A IBM é líder em sete relatórios do Gartner Magic Quadrant relacionados a IA em 2025 e 2026

Reconhecida por nossa "Execução" e "Visão" dentro do watsonx.
As organizações precisam de uma base de ponta a ponta que integre agentes, desenvolvimento de IA, governança e dados. No entanto, em um mercado de IA lotado e repleto de especialistas de nicho, as organizações precisam unir vários fornecedores e gerenciar a complexidade que o acompanha.
O IBM watsonx elimina essa complexidade. Em vez de gerenciar soluções de vários fornecedores, as organizações obtêm um portfólio único e integrado que abrange todas as camadas da stack de IA. Como líder de IA em toda a stack empresarial, o watsonx oferece um caminho flexível e escalável que gera valor real para os negócios.
Em 2025 e 2026, a Gartner nomeou a IBM como líder em sete Gartner Magic Quadrant relacionados a dados e IA. Acreditamos que isso reflete a capacidade do IBM watsonx de ser executado de forma consistente em todas as camadas do ciclo de vida da IA, não apenas em uma área.
Magic Quadrants relacionados a dados e IA que nomeiam a IBM como líder:
Além disso, o IBM watsonx recebeu inúmeros reconhecimentos da RedDot, G2 e TrustRadius em 2025 pelo desenvolvimento de aplicações empresariais.
A Gartner avalia os fornecedores com base na Integridade da visão e Capacidade de execução de todos os seus relatórios do Magic Quadrant. Para nós, nossa posição como líder nesses relatórios demonstra a capacidade da IBM de traduzir a visão de mercado em resultados reais para os clientes. Acreditamos que esses seis pontos fortes são a razão por trás de nossos reconhecimentos:
Acreditamos que o reconhecimento da Gartner como líder reflete o compromisso da IBM em ajudar as organizações a construir bases de dados e IA responsáveis. Esse compromisso é respaldado por um impulso real do mercado: a IBM anunciou USD 12,5 bilhões em negócios de IA generativa apoiados pelo watsonx, sendo USD 4,5 bilhões gerados pela implementação interna. Com a confiança de milhares de empresas, o watsonx construiu uma IA transformadora, desde impulsionar as experiências digitais personalizadas da Ferrari até revolucionar a análise de dados esportivos ao vivo para o UFC. Acreditamos que o reconhecimento dos analistas e os resultados do mundo real demonstram como o watsonx entrega desempenho em todas as camadas da stack de IA empresarial.
Saiba como a IBM pode ajudar sua organização a implementar o watsonx em escala:
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A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações da Gartner consistem em opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.