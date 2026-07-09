IBM é eleita líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para BPO de finanças e contabilidade

A IBM foi eleita líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para terceirização de processos de negócios (BPO) nas áreas de finanças e contabilidade.
Para nós, esse reconhecimento reflete tanto a excelente execução atual quanto um compromisso contínuo em moldar o futuro das operações financeiras. Na nossa opinião, esse posicionamento ressalta o investimento contínuo da IBM em inovação, automação e transformação orientada por IA, ajudando as organizações a modernizar as funções financeiras e gerar maior valor para os negócios.
No último ano, a IBM aprimorou significativamente seus recursos de operações financeiras ao incorporar IA agêntica em processos-chave, incluindo procure-to-pay (P2P), order-to-cash (O2C) e record-to-report (R2R).
Essa evolução vai além da automação para permitir uma interação mais intuitiva e inteligente entre finanças e negócios.
Com experiências baseadas em personas, os usuários corporativos agora podem interagir com operações financeiras de uma forma mais natural, usando interfaces de conversação e consultas de linguagem natural para acessar insights de forma mais rápida. Em vez de navegar em sistemas complexos ou relatórios estáticos, os usuários podem simplesmente fazer perguntas e receber recomendações praticáveis em tempo real. Essa mudança ajuda a posicionar o setor financeiro como um parceiro mais proativo e estratégico para os negócios.
A abordagem da IBM em relação às operações financeiras também enfatiza como o conhecimento e a IA podem ser incorporados aos fluxos de trabalho diários. Soluções como o IBM Knowledge Management Orchestrator ajudam as equipes a gerenciar ambientes de entrega complexos, organizando e trazendo à tona o conhecimento institucional por meio de pesquisa inteligente, resumo automatizado e recomendações contextuais. Isso facilita a reutilização de conhecimentos especializados, o suporte à integração e a manutenção da consistência entre os processos.
Paralelamente, recursos direcionados de IA estão sendo aplicados às atividades financeiras fundamentais. Por exemplo, o IBM AI Collections usa insights preditivos e orientação de fluxo de trabalho para priorizar contas e recomendar próximas ações, ajudando as equipes a se concentrarem em trabalhos de maior valor e a melhorar os resultados do fluxo de caixa. Da mesma forma, o IBM AI Reconciliations aplica automação e IA generativa à correspondência de transações e ao tratamento de exceções, reduzindo o esforço manual e, ao mesmo tempo, melhorando a transparência e a preparação para auditorias.
Juntos, esses recursos refletem uma mudança mais ampla em direção à incorporação de inteligência diretamente nos processos financeiros, apoiando uma execução mais consistente, decisões mais bem informadas e modernização gradual sem exigir alterações no sistema em larga escala.
À medida que as organizações financeiras evoluem, a IBM continua avançando em um modelo de entrega habilitado por tecnologia que reduz a dependência do trabalho manual e fortalece a resiliência operacional.
Essa abordagem híbrida combina talentos qualificados com recursos impulsionados por IA e práticas robustas de gestão do conhecimento. Isso ajuda a garantir continuidade, escalabilidade e desempenho consistente, mesmo em ambientes dinâmicos em que as mudanças na força de trabalho são inevitáveis.
Para nós, o reconhecimento da IBM como líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 destaca tanto seus pontos fortes atuais quanto sua visão de longo prazo para a transformação financeira.
Ao incorporar IA agêntica, promover a automação inteligente e proporcionar experiências de usuário mais intuitivas, a IBM está ajudando as organizações a reinventar a área financeira como um impulsionador estratégico do desempenho dos negócios, em vez de uma função tradicional de back office.
Enquanto os líderes financeiros navegam pela crescente complexidade e pelas crescentes expectativas, a IBM continua focada em fornecer soluções que combinem inovação, execução e resultados mensuráveis hoje e no futuro.
Gartner, Magic Quadrant for Finance and Accounting Business Process Outsourcing por Jan Ambergen, Emily Connelly [24 de junho de 2026] Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações da Gartner consistem nas opiniões da organização sobre insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.