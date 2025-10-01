A IBM é a primeira desenvolvedora de modelos de IA de código aberto a obter a certificação ISO 42001

A IBM está entre as primeiras a receber esse reconhecimento, e a primeira desenvolvedora de modelos de IA de código aberto a fazê-lo para o AI Management System (AIMS) de seus modelos de linguagem de código aberto IBM Granite.
A International Organization for Standardization (ISO) lançou a primeira norma do mundo para gerenciamento de inteligência artificial em 2023. Conhecida como ISO/IEC 42001:2023, foi criada para orientar como as organizações estabelecem políticas, processos e proteções para a IA. Pela primeira vez, existe um framework reconhecido globalmente para auditar externamente como a IA é criada, implementada e mantida de forma responsável.
A IBM obteve a certificação credenciada de acordo com a ISO/IEC 42001:2023 para o AI Management System (AIMS) do IBM Granite. A certificação se aplica aos modelos de linguagem IBM Granite; nossa família de modelos de linguagem de código aberto personalizados para empresas.
Desde o início, o Granite tem sido desenvolvido de forma aberta e lançado sob uma licença permissiva do Apache 2.0. Essa abordagem aberta foi reconhecida externamente, com o Granite ficando entre os cinco primeiros no Foundation Model Transparency Index de Stanford, superando o desempenho de quase todos os principais desenvolvedores de modelos. Essa combinação de abertura, transparência e governança certificada proporciona às empresas maior confiança na adoção do Granite para as cargas de trabalho mais críticas.
"Temos a honra de obter a certificação ISO 42001 para nossos principais modelos Granite", disse David Cox, Vice-presidente de Modelos de IA. "O Granite é agora a primeira família de modelos abertos a cumprir essa norma, e isso é uma prova do cuidado com sua criação e manutenção."
A auditoria de certificação foi conduzida pela Schellman, um importante órgão certificador credenciado. "Alcançar a certificação ISO 42001 é um marco importante, não apenas para o IBM Granite, mas para o cenário de inteligência artificial e tecnologia", disse Avani Desai, CEO da Schellman. “Como um dos primeiros provedores de modelos de IA de código aberto a ser certificado, a IBM estabeleceu um precedente importante de como transparência, responsabilidade e inovação podem coexistir. Toda a nossa equipe na Schellman tem orgulho de ser parceira da IBM nessa jornada e vê em primeira mão o compromisso deles em desenvolver a IA de forma responsável.”
Atualmente, a IA não se comporta como um software tradicional. Um programa convencional segue instruções fixas e produz a mesma saída determinística. Já os modelos de IA aprendem padrões com os dados e geram respostas de forma probabilística. Isso significa que a saída pode variar, mesmo quando a entrada parece a mesma. Essa flexibilidade é poderosa, mas também cria riscos que devem ser gerenciados durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento e implementação dos modelos.
A ISO 42001 estabelece um framework de como as organizações gerenciam a inteligência artificial. Ela define como um AIMS deve ser: políticas, práticas e salvaguardas que orientam o desenvolvimento e a implementação da IA. A norma foi criada para lidar com questões de ética, responsabilidade e confiança. Essas são as perguntas que todas as organizações que adotam a IA enfrentam, especialmente devido ao aumento do escrutínio regulatório em todo o mundo.
Para empresas, governos e desenvolvedores, essa certificação fornece a confiança de que a IBM implementou proteções mensuráveis e processos robustos e transparentes. Ela oferece às organizações que criam com o Granite uma base confiável para adotar os modelos de linguagem em contextos de alto risco, incluindo setores altamente regulamentados, como serviços financeiros e saúde, e o setor público, com muitos ambientes de implementação de missão crítica.
Para os desenvolvedores de modelos de IA, a norma representa uma expectativa sobre como a IA responsável se parece na prática. E, para a IBM, valida anos de investimento em nossas práticas de segurança, proteção e governança de IA, além de nossa transparência líder do setor em relação à divulgação de modelos de IA.
De forma mais ampla, a conquista da IBM estabelece um precedente importante de que o futuro da implementação da IA responsável é aberto, confiável e licenciado de maneira permissiva para viabilizar a disponibilidade e a inovação generalizadas dos modelos. Ao compartilhar modelos, benchmarks e ferramentas com a comunidade em geral, a IBM está contribuindo para um ecossistema onde transparência e responsabilidade são a norma do setor.
Com mais de 30 milhões de downloads, o Granite é uma família de modelos amplamente adotada entre os desenvolvedores de código aberto. No nível empresarial, as organizações estão implementando o Granite em produção para uma variedade de casos de uso, como geração aumentada de recuperação, atendimento ao cliente e fluxos de trabalho agênticos. A certificação ISO 42001 proporciona uma camada adicional de confiança para qualquer pessoa que esteja criando com o Granite.
Conforme a adoção da IA se acelera em todo o mundo, a certificação ISO 42001 oferece um framework sólido para equilibrar inovação com salvaguardas.
A certificação nos termos da ISO 42001 exige uma auditoria abrangente de como uma organização gerencia seus sistemas de IA, incluindo políticas de governança, práticas de dados e salvaguardas técnicas. Essa auditoria foi conduzida pela Schellman, um órgão certificador credenciado reconhecido por sua abrangência e qualidade. A Schellman é líder de mercado em ISO 42001 e o primeiro órgão certificador reconhecido pela ANAB em 2024.
Famosos pelo conhecimento baseado na experiência prática, os profissionais da Schellman oferecem um serviço excepcional ao cliente, mantendo uma independência firme. Essa abordagem equilibrada permitiu à IBM construir um relacionamento confiável e de longo prazo com a Schellman, ajudando a IBM a atingir com sucesso vários objetivos de conformidade, incluindo essa histórica certificação ISO 42001.
O processo foi concluído em menos de três meses e resultou em zero não conformidades, uma conquista significativa e testemunho das práticas maduras de governança de IA da IBM. A certificação valida que o IBM Granite está alinhado com as melhores práticas internacionalmente reconhecidas para IA responsável e segura e que nossos processos de gerenciamento de IA atendem aos mais altos níveis de escrutínio.
O Granite reflete a filosofia da IBM de que transparência, segurança, proteção e governança devem ser princípios fundamentais em sistemas de IA confiáveis. Esses princípios contribuíram para a IBM obter a certificação ISO 42001, o que representa um compromisso mais amplo.
Além da transparência líder do setor, a IBM aplica governança e testes rigorosos durante todo o ciclo de vida do Granite. O Data Management Framework Lakehouse da IBM supervisiona mais de 2,7 petabytes de dados de treinamento com rigoroso rastreamento de metadados e controles de licenças, garantindo responsabilidade em cada etapa. Além dos requisitos de certificação, os modelos Granite são testados sob estresse contra ameaças do mundo real, assinados digitalmente para verificar sua autenticidade e respaldados por benchmarks abertos para avaliar a segurança e os viés, medidas que fortalecem a confiança não apenas no Granite, mas em todo o ecossistema de IA como um todo.
Com base nessas medidas, o Granite Guardian, pacote de modelos de proteção de código aberto da IBM, fornece proteções especializadas que detectam riscos nos prompts e respostas em qualquer modelo de IA. Ao integrar o Granite Guardian nas proteções centrais do Granite, a IBM ajuda as empresas a garantir o uso seguro e responsável da IA em ambientes de produção.
Juntos, esses esforços demonstram a filosofia da IBM: a IA empresarial exige confiança de nível empresarial. Tornar-se a primeira grande desenvolvedora de modelos de IA de código aberto a obter a certificação ISO 42001 valida a base de transparência, segurança e governança do Granite. Esse é um marco significativo para a IBM, e estamos comprometidos com a inovação e o investimento contínuos para definir o padrão de IA responsável.