A IBM lança o watsonx.data developer edition: gratuito, local e pronto para impulsionar seu próximo protótipo

Os data lakehouses oferecem a flexibilidade dos data lakes e o desempenho dos warehouses. Mas, para muitos desenvolvedores, gerenciar e consultar esses ambientes pode ser assustador. As configurações tradicionais exigem profundo conhecimento técnico especializado, configurações complexas e infraestrutura cara.

Com o watsonx.data developer edition, a IBM está removendo essas barreiras. Desenvolvedores, engenheiros de dados e cientistas de dados agora podem configurar um ambiente de lakehouse completo em minutos, sem se preocupar com dependências da nuvem, complexidade da infraestrutura ou versões de avaliação por tempo limitado.