A IBM apresenta o Rhapsody Systems Engineering v1.5: simplificando a adoção do SysML v2 para o desenvolvimento de produtos complexos

Reconhecendo que o rigor formal do SysML v2 pode criar barreiras à adoção, o Rhapsody SE v1.5 lança simplificações e automações intuitivas, porém inteligentes, desenvolvidas para melhorar a produtividade e reduzir a curva de aprendizado de modelagem.

Gestos simples e intuitivos, como operações de arrastar e soltar, acionam automaticamente as alterações necessárias no modelo SysML v2 subjacente, como a criação de portas, parâmetros de ação, parâmetros de caso de uso e outros elementos. Essa automação foi projetada para que os usuários criem modelos em conformidade de forma eficiente e intuitiva, sem a necessidade de conhecimento especializado profundo nas especificações formais do SysML v2 e com menos risco de erros de modelagem.

Além disso, a v1.5 permite que os usuários ocultem subestruturas complexas em seus modelos, minimizando a sobrecarga de informações e ajudando os engenheiros a se concentrar nos aspectos mais relevantes para seu trabalho atual. Esse recurso é particularmente valioso ao trabalhar com arquiteturas de sistemas grandes e complexas.