IBM® MQ AI Agents para acelerar a resolução de problemas e melhorar a resiliência das mensagens

O IBM MQ AI Agents apresenta uma interface inteligente e conversacional para administração e resolução de problemas do MQ.

Publicado 18/02/2026
Hoje, a IBM anunciou o IBM MQ AI Agents, um novo recurso impulsionado por IA fornecido como parte do IBM MQ Advanced, projetado para ajudar as equipes de operações de TI a diagnosticar e resolver os problemas do IBM MQ mais rapidamente, melhorar a produtividade do administrador e reduzir a dependência do escasso conhecimento em MQ.

O IBM MQ AI Agents aplica IA e sistemas de agentes às operaçōes de mensagens, permitindo que as equipes entendam e respondam a problemas em suas redes MQ usando linguagem natural, ajudando a responder a perguntas operacionais críticas em minutos, em vez de horas.

O que há de novo no IBM MQ AI Agents

No lançamento, o IBM MQ AI Agents se concentra em um dos desafios operacionais mais comuns e críticos para os negócios que os usuários de MQ enfrentam diariamente: entender por que as mensagens não estão fluindo.

Principais recursos do IBM MQ AI Agents

Com o IBM MQ AI Agents, os administradores podem:

  • Fazer perguntas em linguagem natural sobre conceitos de MQ, configuração e comportamento do tempo de execução
  • Identificar e analise problemas como acúmulo de mensagens, falhas de canal e integridade da fila de aplicações
  • Entender as causas das mensagens não entregues e das falhas de roteamento
  • Receber explicações contextuais para acelerar o aprendizado e a resolução de problemas

Os agentes reduzem a necessidade de diagnósticos manuais, análises fragmentadas e longos períodos de suporte.

Projetado para ambientes MQ híbridos e corporativos

O IBM MQ AI Agents funciona em todas as implementações do IBM MQ, incluindo:

  • IBM MQ e MQ Advanced
  • MQ Appliance
  • MQ on z/OS
  • MQ SaaS
  • Ambientes locais e na nuvem

Não há limite para o número de instâncias do agente que podem ser implementadas. Cada instância foi projetada para administrar até 20 gerenciadores de filas, refletindo a responsabilidade operacional típica e as expectativas de desempenho.

Permitir que as equipes se concentrem na entrega de valor

Ao incorporar a IA diretamente nas operações do MQ, o IBM MQ AI Agents ajuda as organizações a:

  • Melhorar o MTTR (tempo médio de resolução) e reduzir o volume de casos do suporte da IBM
  • Simplificar os processos administrativos diários do MQ
  • Reduzir a dependência de conhecimento especializado em MQ, ajudando a lidar com as lacunas de habilidades
  • Reduzir a duração e o custo das interrupções
  • Melhorar a eficiência das operações de TI e a confiabilidade das mensagens

Esses resultados permitem que as equipes se concentrem menos em apagar incêndios e mais em gerar valor para o negócio.

Criado com base em IA agêntica

O IBM MQ AI Agents aproveita os sistemas agênticos compatíveis com raciocínio autônomo, resolução de problemas autodirigida e análise contextual. Isso permite que os agentes vão além das respostas engessadas e ofereçam insights adaptados ao MQ de cada cliente.

O IBM MQ AI Agents é oferecido como um componente do IBM MQ Advanced, incluindo o IBM MQ Advanced no Cloud Pak for Integration, e estarão disponíveis para o público em geral no dia 24 de março de 2026.

Saiba mais sobre o IBM MQ Advanced e o IBM MQ AI Agents hoje mesmo.

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation