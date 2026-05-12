IBM nomeada Líder no 2025-2026 IDC MarketScape para Salesforce Implementation Services

A abordagem da IBM em relação à transformação empresarial se baseia em uma premissa simples: a IA é tão poderosa quanto os processos e as personas que ela viabiliza e os dados e a plataforma abaixo dela.

Ao unificar dados estruturados e não estruturados em toda a empresa (do Salesforce Data Cloud aos sistemas de mainframe e ERP), a IBM oferece aos clientes a base de dados completa e confiável que torna a automação e a IA do Salesforce o verdadeiro motor que impulsiona o “Client 360”. A partir daí, o profundo conhecimento especializado da IBM com a plataforma abrange todo o ciclo de vida do Salesforce, conectando todo o ecossistema de produtos Salesforce em soluções coerentes e completas, adaptadas à empresa de cada cliente.

É nessa interseção entre dados e plataforma que a IA dá vida à transformação. A arquitetura multiagentes da IBM, construída com base no Salesforce Einstein e no watsonx Orchestrate, permite que os agentes de IA atuem nos ambientes Salesforce, SAP e mainframe simultaneamente, otimizando tanto os processos internos quanto as interações com clientes externos em escala.

A IBM demonstra liderança em todo o ciclo de vida da implementação do Salesforce, desde a estratégia de cliente inicial e específica do setor e o projeto da plataforma até os serviços gerenciados, ao mesmo tempo em que oferece sólidos recursos de integração que conectam o Salesforce ao SAP, ambientes de mainframe e outras plataformas corporativas centrais. A IBM também é o único parceiro confiável para proporcionar compatibilidade com todos os quatro pilares da estratégia de entrada no mercado do Agentforce da Salesforce, uma distinção que fala sobre a amplitude do conhecimento especializado funcional e do setor por parte da IBM.