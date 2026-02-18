IBM® MQ AI Agents para acelerar a resolução de problemas e melhorar a resiliência das mensagens

O IBM MQ AI Agents apresenta uma interface inteligente e conversacional para administração e resolução de problemas do MQ.
Hoje, a IBM anunciou o IBM MQ AI Agents, um novo recurso impulsionado por IA fornecido como parte do IBM MQ Advanced, projetado para ajudar as equipes de operações de TI a diagnosticar e resolver os problemas do IBM MQ mais rapidamente, melhorar a produtividade do administrador e reduzir a dependência do escasso conhecimento em MQ.
O IBM MQ AI Agents aplica IA e sistemas de agentes às operaçōes de mensagens, permitindo que as equipes entendam e respondam a problemas em suas redes MQ usando linguagem natural, ajudando a responder a perguntas operacionais críticas em minutos, em vez de horas.
O IBM MQ AI Agents apresenta uma interface inteligente e conversacional para administração e resolução de problemas do MQ. Os agentes fornecem um ponto de entrada único para descobrir, analisar e entender situações em uma rede MQ, fornecendo insights, explicações e ações sugeridas por meio de interação em linguagem natural.
No lançamento, o IBM MQ AI Agents se concentra em um dos desafios operacionais mais comuns e críticos para os negócios que os usuários de MQ enfrentam diariamente: entender por que as mensagens não estão fluindo.
Com o IBM MQ AI Agents, os administradores podem:
Os agentes reduzem a necessidade de diagnósticos manuais, análises fragmentadas e longos períodos de suporte.
O IBM MQ AI Agents funciona em todas as implementações do IBM MQ, incluindo:
Não há limite para o número de instâncias do agente que podem ser implementadas. Cada instância foi projetada para administrar até 20 gerenciadores de filas, refletindo a responsabilidade operacional típica e as expectativas de desempenho.
Ao incorporar a IA diretamente nas operações do MQ, o IBM MQ AI Agents ajuda as organizações a:
Esses resultados permitem que as equipes se concentrem menos em apagar incêndios e mais em gerar valor para o negócio.
O IBM MQ AI Agents aproveita os sistemas agênticos compatíveis com raciocínio autônomo, resolução de problemas autodirigida e análise contextual. Isso permite que os agentes vão além das respostas engessadas e ofereçam insights adaptados ao MQ de cada cliente.
O IBM MQ AI Agents é oferecido como um componente do IBM MQ Advanced, incluindo o IBM MQ Advanced no Cloud Pak for Integration, e estarão disponíveis para o público em geral no dia 24 de março de 2026.
Saiba mais sobre o IBM MQ Advanced e o IBM MQ AI Agents hoje mesmo.
Visite a página do produto IBM MQ Advanced