Inteligência artificial

A IBM lança o watsonx.data developer edition: gratuito, local e pronto para impulsionar seu próximo protótipo

publicado 10/06/2025

Autora

Edward Calvesbert

Vice President, Product Management - watsonx.data

IBM

A IBM tem o prazer de anunciar o lançamento do watsonx.data developer edition, uma aplicação de desktop gratuita que torna mais fácil do que nunca para desenvolvedores e engenheiros de dados explorar, criar protótipos e aprender em um ambiente completo de data lakehouse.

Resolvendo a complexidade do gerenciamento de lakehouses

Os data lakehouses oferecem a flexibilidade dos data lakes e o desempenho dos warehouses. Mas, para muitos desenvolvedores, gerenciar e consultar esses ambientes pode ser assustador. As configurações tradicionais exigem profundo conhecimento técnico especializado, configurações complexas e infraestrutura cara.

Com o watsonx.data developer edition, a IBM está removendo essas barreiras. Desenvolvedores, engenheiros de dados e cientistas de dados agora podem configurar um ambiente de lakehouse completo em minutos, sem se preocupar com dependências da nuvem, complexidade da infraestrutura ou versões de avaliação por tempo limitado.

Uma experiência que prioriza o desenvolvedor

O developer edition vem pré-configurado com o conjunto mais completo de ferramentas e componentes do mercado:

  • Vários mecanismos de lakehouse, como Presto e Spark
  • Exemplos de conjuntos de dados para ajudar você a começar imediatamente
  • Compatibilidade completa com dados locais, para que você possa usar seus próprios conjuntos de dados sem preocupações com privacidade ou conformidade

Ele não é só uma área de testes. É um ambiente de data lakehouse completo e de usuário único — gratuito para sempre. Você pode instalá-lo em seu desktop, experimentar os dados e criar provas de conceito em seu próprio ritmo, sem datas de validade ou obstáculos de licenciamento.

O IBM watsonx.data developer edition não serve apenas para consulta e gerenciamento de dados; ele também foi desenvolvido para acelerar a inovação. Os desenvolvedores podem:

  • Preparar, limpar e analisar conjuntos de dados para projetos de IA
  • Testar e iterar protótipos rapidamente em um ambiente local seguro

Para simplificar a adoção, a IBM oferece:

  • Processos de instalação e desinstalação simplificados — sem chaves, sem limites
  • Documentação e recursos de aprendizado abrangentes
  • Suporte da comunidade Watsonx, onde desenvolvedores podem trocar conhecimentos e melhores práticas

Do protótipo à produção com a IBM

Quando você terminar de explorar o watsonx.data developer edition, migrar para a versão Enterprise não tem dificuldades: seu trabalho continua sem esforço extra. As APIs reutilizáveis ajudam você a migrar para produção, economizando tempo. E se quiser experimentar as mais recentes funcionalidades de IA generativa, você pode facilmente se inscrever em nossa avaliação do SaaS e colocar a mão na massa em um ambiente totalmente gerenciado.

A IBM capacita os desenvolvedores a aprender, construir e inovar com confiança, ao mesmo tempo em que fornece um caminho claro para implementações prontas para empresas. Não importa se você está  explorando arquiteturas de lakehouse ou criando provas de conceito, o developer edition é a maneira mais rápida de começar.

Comece hoje mesmo

O IBM watsonx.data developer edition já está disponível — gratuito para sempre. Baixe-o hoje mesmo.

Baixe o watsonx.data developer edition
Participe do nosso próximo webinar para saber mais
Experimente o watsonx.data

