IBM® MQ 9.4.5: Facilitando a implementação no Amazon EKS com uma usabilidade aprimorada e segurança mais forte

À medida que mais empresas adotam o Kubernetes como base para a entrega de aplicações, a infraestrutura de mensagens deve se integrar perfeitamente a esses ambientes. O IBM MQ 9.4.5 introduz um suporte aprimorado para a implementação e gerenciamento do IBM MQ no Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) usando o IBM® MQ Operator.

Com a configuração declarativa e a automação do ciclo de vida, as equipes podem implementar gerenciadores de filas de forma consistente em todos os ambientes, integrar o MQ aos fluxos de trabalho do GitOps e reduzir a configuração manual, que geralmente leva a riscos operacionais. Os recursos nativos do Kubernetes, como recuperação e escalonamento automatizados, ajudam a melhorar a disponibilidade e a resiliência, enquanto continuam alinhando o MQ com práticas modernas de DevOps.

Ao aproximar o MQ das aplicações executadas no EKS, os clientes também podem reduzir a latência e melhorar o desempenho das aplicações de ponta a ponta, especialmente para arquiteturas orientadas por eventos e baseadas em microsserviços.