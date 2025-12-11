IBM expande contrato de OEM com recursos de gerenciamento de acesso e identidade privilegiados da Delinea

Juntas, a IBM e a Delinea oferecem uma visão abrangente das atividades privilegiadas e controles de acesso consistentes para ajudar os clientes a mitigar os riscos, aprimorar a auditabilidade e aumentar a produtividade das equipes de segurança e TI.

"A segurança é impulsionada pela inovação", disse Bob Kalka, líder global de vendas da IBM Verify. "Nossa colaboração com a Delinea exemplifica nosso compromisso em fornecer soluções que capacitem as empresas a enfrentar as complexidades do cenário moderno de ameaças. Juntos, estamos estabelecendo novos padrões em segurança de identidade, ajudando os clientes a operar com confiança em um mundo digital em rápida mudança."

Esse acordo expandido reforça a estratégia da IBM de colaborar com líderes do setor que complementam e ampliam os recursos da IBM Verify.

Saiba mais sobre como a IBM e a Delinea estão trabalhando em parceria para ajudar as organizações a fortalecerem a segurança da identidade e simplificarem o gerenciamento de acesso privilegiado.

