Para lidar com esses desafios, a IBM Technology Lifecycle Services (TLS), o provedor mundial de serviços de suporte ao cliente da IBM, está expandindo os recursos para oferecer soluções abrangentes de firewall e rede em parceria com a Cisco (NASDAQ: CSCO). Considerado pela IDC como Líder em 2025 Worldwide Enterprise Hybrid Firewall, a Gartner se posicionou como o único Visionário no 2025 Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall. O Cisco Secure Firewall, um componente principal do Cisco Hybrid Mesh Firewall, é projetado para ajudar as organizações a fortalecer a segurança de dados fornecendo visibilidade da rede e proteção contra ataques de dia zero usando o Snort ML, corroborado pela Talos Intelligence e automação assistida por IA.

De acordo com a Cisco, sua inovação em firewalls inclui o Encrypted Visibility Engine (EVE) para capturar ameaças incorporadas no tráfego criptografado sem a necessidade de descriptografia e para fornecer opção de descriptografia seletiva para tráfego de rede de alto risco. Com os firewalls de última geração (NGFW), o IBM TLS agora pode dar suporte ao ciclo de vida desses firewalls, sejam físicos, na nuvem ou virtuais, planejando, projetando, comprando, instalando, desinstalando e oferecendo suporte, ajudando os clientes a otimizar seu núcleo ou infraestrutura de IA. O SnortML é uma detecção de exploração baseada em aprendizado de máquina que não depende de assinaturas. Onde as assinaturas IPS tradicionais falham, estão ameaças incorporadas, como ataques de injeção SQL, que podem ser incorporadas em locais onde os controles tradicionais não os apanham.

A solução foi projetada para modernizar a infraestrutura de rede e segurança com as funcionalidades mais recentes, para ajudar a proteger o ambiente contra ameaças e vulnerabilidades emergentes, lidar com violações e contribuir para mitigar os riscos de ataques cibernéticos que podem causar perda de dados, downtime caro e danos à reputação.