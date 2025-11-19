A IBM foi eleita Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms
A posição da IBM como Líder reconhece o ímpeto contínuo do nosso portfólio watsonx.
Estamos honrados com o fato de a Gartner ter nomeado a IBM como Líder no 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms. Acreditamos que esse reconhecimento ressalta nosso compromisso em fornecer uma IA de nível empresarial que apoie os desenvolvedores na criação, implementação e escalabilidade de aplicações inteligentes em todos os setores.
A IBM acredita que nossa posição como líder reconhece o ímpeto contínuo de nosso portfólio watsonx — um pacote integrado que inclui watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance e watsonx Orchestrate. Disponível como um serviço totalmente gerenciado na IBM Cloud ou via mercado e implementável em qualquer lugar que os clientes escolherem, o watsonx ajuda os desenvolvedores a criar aplicações impulsionadas por IA de forma rápida, segura e responsavelmente.
Recentemente, a IBM lançou inovações importantes, incluindo:
Além disso, com compatibilidade com o OpenTelemetry (OTel), o IBM watsonx aprimora métricas e observabilidade e fornece um recurso robusto de gerenciamento de prompts que permite que as equipes gerenciem e compartilhem prompts reutilizáveis em fluxo de trabalho.
Enquanto as empresas correm para integrar a IA em todos os setores de seus negócios, a IBM continua focada em ajudar os clientes a construir sistemas com uma IA confiável, escalável e responsável.
Leia o relatório completo 2025 Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms aqui para explorar por que a IBM foi reconhecida como líder e como a IBM acredita que o watsonx ajuda as empresas a acelerar sua jornada de IA.
Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 17 de novembro de 2025
Este gráfico foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado no contexto desse documento. A IBM pode disponibilizar o documento do Gartner mediante solicitação.
GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.