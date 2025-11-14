IBM MQ SaaS on AWS: sistema de mensagens desenvolvido para conectividade híbrida e multinuvem

Durante décadas, empresas de todo o mundo confiaram no IBM MQ para ajudar a garantir que os dados críticos de negócios migrassem de forma segura, confiável e exatamente uma vez, independentemente da complexidade do ambiente de TI. Conforme as organizações aceleram sua jornada para a nuvem híbrida e multinuvem, a demanda por mensagens que gerem confiança de nível empresarial com flexibilidade nativa da nuvem nunca foi tão alta.

As empresas que executam cargas de trabalho na AWS precisam de um backbone de mensagens que seja tão rico em segurança e focado na confiabilidade quanto seus sistemas mais críticos, mas sem o ônus operacional de gerenciá-lo sozinhos. O IBM MQ SaaS on AWS oferece exatamente isso: