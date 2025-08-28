IBM lança Text2SQL impulsionado por IA para democratizar e acelerar o acesso a dados

28 de agosto de 2025
O que há de novo: Text2SQL no IBM watsonx.data intelligence, uma revolução impulsionada por IA que permite aos usuários definir a lógica e trabalhar com dados usando linguagem natural.
Seja consultando o desempenho de vendas, definindo um produto de dados ou configurando uma regra de qualidade de dados , os usuários agora podem descrever aquilo de que precisam em inglês simples, e o mecanismo Text2SQL da IBM gera SQL preciso e executável em seu nome.
Insights valiosos muitas vezes ficam bloqueados por trás de SQL Queries complexas, ferramentas fragmentadas e equipes técnicas sobrecarregadas. Os usuários corporativos sabem as perguntas que precisam responder, mas não a linguagem para extrair essas respostas. Enquanto isso, os engenheiros de dados estão afogados em uma fila crescente de solicitações, de correções de dashboards a consultas de SQL pontuais, deixando todos lentos.
Criar ou modificar um relatório, validar a lógica de negócios ou aplicar regras de qualidade de dados muitas vezes significa registrar um ticket, esperar dias ou semanas e depender de recursos limitados fluentes em SQL. Essa dinâmica não só atrasa a tomada de decisão, mas também introduz riscos: quando apenas alguns especialistas podem interpretar e manipular os dados, a gestão de dados sofre, e as oportunidades passam despercebidas. Muitas organizações tentaram resolver isso adicionando camadas de ferramentas de BI ou interfaces de bate-papo. Mas a maioria fica aquém do necessário em ambientes corporativos: falta de precisão, não se integram com dados governados ou não conseguem lidar com casos de uso complexos, como gerenciamento de qualidade de dados ou criação de produtos de dados.
A inovação com o Text2SQL aproveita grandes modelos de linguagem (LLMs) poderosos e integrações de governança para democratizar o acesso a dados e o desenvolvimento, transformando os dados de um obstáculo técnico em um ativo estratégico acessível em toda a organização.
A criação de lógica orientada por SQL (seja para insights, transformações de dados ou verificações de qualidade) tem sido tradicionalmente lenta, manual e dependente de equipes especializadas. Isso significa escrever código complexo, preencher tickets e esperar por prazos que emperram o impulso.
Agora imagine isso: você descreve aquilo de que precisa em inglês simples — "Destacar os registros de vendas que não têm os dados da região nos últimos 30 dias" — e receber instantaneamente o SQL pronto para ser executado. Sem programação. Sem atrasos.
Com a funcionalidade Text2SQL da IBM, é exatamente isso que acontece. De usuários corporativos e analistas a administradores de dados e engenheiros, qualquer pessoa pode ir da pergunta à execução em segundos. Sem gargalos de TI. Menos atrito. Mais confiança. E como cada regra é padronizada, rastreável e auditável, a governança também melhora.
Você não precisa mais falar SQL para trabalhar com dados. Basta explicar o que você está procurando, e o sistema cuida do resto com precisão, segurança e em escala. Combinando natural language understanding com recursos de agentes autônomos, o mecanismo Text2SQL interpreta dinamicamente a intenção do usuário, explora esquemas relevantes, validar a lógica de consultas e até faz perguntas de esclarecimento quando necessário, fornecendo resultados precisos e governados com atrito mínimo. Ele funciona em vários dialetos SQL. Portanto, quer seus dados estejam em um ou em vários mecanismos, a lógica permanecerá consistente.
A IBM se destaca com seu ecossistema aberto e extensível, projetado para se integrar sem dificuldades às suas ferramentas, plataformas e fontes de dados existentes. Com o watsonx.data intelligence, as organizações obtêm uma governança abrangente de ponta a ponta em todo o ciclo de vida dos dados, permitindo acesso a dados e acelerando a prontidão para a IA. A implementação é flexível em ambientes híbridos, multinuvem, SaaS, no local e de VPCs, garantindo acesso governado a dados distribuídos onde quer que residam.
O recurso avançado Text2SQL da IBM oferece aos clientes a flexibilidade de escolher entre os principais modelos, seja da IBM ou de fornecedores terceirizados confiáveis. Construído para escalabilidade, facilidade de uso e confiança, a oferta Text2SQL da IBM reimagina a experiência de dados — liberando decisões mais inteligentes e promovendo uma cultura baseada em dados.
Com os recursos Text2SQL impulsionados por IA da IBM, as empresas podem se libertar das restrições dos fluxos de trabalho de dados tradicionais. Seja você um usuário corporativo que precisa de respostas rápidas ou um engenheiro de dados que busca escalar a governança sem que ela se torne um gargalo, essa inovação coloca a criação de dados e lógica confiáveis ao alcance de todos.
Acesso mais inteligente. Governança mais sólida. Impacto mais rápido.
Experimente o Text2SQL sem custo