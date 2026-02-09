IBM Instana anuncia GA do gerenciamento de frotas para OpenTelemetry Collectors impulsionado pelo OpAMP

A execução de centenas ou milhares de OpenTelemetry Collectors em ambientes híbridos e multinuvem rapidamente se torna difícil quando cada instância é configurada e atualizada manualmente. Desvio de configuração, versões inconsistentes e falta de visibilidade da integridade dos coletores aumentam o risco operacional.

Com a GA do gerenciamento de frotas, o Instana fornece gerenciamento de ciclo de vida centralizado para OpenTelemetry Collectors. As equipes podem implementar configurações padrão, aplicar atualizações de forma controlada, monitorar o status dos coletores em tempo real e reduzir as operações de alteração manual por meio da automação baseada em políticas.

Com base no OpAMP, os coletores estabelecem um canal de controle seguro para o Instana. Isso permite a configuração remota, relatórios de status em tempo real e a implementação ou reversão segura de atualizações de configuração e versão em toda a frota.

O gerenciamento de frotas também libera ações operacionais diretas dentro da interface do Instana. Os usuários podem reiniciar coletores a partir de dentro da plataforma, modificar a configuração do YAML do coletor e ajustar os níveis de log sob demanda para compatibilidade com solução de problemas e testes controlados sem precisar fazer login em hosts individuais.