Apresentamos o IBM Match 360 as a Service: seu Master Data Management, simplificado

As empresas modernas enfrentam o desafio de consolidar e centralizar o acesso a dados espalhados por vários silos e fluxos de trabalho.

O uso de aplicações e sistemas díspares cria silos de informações que, muitas vezes, significam que esses dados têm valor inexplorado ou riscos potenciais em áreas como clientes, organizações, contas e localização. Isso também cria desconfiança adicional nos dados por falta de consistência; dados ausentes, obsoletos e imprecisos podem dificultar as decisões de negócios, retardar o prazo de lançamento no mercado e aumentar as ineficiências operacionais.



É aí que o MDM entra: ao unificar fontes de dados díspares, melhorar a governança e fornecer uma fonte única da verdade, o MDM permite uma tomada de decisão mais rápida e gera uma business intelligence confiável.

Com o Match 360 as a Service, a IBM expande essa base fornecendo MDM baseado em SaaS que: