IBM MQ SaaS on AWS: sistema de mensagens desenvolvido para conectividade híbrida e multinuvem

Durante décadas, empresas de todo o mundo confiaram no IBM MQ para ajudar a garantir que os dados críticos de negócios migrassem de forma segura, confiável e exatamente uma vez, independentemente da complexidade do ambiente de TI. Conforme as organizações aceleram sua jornada para a nuvem híbrida e multinuvem, a demanda por mensagens que gerem confiança de nível empresarial com flexibilidade nativa da nuvem nunca foi tão alta.
As empresas que executam cargas de trabalho na AWS precisam de um backbone de mensagens que seja tão rico em segurança e focado na confiabilidade quanto seus sistemas mais críticos, mas sem o ônus operacional de gerenciá-lo sozinhos. O IBM MQ SaaS on AWS oferece exatamente isso:
- Provisione gerenciadores de filas IBM MQ altamente disponíveis com infraestrutura dedicada na AWS.
- Lide com as despesas operacionais com atualizações, patches e monitoramento gerenciados pela IBM.
- Escale as redes do IBM MQ de forma dinâmica e acelere a conectividade em ambientes híbridos e multinuvem.
- O IBM MQ como serviço visa fornecer os mais altos níveis de disponibilidade e oferece um contrato de nível de serviço (SLA) de até 99,99%, que fornece créditos para taxas de serviço caso um serviço não atinja sua meta de disponibilidade declarada.
- Execute cargas de trabalho críticas para os negócios com o MQ SaaS, totalmente compatível com a IBM, incluindo correções, para o código de software subjacente.