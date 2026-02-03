IBM® MQ 9.4.5: Facilitando a implementação no Amazon EKS com uma usabilidade aprimorada e segurança mais forte

O IBM MQ 9.4.5 já está disponível, trazendo novos recursos que ajudam as organizações a modernizar a forma como você implementa, opera e protege sua infraestrutura de mensagens, sem comprometer a confiabilidade pela qual o MQ é conhecido.
Esta versão se concentra em três prioridades que os clientes com frequência nos dizem ser as mais importantes: implementação nativa da nuvem mais simples, operações mais intuitivas e segurança e resiliência mais fortes no MQ Appliance.
O IBM MQ 9.4.5 baseia-se nos pontos fortes comprovados do MQ, ao mesmo tempo que facilita a sua execução em arquiteturas modernas, incluindo contêineres e plataformas de nuvem gerenciadas.
À medida que mais empresas adotam o Kubernetes como base para a entrega de aplicações, a infraestrutura de mensagens deve se integrar perfeitamente a esses ambientes. O IBM MQ 9.4.5 introduz um suporte aprimorado para a implementação e gerenciamento do IBM MQ no Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) usando o IBM® MQ Operator.
Com a configuração declarativa e a automação do ciclo de vida, as equipes podem implementar gerenciadores de filas de forma consistente em todos os ambientes, integrar o MQ aos fluxos de trabalho do GitOps e reduzir a configuração manual, que geralmente leva a riscos operacionais. Os recursos nativos do Kubernetes, como recuperação e escalonamento automatizados, ajudam a melhorar a disponibilidade e a resiliência, enquanto continuam alinhando o MQ com práticas modernas de DevOps.
Ao aproximar o MQ das aplicações executadas no EKS, os clientes também podem reduzir a latência e melhorar o desempenho das aplicações de ponta a ponta, especialmente para arquiteturas orientadas por eventos e baseadas em microsserviços.
O IBM MQ 9.4.5 continua aprimorando o MQ Console, tornando as tarefas administrativas comuns mais rápidas e intuitivas.
Os novos recursos de gerenciamento de mensagens permitem que os administradores pesquisem mensagens e as copiem ou migrem diretamente da interface web, eliminando a dependência de utilitários de linha de comando complexos para tarefas cotidianas de determinação de problemas. Isso reduz significativamente o tempo de investigação ao diagnosticar problemas de aplicações ou ao se recuperar de falhas, ajudando as equipes a restabelecer o serviço com maior rapidez e confiança.
Essas melhorias de usabilidade visam reduzir a carga operacional dos administradores do MQ, diminuir as barreiras de entrada para novos membros da equipe e oferecer suporte a práticas operacionais consistentes em ambientes MQ distribuídos e híbridos.
A segurança e a resiliência continuam sendo fundamentais para o IBM MQ, e a versão 9.4.5 introduz melhorias adicionais para ajudar as organizações a atender a requisitos de conformidade e disponibilidade cada vez mais rigorosos.
Esta versão inclui criptografia adicional para comunicações MQ internas no dispositivo, melhorando a proteção para configurações de alta disponibilidade e recuperação de desastres. Ao criptografar o tráfego de replicação crítica e de pulsação, o MQ ajuda a reduzir os riscos de exposição, ao mesmo tempo que oferece suporte aos padrões de segurança regulamentares e setoriais.
O IBM MQ 9.4.5 também amplia os recursos de observabilidade, incluindo uma integração mais profunda com o OpenTelemetry para ambientes z/OS, permitindo um rastreamento aprimorado em fluxos de mensagens complexos. Isso ajuda as equipes a obter insights mais claros sobre os caminhos das mensagens, identificar gargalos mais rapidamente e apoiar o gerenciamento proativo de desempenho em plataformas híbridas.
IBM MQ continua oferecendo suporte a uma ampla variedade de plataformas, linguagens de programação e modelos de implementação, desde sistemas tradicionais até contêineres, dispositivos, SaaS e z/OS. A versão 9.4.5 reforça essa portabilidade, ao mesmo tempo que facilita a adoção incremental de padrões de infraestrutura modernos.
Seja para modernizar uma implementação existente de MQ, estender o envio de mensagens para o Kubernetes ou fortalecer a segurança e a observabilidade em diversos ambientes, o IBM MQ 9.4.5 foi projetado para ajudar você a migrar no seu próprio ritmo, sem interrupções.
O IBM MQ 9.4.5 já está disponível. Para saber mais sobre as novidades desta versão, explore o anúncio completo e a documentação detalhada ou interaja com a comunidade do IBM MQ para compartilhar feedbacks e melhores práticas.
Dê o próximo passo rumo a mensagens modernas, seguras e prontas para a nuvem com o IBM MQ 9.4.5.