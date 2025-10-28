Inteligência artificial Automação de TI

A IBM expande os serviços de suporte para firewalls virtuais e físicos

A IBM Technology Lifecycle Services (TLS), o provedor mundial de serviços de suporte ao cliente da IBM, está expandindo suas capacidades para oferecer soluções abrangentes de firewall e rede em parceria com a Cisco.

publicado 10/28/2025
Ilustração digital com pastas, nuvens, cadeado e ícones de chave interconectados

Autores

Atul Dhall

Vice President, Product Management and Global Solution Design for Technology Lifecycle Services

IBM

John Christensen

Global Offerings Leader for Technology Lifecycle Services

O sucesso da adoção da inteligência artificial (IA) e da IA generativa (IA gen) depende de mais do que algoritmos poderosos, conjuntos de dados maciços, GPUs ou mainframes de ponta. Grande parte do desempenho está na velocidade e na largura de banda da rede que conecta todos esses sistemas em um ambiente que está se tornando cada vez mais complexo com a proliferação de fornecedores no data centers.

Se uma rede não for robusta, até mesmo os sistemas mais avançados podem ter um desempenho ruim. Mas além do desempenho, as redes também desempenham um papel crucial para a segurança, pois devem gerenciar condições excepcionais, como anormalidades na entrada, ao mesmo tempo em que ajudam a responder efetivamente a ataques adversários deliberados e a lidar com os riscos de segurança.

Eleve sua rede com soluções proativas de suporte de TI

Para lidar com esses desafios, a IBM Technology Lifecycle Services (TLS), o provedor mundial de serviços de suporte ao cliente da IBM, está expandindo os recursos para oferecer soluções abrangentes de firewall e rede em parceria com a Cisco (NASDAQ: CSCO). Considerado pela IDC como Líder em 2025 Worldwide Enterprise Hybrid Firewall, a Gartner se posicionou como o único Visionário no 2025 Magic Quadrant for Hybrid Mesh Firewall. O Cisco Secure Firewall, um componente principal do Cisco Hybrid Mesh Firewall, é projetado para ajudar as organizações a fortalecer a segurança de dados fornecendo visibilidade da rede e proteção contra ataques de dia zero usando o Snort ML, corroborado pela Talos Intelligence e automação assistida por IA.

De acordo com a Cisco, sua inovação em firewalls inclui o Encrypted Visibility Engine (EVE) para capturar ameaças incorporadas no tráfego criptografado sem a necessidade de descriptografia e para fornecer opção de descriptografia seletiva para tráfego de rede de alto risco. Com os firewalls de última geração (NGFW), o IBM TLS agora pode dar suporte ao ciclo de vida desses firewalls, sejam físicos, na nuvem ou virtuais, planejando, projetando, comprando, instalando, desinstalando e oferecendo suporte, ajudando os clientes a otimizar seu núcleo ou infraestrutura de IA. O SnortML é uma detecção de exploração baseada em aprendizado de máquina que não depende de assinaturas. Onde as assinaturas IPS tradicionais falham, estão ameaças incorporadas, como ataques de injeção SQL, que podem ser incorporadas em locais onde os controles tradicionais não os apanham.

A solução foi projetada para modernizar a infraestrutura de rede e segurança com as funcionalidades mais recentes, para ajudar a proteger o ambiente contra ameaças e vulnerabilidades emergentes, lidar com violações e contribuir para mitigar os riscos de ataques cibernéticos que podem causar perda de dados, downtime caro e danos à reputação. 

Sua rede precisa de um suporte de TI eficaz

Servindo como um componente de defesa contra ameaças cibernéticas, firewalls historicamente protegeram data centers da internet, com a superfície de ataque limitada a um único ponto de entrada em um prédio. No entanto, o advento das políticas de bring your own device, serviços baseados em nuvem, dispositivos de IoT, arquiteturas de filiais e trabalhadores remotos expandiu drasticamente essa superfície de ataque. Hoje, o perímetro de segurança tenta abranger onde quer que os usuários se conectem às aplicações.

Estamos entrando em uma era em que a adoção das melhores práticas e frameworks abrangentes de cibersegurança é essencial. Esses frameworks, que incorporam protocolos, regras e projetos arquitetônicos, visam ajudar a aprimorar a proteção contra violações, os usuários e a proteção de IA, ao mesmo tempo em que buscam ajudar os stakeholders a aderir aos requisitos de conformidade em constante evolução. Conforme entramos na era dominada pela IA, a segurança ainda é um aspecto fundamental desse novo cenário para as empresas.        

Apesar do crescimento inegável, a adoção da IA apresenta riscos. O relatório da IBM IBV “Securing generative AI — What matters now” de 2024 mostra que os entrevistados expressaram um amplo espectro de preocupações em relação à adoção da IA generativa, como o aumento do potencial de interrupção de negócios (56%), riscos imprevisíveis e novas vulnerabilidades (51%) e novos ataques direcionados a modelos de IA, dados e serviços de IA existentes (47%).

A virtualização de data centers e novos firewalls

Conforme a complexidade impacta o desempenho e os custos continuam aumentando, observamos que a necessidade de um suporte holístico para enfrentar novos desafios cresceu significativamente com o aumento da virtualização do data center. O gerenciamento do que antes era um ambiente exclusivamente baseado em hardware agora abrange a supervisão de sistemas virtuais sofisticados, incluindo tecnologias avançadas de firewall. De acordo com um relatório de 2023 da IDC, projeta-se que até 2027, mais de 70% da infraestrutura de computação empresarial será virtualizada, alimentada pela demanda por computação aprimorada.

A expansão da oferta de segurança de firewall da IBM TLS tem como objetivo lidar com essa considerável demanda de mercado. À medida que as organizações migram as cargas de trabalho para a nuvem, os firewalls podem fornecer proteção escalável e flexível, além de se integrar sem dificuldades às ferramentas nativas da nuvem, oferecendo visibilidade aprimorada e ajudando a simplificar o gerenciamento em infraestruturas híbridas ou multinuvem complexas. Ao enfatizar os recursos de firewall virtual, as empresas podem fortalecer suas defesas de cibersegurança e lidar com o risco de violações em um cenário de ameaças em evolução.

Por que o IBM TLS

Ao escolher a IBM como parceira de serviços de suporte para firewalls físicos e virtuais, os clientes podem se beneficiar do relacionamento técnico e de longo prazo da IBM com a Cisco. Nossa colaboração com a empresa remonta a 1999, e atualmente atendemos a um grande número de clientes da Cisco, oferecendo serviços como planejamento estratégico, design, cumprimento de hardware e software, serviços de ciclo de vida e suporte.

Como um dos apenas seis Cisco Gold System Integrator Partners, que também são fabricantes de sistemas de TI, a IBM oferece um valor exclusivo. Com um vasto inventário de produtos de rede e segurança da Cisco sob nosso suporte, oIBM TLS resolve 97% dos problemas de hardware de rede da Cisco Systems na primeira chamada, globalmente. Auxiliamos os clientes com necessidades de atualização e modernização, incluindo requisitos de atendimento de produtos de rede e segurança. Essa estrutura abrangente pode ajudar os ambientes dos clientes a permanecerem seguros, eficientes, disponíveis e resilientes.

Como o IBM TLS pode otimizar sua rede

Saiba mais Explore como o IBM TLS pode otimizar sua rede