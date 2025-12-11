IBM é reconhecida como líder em transparência de IA

A IBM foi reconhecida como a desenvolvedora de modelos mais transparente no Foundation Model Transparency Index (FMTI) de 2025, publicado pelo Center for Research on Foundation Models da Universidade de Stanford.

O relatório avalia 13 modelos de grandes desenvolvedores, incluindo o IBM granite, nossa família de small language models (SLMs) abertos, de alto desempenho e confiáveis.

Esse nível de transparência permite que as empresas implementem IA com maior confiabilidade, precisão e controle. Quando as empresas entendem como os modelos são construídos e governados, elas podem confiar nas produções, reduzir riscos e gerar mais valor a partir de seus dados, aplicações e equipes existentes.

A IBM obteve uma pontuação de 95% no FMTI deste ano, a pontuação mais alta nos três anos de história do Índice e o maior aumento anual de qualquer desenvolvedor de modelo avaliado.A maioria dos outros desenvolvedores foram na direção oposta, tendo uma queda acentuada na pontuação média de transparência para 41, queda de 17 pontos em relação ao ano passado.

Com o declínio da transparência em todos os setores, a IBM está acelerando os investimentos para que as organizações possam escalar a IA de forma segura e responsável.