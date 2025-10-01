A IBM é a primeira desenvolvedora de modelos de IA de código aberto a obter a certificação ISO 42001

Atualmente, a IA não se comporta como um software tradicional. Um programa convencional segue instruções fixas e produz a mesma saída determinística. Já os modelos de IA aprendem padrões com os dados e geram respostas de forma probabilística. Isso significa que a saída pode variar, mesmo quando a entrada parece a mesma. Essa flexibilidade é poderosa, mas também cria riscos que devem ser gerenciados durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento e implementação dos modelos.

A ISO 42001 estabelece um framework de como as organizações gerenciam a inteligência artificial. Ela define como um AIMS deve ser: políticas, práticas e salvaguardas que orientam o desenvolvimento e a implementação da IA. A norma foi criada para lidar com questões de ética, responsabilidade e confiança. Essas são as perguntas que todas as organizações que adotam a IA enfrentam, especialmente devido ao aumento do escrutínio regulatório em todo o mundo.

Para empresas, governos e desenvolvedores, essa certificação fornece a confiança de que a IBM implementou proteções mensuráveis e processos robustos e transparentes. Ela oferece às organizações que criam com o Granite uma base confiável para adotar os modelos de linguagem em contextos de alto risco, incluindo setores altamente regulamentados, como serviços financeiros e saúde, e o setor público, com muitos ambientes de implementação de missão crítica.

Para os desenvolvedores de modelos de IA, a norma representa uma expectativa sobre como a IA responsável se parece na prática. E, para a IBM, valida anos de investimento em nossas práticas de segurança, proteção e governança de IA, além de nossa transparência líder do setor em relação à divulgação de modelos de IA.

De forma mais ampla, a conquista da IBM estabelece um precedente importante de que o futuro da implementação da IA responsável é aberto, confiável e licenciado de maneira permissiva para viabilizar a disponibilidade e a inovação generalizadas dos modelos. Ao compartilhar modelos, benchmarks e ferramentas com a comunidade em geral, a IBM está contribuindo para um ecossistema onde transparência e responsabilidade são a norma do setor.

Com mais de 30 milhões de downloads, o Granite é uma família de modelos amplamente adotada entre os desenvolvedores de código aberto. No nível empresarial, as organizações estão implementando o Granite em produção para uma variedade de casos de uso, como geração aumentada de recuperação, atendimento ao cliente e fluxos de trabalho agênticos. A certificação ISO 42001 proporciona uma camada adicional de confiança para qualquer pessoa que esteja criando com o Granite.

Conforme a adoção da IA se acelera em todo o mundo, a certificação ISO 42001 oferece um framework sólido para equilibrar inovação com salvaguardas.