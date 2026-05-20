IBM-Microsoft Summit coloca os clientes no caminho para se tornarem uma Frontier Firm

O Frontier Labs da IBM ajuda os clientes a transformar de forma rápida experimentações em iniciativas executadas com IA, acelerando a obtenção de resultados.
A urgência de operacionalizar a IA ficou mais evidente do que nunca no IBM-Microsoft Frontier Summit desta semana em Bengaluru, Índia.
Líderes empresariais estão entusiasmados com o que o Microsoft’s Work Trend Index chama de ascensão da “Frontier Firm”, organizações nas quais especialistas humanos e agentes de IA trabalham juntos e remodelam a forma como o trabalho é realizado. Tornar-se uma Frontier Firm exige novas formas de trabalhar, uma governança mais robusta, experimentação mais rápida e disciplina para escalar o que agrega valor. Em meio a uma infinidade de projetos-piloto, a execução disciplinada é fundamental para alcançar resultados sustentáveis e em escala empresarial com IA.
É exatamente por isso que reinventamos nossas Microsoft Experience Zones nos FutureNow Centers da IBM Consulting, transformando-as em Frontier Labs.
O Frontier Labs da IBM é a próxima evolução de nossas Microsoft Experience Zones globais, um ecossistema de cocriação projetado para ajudar os clientes a migrar da experimentação para a execução com IA e, assim, alcançar resultados de forma mais rápida.
Com base em nossa parceria e no serviço Enterprise Advantage recentemente anunciado, estamos combinando a expertise da IBM em consultoria, engenharia e setores com tecnologias da Microsoft, incluindo Azure AI, Microsoft Copilot e Dynamics 365, em um único hub. Isso cria um ambiente no qual os clientes podem prototipar, validar e escalar soluções para desafios reais de negócios. Já envolvemos mais de 200 clientes nesse modelo de cocriação.
Com o IBM Frontier Lab, fornecemos aceleradores prontos para implementação, projetados para ajudar os clientes a começar com a IA em processos de recursos humanos, atendimento ao cliente, suprimentos e desenvolvimento de software. Por exemplo, temos agentes de IA que ajudam desenvolvedores e arquitetos a modernizar códigos legados. Esses aceleradores foram projetados não apenas para colocar a IA em ação, mas também para gerar valor comercial tangível, reduzindo custos, melhorando a produtividade e permitindo uma tomada de decisão mais rápida nas operações principais.
Com a mesma mentalidade que incentiva a cocriação e a execução de IA nos novos Frontier Labs, estamos engajando os clientes para enfrentar seus desafios de negócios por meio do nosso Frontier Forge Buildathon, em que equipes da IBM e dos clientes irão trabalhar juntas para construir e testar soluções reais de IA.
Na era da IA, a vantagem competitiva será cada vez mais das organizações que conseguirem passar da ideia à implementação mais rapidamente do que os seus concorrentes. Agora, com o novo Frontier Labs e a oportunidade de os clientes participarem do Frontier Forge Buildathon deste ano, a IBM e a Microsoft estão fornecendo os recursos para os clientes explorarem, construírem e expandirem seus negócios com IA para atender às demandas dos consumidores e dos negócios.
A IBM e a Microsoft trabalham juntas há décadas, ajudando os clientes a modernizar e transformar seus negócios. Na era da IA, esse padrão é mais alto. Os clientes estão buscando parceiros que possam unir profundidade tecnológica, contexto setorial e disciplina de execução para entregar resultados reais. A IBM, junto com a Microsoft, pretende ajudar a liderar essa jornada.