A IBM lança o watsonx.data developer edition: gratuito, local e pronto para impulsionar seu próximo protótipo

A IBM tem o prazer de anunciar o lançamento do watsonx.data developer edition, uma aplicação de desktop gratuita que torna mais fácil do que nunca para desenvolvedores e engenheiros de dados explorar, criar protótipos e aprender em um ambiente completo de data lakehouse.
Os data lakehouses oferecem a flexibilidade dos data lakes e o desempenho dos warehouses. Mas, para muitos desenvolvedores, gerenciar e consultar esses ambientes pode ser assustador. As configurações tradicionais exigem profundo conhecimento técnico especializado, configurações complexas e infraestrutura cara.
Com o watsonx.data developer edition, a IBM está removendo essas barreiras. Desenvolvedores, engenheiros de dados e cientistas de dados agora podem configurar um ambiente de lakehouse completo em minutos, sem se preocupar com dependências da nuvem, complexidade da infraestrutura ou versões de avaliação por tempo limitado.
O developer edition vem pré-configurado com o conjunto mais completo de ferramentas e componentes do mercado:
Ele não é só uma área de testes. É um ambiente de data lakehouse completo e de usuário único — gratuito para sempre. Você pode instalá-lo em seu desktop, experimentar os dados e criar provas de conceito em seu próprio ritmo, sem datas de validade ou obstáculos de licenciamento.
O IBM watsonx.data developer edition não serve apenas para consulta e gerenciamento de dados; ele também foi desenvolvido para acelerar a inovação. Os desenvolvedores podem:
Para simplificar a adoção, a IBM oferece:
Quando você terminar de explorar o watsonx.data developer edition, migrar para a versão Enterprise não tem dificuldades: seu trabalho continua sem esforço extra. As APIs reutilizáveis ajudam você a migrar para produção, economizando tempo. E se quiser experimentar as mais recentes funcionalidades de IA generativa, você pode facilmente se inscrever em nossa avaliação do SaaS e colocar a mão na massa em um ambiente totalmente gerenciado.
A IBM capacita os desenvolvedores a aprender, construir e inovar com confiança, ao mesmo tempo em que fornece um caminho claro para implementações prontas para empresas. Não importa se você está explorando arquiteturas de lakehouse ou criando provas de conceito, o developer edition é a maneira mais rápida de começar.
O IBM watsonx.data developer edition já está disponível — gratuito para sempre. Baixe-o hoje mesmo.
