IBM-Microsoft Summit coloca os clientes no caminho para se tornarem uma Frontier Firm

O Frontier Labs da IBM é a próxima evolução de nossas Microsoft Experience Zones globais, um ecossistema de cocriação projetado para ajudar os clientes a migrar da experimentação para a execução com IA e, assim, alcançar resultados de forma mais rápida.

Com base em nossa parceria e no serviço Enterprise Advantage recentemente anunciado, estamos combinando a expertise da IBM em consultoria, engenharia e setores com tecnologias da Microsoft, incluindo Azure AI, Microsoft Copilot e Dynamics 365, em um único hub. Isso cria um ambiente no qual os clientes podem prototipar, validar e escalar soluções para desafios reais de negócios. Já envolvemos mais de 200 clientes nesse modelo de cocriação.

Com o IBM Frontier Lab, fornecemos aceleradores prontos para implementação, projetados para ajudar os clientes a começar com a IA em processos de recursos humanos, atendimento ao cliente, suprimentos e desenvolvimento de software. Por exemplo, temos agentes de IA que ajudam desenvolvedores e arquitetos a modernizar códigos legados. Esses aceleradores foram projetados não apenas para colocar a IA em ação, mas também para gerar valor comercial tangível, reduzindo custos, melhorando a produtividade e permitindo uma tomada de decisão mais rápida nas operações principais.

Com a mesma mentalidade que incentiva a cocriação e a execução de IA nos novos Frontier Labs, estamos engajando os clientes para enfrentar seus desafios de negócios por meio do nosso Frontier Forge Buildathon, em que equipes da IBM e dos clientes irão trabalhar juntas para construir e testar soluções reais de IA.