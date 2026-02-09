IBM Instana anuncia GA do gerenciamento de frotas para OpenTelemetry Collectors impulsionado pelo OpAMP

O OpenTelemetry tornou-se o padrão aberto para coletar telemetria nos sistemas complexos e distribuídos de hoje.
À medida que a adoção acelera, o desafio não é mais como coletar dados, mas como implementar, gerenciar e operar frotas de coletores em escala de forma confiável.
O IBM Instana agora anuncia a disponibilidade geral (GA) do gerenciamento de frotas para OpenTelemetry Collectors impulsionado pelo Open Agent Management Protocol (OpAMP). Esse recurso é parte fundamental da iniciativa Expanded OpenTelemetry no Instana e oferece às equipes de operações controle centralizado e automatizado de sua infraestrutura do OpenTelemetry Collectors.
A execução de centenas ou milhares de OpenTelemetry Collectors em ambientes híbridos e multinuvem rapidamente se torna difícil quando cada instância é configurada e atualizada manualmente. Desvio de configuração, versões inconsistentes e falta de visibilidade da integridade dos coletores aumentam o risco operacional.
Com a GA do gerenciamento de frotas, o Instana fornece gerenciamento de ciclo de vida centralizado para OpenTelemetry Collectors. As equipes podem implementar configurações padrão, aplicar atualizações de forma controlada, monitorar o status dos coletores em tempo real e reduzir as operações de alteração manual por meio da automação baseada em políticas.
Com base no OpAMP, os coletores estabelecem um canal de controle seguro para o Instana. Isso permite a configuração remota, relatórios de status em tempo real e a implementação ou reversão segura de atualizações de configuração e versão em toda a frota.
O gerenciamento de frotas também libera ações operacionais diretas dentro da interface do Instana. Os usuários podem reiniciar coletores a partir de dentro da plataforma, modificar a configuração do YAML do coletor e ajustar os níveis de log sob demanda para compatibilidade com solução de problemas e testes controlados sem precisar fazer login em hosts individuais.
O gerenciamento de frotas para OpenTelemetry Collectors é fornecido como parte do suporte do Expanded OpenTelemetry do Instana.
Os rastreamentos, métricas e logs do OpenTelemetry são tratados como sinais operacionais de primeira classe e são automaticamente correlacionados à topologia em tempo real, ao mapeamento de dependências de serviço e à análise de causa provável do Instana. As equipes podem manter a instrumentação do OpenTelemetry existente enquanto usam o Instana para transformar a telemetria bruta em resultados operacionais mais rápidos e confiáveis.
Ao combinar operações de coletores automatizadas com os insights do Instana, os clientes podem reduzir o tempo médio de resolução, evitar a união manual de dados e trabalhar a partir de uma visão única e consistente de aplicações, serviços e infraestrutura.
Para ajudar os operadores a entender como um coletor bem-comportado fica dentro do Instana, essa versão inclui visibilidade profunda da integridade dos pipelines e processos para cada instância do OpenTelemetry Collector.
Você pode visualizar:
Essas capturas de tela demonstram um coletor que está processando milhões de métricas e milhares de registros de log sem quedas, filas de exportadores vazias e uso estável de recursos, que é o estado-alvo que as equipes desejam manter ao gerenciar frotas em escala.
A abordagem do Instana mantém tudo o que as equipes valorizam no OpenTelemetry, como abertura e portabilidade. Ao mesmo tempo, o Instana adiciona controle de frotas de nível empresarial, automação e inteligência orientada por IA, que funcionam de forma consistente em ambientes SaaS e auto-hospedados.
As organizações podem padronizar o OpenTelemetry para instrumentação enquanto contam com o Instana para gerenciar coletores, manter as configurações em conformidade e conectar a telemetria a decisões operacionais reais sem construir e manter ferramentas personalizadas.
O gerenciamento de frotas para OpenTelemetry Collectors impulsionado pelo OpAMP agora está disponível de forma geral no IBM Instana como parte da versão Expanded OpenTelemetry.
As equipes podem usar imediatamente seus coletores e instrumentação do OpenTelemetry existentes com o Instana ou implementar o Instana Distribution of OpenTelemetry Collector (IDOT) para uma configuração simplificada, para obter controle centralizado de frota, visibilidade mais profunda da integridade dos coletores e pipelines e ações avançadas na plataforma, como reiniciar coletores, modificar a configuração do YAML do coletor e alterar os níveis de log diretamente na IU do Instana.