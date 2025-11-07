Inteligência artificial Automação de TI

A IBM foi nomeada líder na Everest Group Multi-Process Human Resources Outsourcing (MPHRO) Services PEAK Matrix

A IBM está redefinindo o futuro do RH, combinando profundo conhecimento do setor com tecnologia de ponta para fornecer soluções transformadoras.

publicado 07 novembro 2025
Esse reconhecimento destaca a abordagem abrangente da IBM no fornecimento de MPHRO para as maiores marcas do mundo, onde serviços de RH focados em tecnologia, operações e habilidades se combinam para ajudar as empresas a modernizar suas funções de RH, proporcionando experiências e resultados de negócios excepcionais.

"A IBM oferece uma abordagem abrangente para MPHRO, combinando Tecnologia, operaçōes e gerenciamento de talentos," diz Priyanka Mitra, Vice-Presidente do Everest Group. "Com investimentos em recursos orientados por IA, apoiados por seu hub de inovação para tecnologias de última geração e fortes recursos de entrega global, a IBM aumentou a agilidade em ajudar as empresas a modernizar as operações de RH e melhorar a experiência dos stakeholders" Estes pontos fortes contribuíram para o seu posicionamento como Líder na Everest Group’s MPHRO PEAK Matrix Assessment 2025”.

Inovação global e prestação de serviços de RH orientada por IA

No centro de sua abordagem está um compromisso com a prestação de serviços orientada por tecnologia, ancorada por um centro de inovação em primeiro lugar na Índia, que alimenta agilidade, escalabilidade e melhoria contínua. Por meio de modelos liderados por assistentes virtuais e da excelência operacional, a IBM agiliza a administração de RH, enriquece as experiências dos stakeholders e garante que o suporte humano esteja sempre disponível para os casos mais complexos e sensíveis.

Complementando essa visão está o ecossistema abrangente de parceiros da IBM, expandido mais recentemente por meio de sua colaboração com a Leena AI, uma plataforma de IA agêntica que se integra sem dificuldades aos sistemas corporativos para automatizar serviços de RH e proporcionar uma experiência verdadeiramente de nível de consumidor.

Com uma presença global e relacionamentos estabelecidos na EMEA, América do Norte e APAC, a IBM continua sendo um parceiro confiável para Transformação em larga escala, crescimento Escalável e modernização digital das funções de RH. Ao aproveitar seu vasto conhecimento especializado em processos e seu robusto ecossistema de parcerias, a IBM possibilita a transformação integral dos fluxos de trabalho de RH. O resultado são resultados excepcionais para funcionários e negócios, entregues por meio de um modelo integrado de forma única que equilibra automação, inovação e um toque humano.

Quatro principais diferenciais que posicionam a IBM como líder

O Everest Group destacou vários diferenciais importantes que posicionam a IBM como líder:

  1. Alcance global e amplitude setorial: apoiamos clientes em toda a América do Norte, Europa e APAC com um portfólio robusto e diversificado — e profunda experiência em setores como serviços financeiros, fabricação, logística, energia e serviços públicos e bens de consumo.
  2. Experiência centrada em GCCs: a IBM opera uma das práticas mais antigas com foco em Centros de Recursos Globais (GCCs), com uma equipe de liderança dedicada baseada na Índia e uma grande força de vendas global impulsionando a entrega, a inovação e o crescimento nesse espaço.
  3. Transformação de RH impulsionada por IA: por meio de nosso próprio conhecimento especializado e nosso abrangente ecossistema de parceiros, trazemos o poder da IA generativa para todas as etapas do ciclo de vida do RH, desde o recrutamento e integração até a folha de pagamento e a análise de dados da força de trabalho, permitindo uma entrega mais rápida, decisões mais inteligentes e melhores resultados.
  4. Inovação que prioriza o ser humano: nossas soluções são projetadas para elevar as pessoas, não para substituí-las. Com foco na experiência do usuário, nossos recursos de IA e automação reduzem o atrito operacional e liberam as equipes de RH para se concentrarem na estratégia, na cultura e no crescimento.

Reinvente seu RH com um resumo de estratégias de IA

Entenda melhor como um modelo de prestação de serviços de RH orientado por IA aumentará o impacto de seu negócio hoje com um briefing de estratégia de IA com nossa equipe de especialistas globais.

Dan Gutmacher

Global HR & Employee Services Offering Leader

Renúncia de responsabilidade

Extratos licenciados extraídos dos PEAK Matrix Reports do Everest Group podem ser usados por terceiros licenciados para uso em suas próprias atividades de marketing e promoção e garantias. Extratos selecionados dos PEAK Matrix Reports do Everest Group não fornecem necessariamente o contexto completo da nossa pesquisa e análise.  Toda a pesquisa e análise conduzidas pelos analistas do Everest Group e incluídas nos PEAK Matrix Reports do Everest Group é independente e nenhuma organização pagou uma taxa para ser destacada ou influenciar seu posicionamento.  Para acessar a pesquisa completa e saber mais sobre nossa metodologia, acesse os PEAK Matrix Reports do Everest Group

Sobre o Everest Group: o Everest Group é uma empresa de liderança global em pesquisa que ajuda os líderes empresariais a tomar decisões com confiança. As avaliações PEAK Matrix do Everest Group fornecem a análise e os insights críticos que as empresas precisam para tomar decisões de seleção críticas sobre provedores de serviços globais, localizações, produtos e soluções em vários segmentos de mercado. Da mesma forma, os provedores desses serviços, produtos e soluções recorrem ao PEAK Matrix para avaliar e calibrar suas ofertas em relação a outros no setor ou no mercado. Descubra mais detalhes e conteúdo detalhado em www.everestgrp.com. 

