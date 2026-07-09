IBM é eleita líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para BPO de finanças e contabilidade

No último ano, a IBM aprimorou significativamente seus recursos de operações financeiras ao incorporar IA agêntica em processos-chave, incluindo procure-to-pay (P2P), order-to-cash (O2C) e record-to-report (R2R).

Essa evolução vai além da automação para permitir uma interação mais intuitiva e inteligente entre finanças e negócios.

Com experiências baseadas em personas, os usuários corporativos agora podem interagir com operações financeiras de uma forma mais natural, usando interfaces de conversação e consultas de linguagem natural para acessar insights de forma mais rápida. Em vez de navegar em sistemas complexos ou relatórios estáticos, os usuários podem simplesmente fazer perguntas e receber recomendações praticáveis em tempo real. Essa mudança ajuda a posicionar o setor financeiro como um parceiro mais proativo e estratégico para os negócios.