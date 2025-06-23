Apresentamos o IBM Match 360 as a Service: seu Master Data Management, simplificado

23 de junho de 2025
Temos o prazer de anunciar o IBM Match 360 as a Service Essential Edition, uma solução baseada em SaaS projetada para trazer os recursos robustos de nossas principais ferramentas de Master Data Management (MDM) para empresas de todos os portes.
Com o Match 360 as a Service, as empresas podem aproveitar a visão confiável de 360 graus da IBM sobre os dados mestres por meio de uma plataforma SaaS simples e escalável. Não importa se você é uma pequena equipe iniciando sua jornada de transformação digital ou uma grande empresa buscando acesso rápido e eficiente a dados críticos, esta solução foi criada para atender às suas necessidades.
As empresas modernas enfrentam o desafio de consolidar e centralizar o acesso a dados espalhados por vários silos e fluxos de trabalho.
O uso de aplicações e sistemas díspares cria silos de informações que, muitas vezes, significam que esses dados têm valor inexplorado ou riscos potenciais em áreas como clientes, organizações, contas e localização. Isso também cria desconfiança adicional nos dados por falta de consistência; dados ausentes, obsoletos e imprecisos podem dificultar as decisões de negócios, retardar o prazo de lançamento no mercado e aumentar as ineficiências operacionais.
É aí que o MDM entra: ao unificar fontes de dados díspares, melhorar a governança e fornecer uma fonte única da verdade, o MDM permite uma tomada de decisão mais rápida e gera uma business intelligence confiável.
Com o Match 360 as a Service, a IBM expande essa base fornecendo MDM baseado em SaaS que:
As ferramentas de Master Data Management da IBM têm tido a confiança há muito tempo de empresas no ranking Fortune 500 e em todos os setores, permitindo que aproveitem seus dados para a tomada de decisão crítica.
Com o Match 360 as a Service Essential Edition, a IBM estende sua inovação às organizações que buscam um ponto de entrada acessível e escalável para MDM.
Veja como o Match 360 oferece valor incomparável:
Com a integração à arquitetura de malha de dados da IBM, o as a Service Essential Edition também simplifica o acesso aos dados, oferecendo governança e escalabilidade como parte de sua estratégia abrangente de dados.
A IBM foi reconhecida como líder em gerenciamento e governança de dados, incluindo ter sido nomeada líder no Gartner Magic Quadrant de 2024 para soluções de qualidade de dados aumentadas. Com mais de décadas de experiência, a IBM garante que as empresas tenham não apenas as ferramentas, mas também a experiência para ter sucesso em sua jornada de MDM.
Os principais recursos das ferramentas de MDM da IBM incluem:
Com o Match 360 as a Service, a IBM oferece esses mesmos recursos confiáveis em um formato SaaS baseado em assinatura, adaptado para atender à sua organização onde ela está hoje e para onde irá amanhã.
Experimente os benefícios do IBM Match 360 as a Service em primeira mão. Inscreva-se para uma avaliação sem custo hoje mesmo e veja como obter uma visão confiável de 360 graus de seus dados mestres, aproveitando a simplicidade, a escalabilidade e a velocidade do SaaS.
Capacite suas equipes, maximize seus dados e libere todo o potencial do MDM com a IBM.