A IBM é reconhecida como a Empresa a Ser Vencida atualmente em um relatório da Gartner de 2025 sobre computação quântica

A IBM tem uma vantagem em pesquisa, portfólio de produtos e ecossistema.
A computação quântica é uma tecnologia emergente em desenvolvimento por empresas e equipamentos de pesquisa em todo o mundo. Em nossa opinião, esse reconhecimento no recente relatório da Gartner e nas empresas de pesquisa solidifica a liderança da IBM no campo e reforça nossa visão de um futuro da computação centrado na computação quântica.
"As décadas de experiência da IBM em pesquisa com computação quântica (QC) e os anos de aprendizado com a implementação de sistemas dão a ela uma vantagem competitiva para atrair os adotantes iniciais em grande escala. A força da IBM está em executar sua estratégia de longo prazo com disciplina", lê-se no relatório intitulado Corrida dos fornecedores de IA: a IBM é a empresa a vencer na computação quântica.
A computação quântica é um novo framework de computação que executa cálculos inacessíveis aos melhores processadores e GPUs da atualidade. A computação quântica deriva sua vantagem de uma arquitetura subjacente diferente, chamada de qubits transmon supercondutores, que armazena e processa informações em um objeto matemático chamado circuito quântico. Atualmente estão surgindo algoritmos que empregam computação quântica para simular materiais, treinar novos tipos de modelos de aprendizado de máquina e realizar previsões de séries temporais.
Os computadores quânticos de hoje agora podem executar certos cálculos que os supercomputadores não podem simular exatamente usando métodos de força bruta. Prevemos que, este ano, a computação quântica será capaz de executar esses cálculos de forma mais precisa, mais barata ou mais eficiente do que qualquer método clássico de computação — um marco chamado de vantagem quântica.
No entanto, a computação quântica não substituirá os computadores clássicos. Em vez disso, prevemos que ela formará o núcleo de uma arquitetura de supercomputação centrada na computação quântica, onde os problemas empregam circuitos quânticos em unidades de processamento quânticas, auxiliados por tensores e outras operações realizadas com hardware de computação clássico, como GPUs, para resolver problemas inacessíveis a qualquer arquitetura de computação única.
Os pesquisadores da IBM vêm se dedicando à computação quântica desde a década de 1970, e muitas das conquistas técnicas de hardware e software mais importantes da área (como o desenvolvimento do qubit transmon) foram desenvolvidas em parte por profissionais da IBM.
O núcleo da nossa missão é trazer computação quântica útil para o mundo, e a IBM tem tornado seu hardware acessível aos usuários desde a primeira vez que colocou um computador quântico na nuvem em 2016. A IBM também mantém o Qiskit Software Development Kit de código aberto, preferido por 69% dos desenvolvedores quânticos, e o SDK quântico mais preferido em geral. Também mantemos a IBM Quantum Network de mais de 300 instituições acadêmicas, clientes do setor, startups e outros parceiros para avançar na computação quântica e explorar casos de uso quânticos.
Hoje, a IBM está focada em tornar a computação quântica uma realidade com o roteiro de desenvolvimento, um conjunto transparente de marcos de pesquisa e desenvolvimento necessários para um computador quântico totalmente realizado e tolerante a falhas. Desde o lançamento do roteiro em 2019, a IBM atingiu todos os marcos dentro do prazo. No ano passado, a equipe de computação quântica anunciou o chip experimental IBM Quantum Loon, que demonstrou funcionalidades críticas necessárias para corrigir erros inatos aos computadores quânticos, e o chip IBM Quantum Nighthawk, projetado para clientes e parceiros explorarem a vantagem quântica.
De acordo com a Gartner, "a IBM tem um portfólio quântico que abrange múltiplos setores e casos de uso, permitindo que a empresa ofereça suporte e forneça produtos a uma variedade de clientes".
Além disso, o relatório afirma que "o envolvimento de longa data da IBM na computação quântica lhe dá uma vantagem em áreas como pesquisa e portfólio de produtos, bem como uma base para ecossistemas".
A IBM tem o compromisso de trazer computação quântica útil para o mundo. Nosso pacote de planos oferece acesso a computadores quânticos com mais de 100 qubits, incluindo um pacote aberto que oferece 10 minutos por mês com mudanças empolgantes por vir. Continuamos adicionando funcionalidades ao Qiskit e continuamos possibilitando que nossos clientes e parceiros explorem casos de uso potencialmente disruptivos para problemas do mundo real.
Esperamos que você se junte a nós.
Gartner, corrida de fornecedores de IA: a IBM é a empresa a ser superada em computação quântica, 8 de dezembro de 2025. GARTNER é uma marca comercial da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações da Gartner consistem em opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.