas, decisões e memória de curto prazo. Isso possibilita que os agentes ofereçam interações consistentes e semelhantes às humanas, além de preservarem a consciência das etapas anteriores de um fluxo de trabalho ou diálogo.
  • À medida que a engenharia de prompts se torna central para o desenvolvimento de aplicações de IA, a IBM oferece um sistema robusto de gerenciamento de prompts dentro do watsonx que permite às equipes criar, versionar, catalogar e compartilhar prompts entre projetos. Isso oferece suporte a um comportamento consistente do modelo, permitindo que as empresas padronizem a instrução dos modelos de linguagem e garantam que as saídas permaneçam em conformidade com os frameworks de governança.
  • IBM oferece orquestração aberta e a capacidade de conectar e orquestrar vários tipos de agentes: agentes personalizados construídos nativamente no watsonx Orchestrate, agentes de domínio criados previamente do nosso catálogo, agentes de parceiros externos no nosso catálogo, agentes construídos com A2A, agentes construídos por meio do Langflow e agentes com ferramentas importadas por meio de servidores MCP. Permitimos a orquestração em todos esses tipos de agentes.

Explore por que a IBM foi reconhecida como líder

Leia o relatório completo 2025 Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms aqui para explorar por que a IBM foi reconhecida como líder e como a IBM acredita que o watsonx ajuda as empresas a acelerar sua jornada de IA.

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

