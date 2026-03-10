A IBM é líder em sete relatórios do Gartner Magic Quadrant relacionados a IA em 2025 e 2026

As organizações precisam de uma base de ponta a ponta que integre agentes, desenvolvimento de IA, governança e dados. No entanto, em um mercado de IA lotado e repleto de especialistas de nicho, as organizações precisam unir vários fornecedores e gerenciar a complexidade que o acompanha.

O IBM watsonx elimina essa complexidade. Em vez de gerenciar soluções de vários fornecedores, as organizações obtêm um portfólio único e integrado que abrange todas as camadas da stack de IA. Como líder de IA em toda a stack empresarial, o watsonx oferece um caminho flexível e escalável que gera valor real para os negócios.