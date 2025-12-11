IBM é reconhecida como líder em transparência de IA
A liderança da IBM no FMTI reflete nossa filosofia de que as organizações precisam de uma IA aberta, segura e governada.
A liderança da IBM no FMTI reflete nossa filosofia de que as organizações precisam de uma IA aberta, segura e governada.
A IBM foi reconhecida como a desenvolvedora de modelos mais transparente no Foundation Model Transparency Index (FMTI) de 2025, publicado pelo Center for Research on Foundation Models da Universidade de Stanford.
O relatório avalia 13 modelos de grandes desenvolvedores, incluindo o IBM granite, nossa família de small language models (SLMs) abertos, de alto desempenho e confiáveis.
Esse nível de transparência permite que as empresas implementem IA com maior confiabilidade, precisão e controle. Quando as empresas entendem como os modelos são construídos e governados, elas podem confiar nas produções, reduzir riscos e gerar mais valor a partir de seus dados, aplicações e equipes existentes.
A IBM obteve uma pontuação de 95% no FMTI deste ano, a pontuação mais alta nos três anos de história do Índice e o maior aumento anual de qualquer desenvolvedor de modelo avaliado.A maioria dos outros desenvolvedores foram na direção oposta, tendo uma queda acentuada na pontuação média de transparência para 41, queda de 17 pontos em relação ao ano passado.
Com o declínio da transparência em todos os setores, a IBM está acelerando os investimentos para que as organizações possam escalar a IA de forma segura e responsável.
As organizações estão adotando a IA generativa, pois os modelos de base estão se tornando cada vez mais poderosos.Conforme esses modelos influenciam mais decisões, as organizações precisam de uma visibilidade clara sobre como são construídas e governadas para confiar nos resultados que produzem.
Sem uma divulgação clara, as empresas enfrentam riscos significativos, como vieses não examinadas, comportamentos imprevisíveis e a incapacidade de explicar ou defender decisões baseadas em IA.
A transparência do modelo fornece a clareza necessária para gerenciar esses riscos. Permite que as equipes auditem as práticas de dados, reproduzam avaliações e tomem decisões informadas sobre onde e como a IA deve ser integrada aos seus principais processos de negócios.
O relatório destaca uma tendência geral de diminuição da transparência entre muitos desenvolvedores de modelos, mas "a IBM se destaca como um valor discrepante positivo". Embora muitas empresas estejam divulgando avaliações de recursos e riscos de seus modelos, a falta de detalhes e a dificuldade de reprodução tornam muitas dessas divulgações pouco confiáveis.
O FMTI deste ano avaliou o Granite 3.3, que era o modelo principal da IBM na época. Desde a avaliação, a IBM lançou a última geração da família, o granite 4.0, que oferece alto desempenho, mais velocidade e custos operacionais mais baixos em comparação com modelos similares e de maior porte do mercado.
Esses avanços se baseiam em um forte impulso em todo o ecossistema de código aberto, em que os modelos Granite tiveram quase 20 milhões de downloads no ano passado.
O Granite 4.0 apresenta uma nova arquitetura híbrida, proporcionando ganhos significativos de eficiência com inferência até duas vezes mais rápida e requisitos de memória 70% mais baixos em comparação com modelos semelhantes para tarefas longas e complexas.
Os modelos permanecem de código aberto sob o Apache 2.0, são os primeiros modelos abertos a receber a certificação ISO 42001 e são assinados criptograficamente, confirmando sua adesão às melhores práticas internacionalmente reconhecidas em segurança, governança e transparência.
Assim como nas gerações anteriores do Granite, a IBM está expandindo a documentação e as divulgações que apoiam o desenvolvimento de modelos abertos e responsáveis, e o Granite 4.0 continuará refletindo os mesmos princípios de transparência reconhecidos no FMTI deste ano.
A liderança da IBM no FMTI reforça nossa missão de tornar a IA mais segura, explicável e operacional em qualquer nuvem, modelo ou ambiente de dados.
Acreditamos que as empresas devem ter clareza sobre como os sistemas de IA são construídos, como se comportam e como são controlados.
Nosso portfólio de software foi projetado para oferecer flexibilidade, com padrões abertos que permitem às organizações criar e implementar IA em qualquer ambiente. Ele se integra a qualquer modelo, agente, aplicação ou formato de dados para que as equipes possam aproveitar seus investimentos existentes em vez de serem forçadas a usar stacks proprietárias. Além do Granite, trabalhamos com modelos líderes como Llama, Mistral e Claude, proporcionando a flexibilidade de usar o modelo certo para cada carga de trabalho. Incorporamos governança, segurança e observabilidade na base de nossas soluções para gerenciar riscos de forma proativa.
Com o watsonx, as organizações ganham visibilidade sobre como a IA é usada, quem está usando e quais as proteções ativas. Em um cenário de IA em rápida evolução, a IBM oferece a base que ajuda as empresas a implementar e governar a IA com confiança. O Granite destaca nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade e nosso software permite que as empresas escalem essa confiança para cada camada de seus negócios.