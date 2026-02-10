A IBM é reconhecida como a Empresa a Ser Vencida atualmente em um relatório da Gartner de 2025 sobre computação quântica

Os pesquisadores da IBM vêm se dedicando à computação quântica desde a década de 1970, e muitas das conquistas técnicas de hardware e software mais importantes da área (como o desenvolvimento do qubit transmon) foram desenvolvidas em parte por profissionais da IBM.

O núcleo da nossa missão é trazer computação quântica útil para o mundo, e a IBM tem tornado seu hardware acessível aos usuários desde a primeira vez que colocou um computador quântico na nuvem em 2016. A IBM também mantém o Qiskit Software Development Kit de código aberto, preferido por 69% dos desenvolvedores quânticos, e o SDK quântico mais preferido em geral. Também mantemos a IBM Quantum Network de mais de 300 instituições acadêmicas, clientes do setor, startups e outros parceiros para avançar na computação quântica e explorar casos de uso quânticos.

Hoje, a IBM está focada em tornar a computação quântica uma realidade com o roteiro de desenvolvimento, um conjunto transparente de marcos de pesquisa e desenvolvimento necessários para um computador quântico totalmente realizado e tolerante a falhas. Desde o lançamento do roteiro em 2019, a IBM atingiu todos os marcos dentro do prazo. No ano passado, a equipe de computação quântica anunciou o chip experimental IBM Quantum Loon, que demonstrou funcionalidades críticas necessárias para corrigir erros inatos aos computadores quânticos, e o chip IBM Quantum Nighthawk, projetado para clientes e parceiros explorarem a vantagem quântica.