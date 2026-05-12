IBM nomeada Líder no 2025-2026 IDC MarketScape para Salesforce Implementation Services

O reconhecimento da IBM como Líder no 2025–2026 IDC MarketScape representa aquilo de que as empresas que navegam na transformação do Salesforce impulsionada por IA precisam agora: execução unificada de ponta a ponta que conecta IA, dados e o núcleo da empresa.
As transformações mais bem-sucedidas do Salesforce têm um aspecto comum: conectar dados, plataformas e IA em uma experiência unificada que gera melhor engajamento do cliente, visibilidade mais profunda de 360 graus e resultados de negócios mensuráveis. Esse é o trabalho que a IBM Consulting vem fazendo com os clientes há mais de 25 anos e é a base sobre a qual a IBM ganhou o reconhecimento como Líder no 2025–2026 IDC MarketScape para Worldwide Salesforce Implementation Services.
Esse reconhecimento reflete a capacidade da IBM Consulting de oferecer transformação de ponta a ponta do Salesforce conectada em toda a empresa, desde a estratégia e o projeto até os serviços gerenciados, e a força da abordagem da IBM para unificar dados, plataformas e IA para ajudar os clientes a aumentar a receita, melhorar os serviços e operar com mais eficiência.
A abordagem da IBM em relação à transformação empresarial se baseia em uma premissa simples: a IA é tão poderosa quanto os processos e as personas que ela viabiliza e os dados e a plataforma abaixo dela.
Ao unificar dados estruturados e não estruturados em toda a empresa (do Salesforce Data Cloud aos sistemas de mainframe e ERP), a IBM oferece aos clientes a base de dados completa e confiável que torna a automação e a IA do Salesforce o verdadeiro motor que impulsiona o “Client 360”. A partir daí, o profundo conhecimento especializado da IBM com a plataforma abrange todo o ciclo de vida do Salesforce, conectando todo o ecossistema de produtos Salesforce em soluções coerentes e completas, adaptadas à empresa de cada cliente.
É nessa interseção entre dados e plataforma que a IA dá vida à transformação. A arquitetura multiagentes da IBM, construída com base no Salesforce Einstein e no watsonx Orchestrate, permite que os agentes de IA atuem nos ambientes Salesforce, SAP e mainframe simultaneamente, otimizando tanto os processos internos quanto as interações com clientes externos em escala.
A IBM demonstra liderança em todo o ciclo de vida da implementação do Salesforce, desde a estratégia de cliente inicial e específica do setor e o projeto da plataforma até os serviços gerenciados, ao mesmo tempo em que oferece sólidos recursos de integração que conectam o Salesforce ao SAP, ambientes de mainframe e outras plataformas corporativas centrais. A IBM também é o único parceiro confiável para proporcionar compatibilidade com todos os quatro pilares da estratégia de entrada no mercado do Agentforce da Salesforce, uma distinção que fala sobre a amplitude do conhecimento especializado funcional e do setor por parte da IBM.
Os clientes da IBM Consulting de vários setores já estão percebendo o valor dessa liderança nos ambientes de produção.
Serviços financeiros
As instituições financeiras enfrentam uma pressão cada vez maior para explorar novos mercados, acelerar e simplificar a integração e as originações de clientes, reduzir os custos dos serviços e atender a requisitos regulatórios complexos, tudo isso sem comprometer a segurança ou o acesso a dados bancários essenciais. Os Agent Packs específicos do setor da IBM fornecem agentes de IA alinhados com a regulamentação diretamente no Salesforce, ajudando as instituições a enfrentar esses desafios enquanto acessam com segurança os principais dados bancários ou de mainframe por meio da integração Zero Copy.
Varejo e consumidor
Os varejistas lutam para unificar dados fragmentados de clientes em todos os canais, tornando difícil oferecer experiências personalizadas e consistentes que geram fidelidade e compras repetidas. A IBM ajuda os varejistas a usar o Salesforce Data Cloud e o Agentforce para unificar dados de clientes em tempo real e monitorar atividades de mercado atuais e direcionadas, automatizar ofertas personalizadas, interações de serviço e recomendações com reconhecimento de inventário em todos os pontos de contato.
Operações empresariais complexas
As organizações que executam sistemas SAP ou mainframes em conjunto com o Salesforce muitas vezes enfrentam atritos significativos entre as operações de front e back-office, retardando a resolução de casos, criando lacunas de serviço e limitando a eficácia no campo. Os recursos de integração da IBM permitem que agentes de IA orquestrados por meio do watsonx e do Einstein atuem em ambos os ambientes simultaneamente, melhorando o gerenciamento de serviços e acelerando a resolução sem exigir uma migração de dados dispendiosa ou uma consolidação de plataformas.
A prática do Salesforce da IBM Consulting é uma das mais estabelecidas no ecossistema. Por mais de 25 anos, a IBM e a Salesforce têm colaborado em conselhos consultivos, soluções de setores e iniciativas conjuntas de entrada no mercado, construindo uma relação que evoluiu de implementações fundamentais de CRM para a transformação da IA agêntica de hoje.
Hoje, a prática do Salesforce da IBM Consulting abrange mais de 80 países, apoiada por quase 7.100 profissionais certificados com mais de 27.000 certificações. A prática combina profundo conhecimento do setor, experiência em processos e especialização em plataforma, trazendo os recursos mais amplos de nuvem híbrida e IA da IBM diretamente para os ambientes do Salesforce, incluindo o watsonx, os modelos de base Granite e a abordagem Zero Copy da IBM para integração de dados.
A liderança da IBM no IDC MarketScape reflete uma convicção simples: a transformação do Salesforce que não se conecta à empresa completa não entrega seu valor total. A IBM Consulting traz escala, profundidade e metodologia que prioriza a IA para tornar essa conexão real em todos os setores, em todas as etapas da sua jornada no Salesforce.
Saiba o que esse reconhecimento significa para sua empresa. Explore nossas soluções para setores, o conhecimento especializado de profissionais certificados e os recursos do Agentforce, veja como a IBM foi avaliada e o que distingue os Líderes do restante do setor e explore os três pilares fundamentais para transformar os recursos de IA agêntica do Salesforce em valor comercial tangível.
Explore a prática do Salesforce da IBM Consulting
Leia o IDC MarketScape 2025–2026 Vendor Assessment