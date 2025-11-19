A IBM foi eleita Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms

A IBM acredita que nossa posição como líder reconhece o ímpeto contínuo de nosso portfólio watsonx — um pacote integrado que inclui watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance e watsonx Orchestrate. Disponível como um serviço totalmente gerenciado na IBM Cloud ou via mercado e implementável em qualquer lugar que os clientes escolherem, o watsonx ajuda os desenvolvedores a criar aplicações impulsionadas por IA de forma rápida, segura e responsavelmente.

Recentemente, a IBM lançou inovações importantes, incluindo:

Novos modelos de base Granite 4.0 juntamente com o acesso a qualquer modelo aberto de terceiros por meio do AI Gateway, incluindo Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25.05) e mais.

Observabilidade expandida , fundamentação e gerenciamento do estado dos agentes para ajudar as empresas a monitorar, depurar e otimizar aplicações de IA,

A integração do Agent Development Kit (ADK) e do Langflow proporciona aos desenvolvedores a infraestrutura e os fluxos de trabalho de que precisam para levar seus projetos do protótipo à implementação na empresa sem comprometimento.

Fluxos de trabalho agênticos para permitir que os clientes prescrevam o grau de agência ou determinismo para seus agentes de IA.

Além disso, com compatibilidade com o OpenTelemetry (OTel), o IBM watsonx aprimora métricas e observabilidade e fornece um recurso robusto de gerenciamento de prompts que permite que as equipes gerenciem e compartilhem prompts reutilizáveis em fluxo de trabalho.