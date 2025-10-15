A IBM apresenta o Rhapsody Systems Engineering v1.5: simplificando a adoção do SysML v2 para o desenvolvimento de produtos complexos

Interface de usuário simplificada e intuitiva e colaboração multiusuários aprimorada para reduzir as barreiras à adoção do SysML v2.
Em 14 de outubro de 2025, a IBM anunciou o lançamento do Rhapsody Systems Engineering (SE) v1.5, uma grande atualização projetada para ajudar a acelerar a adoção do SysML v2 para organizações que desenvolvem sistemas complexos nos setores aeroespacial, de defesa, automotivo e outros de missão crítica.
O novo lançamento lida com dois desafios fundamentais enfrentados pelas equipes de engenharia de sistemas: ajudar a reduzir a curva de aprendizado associada à adoção da linguagem SysML v2 e permitir a colaboração multiusuários em projetos de grande escala.
À medida que as pressões competitivas se intensificam e a complexidade dos produtos aumenta, a engenharia de sistemas se tornou mais crítica do que nunca para o sucesso de produtos avançados. As organizações estão cada vez mais recorrendo ao SysML v2 para melhorar a modelagem entre domínios e a análise de projetos complexos, controlar o risco geral e o custo de desenvolvimento e lidar melhor com os requisitos em evolução dos stakeholders. No entanto, a adoção do SysML v2 tem se mostrado desafiadora para muitas equipes devido à natureza formal e à complexidade de modelagem associada à linguagem SysML v2.
Reconhecendo que o rigor formal do SysML v2 pode criar barreiras à adoção, o Rhapsody SE v1.5 lança simplificações e automações intuitivas, porém inteligentes, desenvolvidas para melhorar a produtividade e reduzir a curva de aprendizado de modelagem.
Gestos simples e intuitivos, como operações de arrastar e soltar, acionam automaticamente as alterações necessárias no modelo SysML v2 subjacente, como a criação de portas, parâmetros de ação, parâmetros de caso de uso e outros elementos. Essa automação foi projetada para que os usuários criem modelos em conformidade de forma eficiente e intuitiva, sem a necessidade de conhecimento especializado profundo nas especificações formais do SysML v2 e com menos risco de erros de modelagem.
Além disso, a v1.5 permite que os usuários ocultem subestruturas complexas em seus modelos, minimizando a sobrecarga de informações e ajudando os engenheiros a se concentrar nos aspectos mais relevantes para seu trabalho atual. Esse recurso é particularmente valioso ao trabalhar com arquiteturas de sistemas grandes e complexas.
O Rhapsody SE v1.5 lança recursos de colaboração multiusuários que permitem que grandes equipes distribuídas trabalhem juntas e de forma eficaz em projetos de sistemas complexos. Agora, os engenheiros podem trabalhar em configurações privadas e explorar alternativas de projetos em suas próprias filiais, enquanto interagem perfeitamente com filiais de modelagem "principais" públicas, possibilitando fluxos de trabalho paralelos sem conflitos e atendendo aos requisitos de escala das organizações de engenharia empresarial.
