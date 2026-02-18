IBM® MQ AI Agents para acelerar a resolução de problemas e melhorar a resiliência das mensagens

Hoje, a IBM anunciou o IBM MQ AI Agents, um novo recurso impulsionado por IA fornecido como parte do IBM MQ Advanced, projetado para ajudar as equipes de operações de TI a diagnosticar e resolver os problemas do IBM MQ mais rapidamente, melhorar a produtividade do administrador e reduzir a dependência do escasso conhecimento em MQ.

O IBM MQ AI Agents aplica IA e sistemas de agentes às operaçōes de mensagens, permitindo que as equipes entendam e respondam a problemas em suas redes MQ usando linguagem natural, ajudando a responder a perguntas operacionais críticas em minutos, em vez de horas.