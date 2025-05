A IBM foi nomeada líder no 2025 Omdia Universe on No-Low-Pro IDE Assistants Report

O IBM watsonx Code Assistant conta com funcionalidades sofisticadas de IA que o diferenciam dos outros. Utilizando IA generativa e automação avançada, o watsonx Code Assistant simplifica e acelera fluxos de trabalho de fluxo de trabalho em várias linguagens de programação, incluindo Python, Java e JavaScript. Sua capacidade de fornecer recomendações de código em tempo real, gerar testes de unidade e traduzir código entre linguagens aumenta a produtividade e a inovação dos desenvolvedores.

"A IBM vê as empresas adotando assistentes de código", diz Michael Azoff, Analista-chefe da Omdia, Cloud Native Computing, "para preencher a lacuna de um número insuficiente de desenvolvedores qualificados no mercado para melhorar a produtividade em toda a gama de funções de desenvolvimento, ajudar a acelerar a produção de código, e ajudar os desenvolvedores novatos a se atualizarem com novas tecnologias."

Além disso, o IBM watsonx Code Assistant se integra sem dificuldades à plataforma de automação Ansible, aprimorando a implementação e o gerenciamento de aplicações. Essa integração utiliza a IA para facilitar a geração de playbooks e funções, juntamente com explicações detalhadas para aperfeiçoar o desenvolvimento do Ansible. Ele aproveita prompts de linguagem natural para gerar recomendações de código com base nas melhores práticas do Ansible, simplificando a criação, a adoção e a manutenção do conteúdo de automação. Essa sinergia ajuda as equipes a automatizar fluxos de trabalho complexos, aumentar a eficiência operacional e minimizar a intervenção manual.

O IBM watsonx Code Assistant também é compatível com a modernização de mainframes da IBM, transformando sistemas legados em plataformas modernas e eficientes. Esse processo de modernização visa à qualidade, ao desempenho e à segurança do código, reduzindo a dívida técnica e garantindo a integração sem dificuldades com tecnologias modernas.

Estudos e experiências de usuários demonstraram o impacto positivo do IBM watsonx Code Assistant na produtividade dos desenvolvedores, com economia significativa de tempo na explicação do código, documentação e geração de código. Um estudo de caso notável envolve a rKube, uma empresa líder em modernização de aplicações com sede no Marrocos, que testou com sucesso o watsonx Code Assistant, transformando automaticamente mais da metade do código de aplicações tradicionais do WebSphere.