IBM MQ SaaS on AWS: sistema de mensagens desenvolvido para conectividade híbrida e multinuvem

Disponível a partir de 28 de novembro de 2025, essa nova opção de implementação aproxima as mensagens de nível empresarial das suas aplicações e dados da AWS.

publicado 14 novembro 2025
Temos o prazer de anunciar o lançamento do IBM MQ como uma oferta SaaS de locatário único e totalmente gerenciada na AWS. Esse plano se baseia e complementa o lançamento bem-sucedido do IBM MQ como instância reservada de serviço na IBM Cloud no ano passado.

Por que o IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS?

Durante décadas, empresas de todo o mundo confiaram no IBM MQ para ajudar a garantir que os dados críticos de negócios migrassem de forma segura, confiável e exatamente uma vez, independentemente da complexidade do ambiente de TI. Conforme as organizações aceleram sua jornada para a nuvem híbrida e multinuvem, a demanda por mensagens que gerem confiança de nível empresarial com flexibilidade nativa da nuvem nunca foi tão alta.

As empresas que executam cargas de trabalho na AWS precisam de um backbone de mensagens que seja tão rico em segurança e focado na confiabilidade quanto seus sistemas mais críticos, mas sem o ônus operacional de gerenciá-lo sozinhos. O IBM MQ SaaS on AWS oferece exatamente isso:

  • Provisione gerenciadores de filas IBM MQ altamente disponíveis com infraestrutura dedicada na AWS.
  • Lide com as despesas operacionais com atualizações, patches e monitoramento gerenciados pela IBM.
  • Escale as redes do IBM MQ de forma dinâmica e acelere a conectividade em ambientes híbridos e multinuvem.
  • O IBM MQ como serviço visa fornecer os mais altos níveis de disponibilidade e oferece um contrato de nível de serviço (SLA) de até 99,99%, que fornece créditos para taxas de serviço caso um serviço não atinja sua meta de disponibilidade declarada.
  • Execute cargas de trabalho críticas para os negócios com o MQ SaaS, totalmente compatível com a IBM, incluindo correções, para o código de software subjacente.

Quatro características principais do IBM MQ SaaS on AWS

As aplicações modernas exigem velocidade, resiliência e segurança integrada. Com o IBM MQ SaaS on AWS, elas são fundamentais, não opcionais:

  1. Arquitetura de instância reservada com clusters dedicados para melhor desempenho e isolamento para uma postura de segurança aprimorada.
  2. A alta disponibilidade nativa replica dados em três zonas de disponibilidade, projetadas para proteger contra perda de mensagens no caso de uma falha de zona de disponibilidade.
  3. A automação da implementação usando APIs REST permite a implementação programática de gerenciadores de filas, criados para implementações mais rápidas e repetíveis com erros reduzidos.
  4. Atualizações contínuas automatizadas e correções de segurança projetadas para manter os sistemas atualizados e ricos em segurança, com downtime mínimo.

Casos de uso do mundo real do IBM MQ SaaS

De transações bancárias a logística da cadeia de suprimentos, o IBM MQ SaaS na AWS oferece compatibilidade com setores em que a confiabilidade é inegociável:

  • As instituições financeiras podem modernizar sistemas de transações e conectar-se a redes de pagamentos e compensações.
  • Os varejistas melhoram a satisfação do cliente garantindo que os pedidos não sejam perdidos e, ao mesmo tempo, escalam perfeitamente para atender à demanda sazonal.
  • Os provedores de viagens e transporte podem fornecer atualizações em tempo real sobre voos, manuseio de bagagem e reservas, além de se integrarem às redes de rastreamento globais.
  • E nos setores automotivo e de fabricação, o MQ possibilita a comunicação resiliente entre os equipamentos da linha de produção e os sistemas de inventário, promovendo eficiência e tolerância a falhas.

Modernize seu sistema de mensagens

O lançamento do IBM MQ SaaS on AWS marca uma etapa importante na levar mensagens corporativas para os ambientes onde as empresas modernas operam. Ao combinar a confiabilidade do IBM MQ com a agilidade da AWS, as empresas podem acelerar a modernização, garantindo que seus dados mais críticos cheguem aonde precisam ir. O IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS estará disponível a partir de 28 de novembro de 2025.

Explore o IBM MQ SaaS

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

