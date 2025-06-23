Apresentamos o IBM Match 360 as a Service: seu Master Data Management, simplificado

23 de junho de 2025

Autor

Katie Kupec

Product Marketing Manager

IBM DataOps

Temos o prazer de anunciar o IBM Match 360 as a Service Essential Edition, uma solução baseada em SaaS projetada para trazer os recursos robustos de nossas principais ferramentas de Master Data Management (MDM) para empresas de todos os portes.

Com o Match 360 as a Service, as empresas podem aproveitar a visão confiável de 360 graus da IBM sobre os dados mestres por meio de uma plataforma SaaS simples e escalável. Não importa se você é uma pequena equipe iniciando sua jornada de transformação digital ou uma grande empresa buscando acesso rápido e eficiente a dados críticos, esta solução foi criada para atender às suas necessidades.

Por que o Master Data Management é importante

As empresas modernas enfrentam o desafio de consolidar e centralizar o acesso a dados espalhados por vários silos e fluxos de trabalho.

O uso de aplicações e sistemas díspares cria silos de informações que, muitas vezes, significam que esses dados têm valor inexplorado ou riscos potenciais em áreas como clientes, organizações, contas e localização. Isso também cria desconfiança adicional nos dados por falta de consistência; dados ausentes, obsoletos e imprecisos podem dificultar as decisões de negócios, retardar o prazo de lançamento no mercado e aumentar as ineficiências operacionais.

É aí que o MDM entra: ao unificar fontes de dados díspares, melhorar a governança e fornecer uma fonte única da verdade, o MDM permite uma tomada de decisão mais rápida e gera uma business intelligence confiável.

Com o Match 360 as a Service, a IBM expande essa base fornecendo MDM baseado em SaaS que:

  • Combina e gerencia dados de vários domínios: combina de forma inteligente registros associados para criar visualizações precisas e unificadas de clientes, organizações, locais e muito mais.
  • Fornece dados confiáveis e precisos para IA e operações críticas: forneça dados moldados às necessidades de sua empresa para casos de uso de IA eficazes e impulsionar as operações diárias.
  • Permite relacionamentos entre dados: identifica conexões para criar uma visão consistente e completa de uma entidade em todas as fontes.
  • Capacita as empresas em escala e velocidade: acelere a tomada de decisão com acesso rápido a dados mestres quase em tempo real que são precisos, confiáveis e praticáveis para suas equipes e aplicações.

Um ponto de entrada acessível e escalável para MDM

As ferramentas de Master Data Management da IBM têm tido a confiança há muito tempo de empresas no ranking Fortune 500 e em todos os setores, permitindo que aproveitem seus dados para a tomada de decisão crítica.

Com o Match 360 as a Service Essential Edition, a IBM estende sua inovação às organizações que buscam um ponto de entrada acessível e escalável para MDM.

Veja como o Match 360 oferece valor incomparável:

  • Flexibilidade para atender às necessidades de negócios em constante mudança e crescimento: obtenha visualizações de 360 graus aumentadas de vários domínios, adaptando seus modelos de MDM às necessidades de negócios downstream.
  • Reduza os riscos dos negócios e crie confiança nos seus dados: alcance uma melhor precisão de correspondência ajustada à sua empresa por meio de aprendizado de máquina, padronização e verificação de dados para correspondência flexível com controle de qualidade de dados.
  • Automação da correspondência de registros: a correspondência baseada em aprendizado de máquina garante visualizações unificadas de seus dados mestre em vários domínios.
  • Melhor qualidade de dados: diga adeus às duplicatas e registros inconsistentes. Tenha dados aprimorados e precisos, adaptados a seu caso de uso específico.
  • Aumento da produtividade: obtenha maior eficiência por meio de interações no-code/com pouco código, algoritmos com aprendizado de máquina e integração de IA para levar seus dados confiáveis aos consumidores finais.
  • Insights mais rápidos: forneça e conecte dados mestres para facilitar iniciativas de IA, aprendizado de máquina e business intelligence.
  • Aprendizado de máquina integrado: reduza as despesas administrativas e melhore a precisão das correspondências com modelos pré-treinados.
  • Simplicidade de autoatendimento: uma experiência amigável permite que usuários não técnicos obtenham os dados de que precisam quando precisam.
  • Arquitetura SaaS escalável: comece pequeno e expanda sem dificuldades, com a IBM cuidando da infraestrutura.

Com a integração à arquitetura de malha de dados da IBM, o as a Service Essential Edition também simplifica o acesso aos dados, oferecendo governança e escalabilidade como parte de sua estratégia abrangente de dados.

A vantagem da IBM

A IBM foi reconhecida como líder em gerenciamento e governança de dados, incluindo ter sido nomeada líder no Gartner Magic Quadrant de 2024 para soluções de qualidade de dados aumentadas. Com mais de décadas de experiência, a IBM garante que as empresas tenham não apenas as ferramentas, mas também a experiência para ter sucesso em sua jornada de MDM.

Os principais recursos das ferramentas de MDM da IBM incluem:

  • Correspondência de dados poderosa: crie visualizações precisas e unificadas a partir de fontes de dados de vários domínios.
  • Gerenciamento de dados avançado: forneça um raciocínio transparente por trás das correspondências de dados e corrija problemas por meio de fluxos de trabalho automatizados.
  • Pronto para integração: aproveite sua arquitetura de malha de dados para uma integração sem dificuldades entre fontes de dados internas e externas.

Com o Match 360 as a Service, a IBM oferece esses mesmos recursos confiáveis em um formato SaaS baseado em assinatura, adaptado para atender à sua organização onde ela está hoje e para onde irá amanhã.

Comece sua jornada com uma avaliação gratuita

Experimente os benefícios do IBM Match 360 as a Service em primeira mão. Inscreva-se para uma avaliação sem custo hoje mesmo e veja como obter uma visão confiável de 360 graus de seus dados mestres, aproveitando a simplicidade, a escalabilidade e a velocidade do SaaS.

Capacite suas equipes, maximize seus dados e libere todo o potencial do MDM com a IBM.

Inicie avaliação

Saiba mais Comece sua avaliação sem custo