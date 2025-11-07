A IBM foi nomeada líder na Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix

A IBM está redefinindo o futuro do RH, combinando profundo conhecimento do setor com tecnologia de ponta para fornecer soluções transformadoras.

No centro de sua abordagem está um compromisso com a prestação de serviços orientada por tecnologia, ancorada por um centro de inovação em primeiro lugar na Índia, que alimenta agilidade, escalabilidade e melhoria contínua. Por meio de modelos liderados por assistentes virtuais e da excelência operacional, a IBM agiliza a administração de RH, enriquece as experiências dos stakeholders e garante que o suporte humano esteja sempre disponível para os casos mais complexos e sensíveis.

Complementando essa visão está o ecossistema abrangente de parceiros da IBM, expandido mais recentemente por meio de sua colaboração com a Leena AI, uma plataforma de IA agêntica que se integra sem dificuldades aos sistemas corporativos para automatizar serviços de RH e proporcionar uma experiência verdadeiramente de nível de consumidor.

Com uma presença global e relacionamentos estabelecidos na EMEA, América do Norte e APAC, a IBM continua sendo um parceiro confiável para Transformação em larga escala, crescimento Escalável e modernização digital das funções de RH. Ao aproveitar seu vasto conhecimento especializado em processos e seu robusto ecossistema de parcerias, a IBM possibilita a transformação integral dos fluxos de trabalho de RH. O resultado são resultados excepcionais para funcionários e negócios, entregues por meio de um modelo integrado de forma única que equilibra automação, inovação e um toque humano.