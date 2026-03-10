Diagrama de pipeline de dados mostrando diferentes estágios e métricas, incluindo a fase de avaliação e conexão
Inteligência artificial Automação de TI

A IBM é líder em sete relatórios do Gartner Magic Quadrant relacionados a IA em 2025 e 2026

Reconhecida por nossa "Execução" e "Visão" dentro do watsonx.

Publicado 10/03/2026

As organizações precisam de uma base de ponta a ponta que integre agentes, desenvolvimento de IA, governança e dados. No entanto, em um mercado de IA lotado e repleto de especialistas de nicho, as organizações precisam unir vários fornecedores e gerenciar a complexidade que o acompanha. 

O IBM watsonx elimina essa complexidade. Em vez de gerenciar soluções de vários fornecedores, as organizações obtêm um portfólio único e integrado que abrange todas as camadas da stack de IA. Como líder de IA em toda a stack empresarial, o watsonx oferece um caminho flexível e escalável que gera valor real para os negócios.

Diagrama mostrando as aplicações IBM watsonx

Reconhecimento como líder em vários relatórios da Gartner sobre o ciclo de vida de dados e IA

Em 2025 e 2026, a Gartner nomeou a IBM como líder em sete Gartner Magic Quadrant relacionados a dados e IA. Acreditamos que isso reflete a capacidade do IBM watsonx de ser executado de forma consistente em todas as camadas do ciclo de vida da IA, não apenas em uma área.

Magic Quadrants relacionados a dados e IA que nomeiam a IBM como líder:

  1. 2025 Magic Quadrant para ciência de dados e aprendizado de máquina
  2. 2025 Magic Quadrant para plataformas de desenvolvimento de aplicações de IA
  3. 2025 Magic Quadrant para sistemas de gerenciamento de cloud databases
  4. 2026 Magic Quadrant para governança de dados e análise de dados.
  5. 2025 Magic Quadrant para ferramentas de integração de dados
  6. 2025 Magic Quadrant para soluções de gerenciamento de metadados
  7. 2026 Magic Quadrant para qualidade de dados aumentada

Além disso, o IBM watsonx recebeu inúmeros reconhecimentos da RedDot, G2 e TrustRadius em 2025 pelo desenvolvimento de aplicações empresariais. 

Por que o watsonx

A Gartner avalia os fornecedores com base na Integridade da visão e Capacidade de execução de todos os seus relatórios do Magic Quadrant. Para nós, nossa posição como líder nesses relatórios demonstra a capacidade da IBM de traduzir a visão de mercado em resultados reais para os clientes. Acreditamos que esses seis pontos fortes são a razão por trás de nossos reconhecimentos:

  1. Flexibilidade híbrida e multinuvem: os analistas frequentemente destacam a capacidade do watsonx de ser implementado em ambientes locais, na nuvem e híbridos — um critério crítico ao gerenciar dados confidenciais ou operar em setores regulamentados. Com o watsonx, os clientes podem personalizar a opção de implementação para melhor atender às necessidades de infraestrutura e de negócios.
  2. Nossa abordagem de ponta a ponta: o watsonx conecta todas as camadas, desde o desenvolvimento de IA e os agentes até a governança e os dados, em um único ecossistema, reduzindo a fragmentação e a complexidade. Com os muitos submercados no cenário da IA e a crescente importância da consolidação de plataformas, o watsonx facilita a unificação de cada etapa do ciclo de vida da IA em um único portfólio. 
  3. Integração em todo o stack de IA: do gerenciamento de metadados à integração e governança de dados, os recursos de IA estão incorporados na execução das principais funções dentro do watsonx. Isso ajuda os clientes a fazerem seus dados trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, reduzindo o esforço manual e aumentando o tempo para insights. 
  4. Nossa ênfase na governança de dados e IA: o mercado está chamando cada vez mais a atenção para a necessidade de governança nos modelos de IA empresarial. O watsonx lida com isso automatizando a governança em todo o ciclo de vida dos dados e da IA, reduzindo riscos em escala. Acreditamos que nosso reconhecimento nos relatórios do Magic Quadrant (ferramentas de integração de dados, soluções de gerenciamento de cloud databases, soluções de gerenciamento de metadados e plataforma de governança e análise de dados) são devido à força horizontal do watsonx no fornecimento de supervisão durante todo o processo.  
  5. Aberto por opção, flexível por design: ao adotar padrões abertos (OpenLineage, ODCS, MCP) e estabelecer parceria com hiperescaladores (AWS, Azure, Google), o watsonx se encaixa facilmente nos ambientes existentes dos clientes. No próprio watsonx, os clientes podem escolher e personalizar com uma seleção de frameworks de código aberto e proprietários, modelos de base e opções de GPUs que melhor atendam às necessidades de suas empresas. 
  6. Gerar inovação da pesquisa à produção: a IBM Research serve como um pipeline de inovação para os produtos da IBM. Como resultado, novas tecnologias são frequentemente adicionadas a nossos recursos principais e fornecem um ponto recorrente de diferenciação. Como exemplos, temos nossos modelos da família Granite, o AutoRAG, a criação do framework BeeAI de código aberto, uma interface de linha de comando desenvolvida para frameworks de agentes de IA de código aberto e as ofertas do InstructLab.

Do reconhecimento de analistas aos resultados do mundo real

Acreditamos que o reconhecimento da Gartner como líder reflete o compromisso da IBM em ajudar as organizações a construir bases de dados e IA responsáveis. Esse compromisso é respaldado por um impulso real do mercado: a IBM anunciou USD 12,5 bilhões em negócios de IA generativa apoiados pelo watsonx, sendo USD 4,5 bilhões gerados pela implementação interna. Com a confiança de milhares de empresas, o watsonx construiu uma IA transformadora, desde impulsionar as experiências digitais personalizadas da Ferrari até revolucionar a análise de dados esportivos ao vivo para o UFC. Acreditamos que o reconhecimento dos analistas e os resultados do mundo real demonstram como o watsonx entrega desempenho em todas as camadas da stack de IA empresarial.

Saiba como a IBM pode ajudar sua organização a implementar o watsonx em escala:

Annika Lee

Product Manager

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