Inteligência artificial Automação de TI

IBM expande contrato de OEM com recursos de gerenciamento de acesso e identidade privilegiados da Delinea

Este novo acordo aprofunda uma colaboração estratégica, capacitando-os com maior visibilidade, autorização inteligente e controle unificado em todas as identidades, humanas e de máquina.

Publicado 11/12/2025
Três colegas de trabalho em um escritório com janelas de vidro conversando e olhando para um documento
By Martina Kopic

A IBM está expandindo seu acordo de OEM com a Delinea, líder em segurança de identidade inteligente, para fornecer recursos avançados de gerenciamento de acesso e identidade privilegiados por meio da plataforma IBM® Verify Privileged Identity Platform.

Esse novo acordo aprofunda uma colaboração estratégica iniciada entre as duas empresas em 2018 e leva a Delinea Platform completa para os clientes da IBM, proporcionando maior visibilidade, autorização inteligente e controle unificado em todas as identidades, humanas e de máquina. A Delinea Platform oferece um ecossistema completo e nativo da nuvem de soluções de segurança de identidade que permite às empresas criar e aplicar contexto a todas as identidades com autorização inteligente.

Entregando uma solução consolidada e nativa da nuvem

A identidade é um dos pontos de controle mais críticos no cenário de segurança moderno. À medida que as organizações adotam IA, nuvem híbrida e edge computing, o número de contas privilegiadas (e possíveis superfícies de ataque) continua crescendo.

Ao integrar a Delinea Platform ao IBM Verify, a IBM oferece uma solução consolidada e nativa da nuvem que ajuda os clientes a:

  • Fortalecer a governança de acesso privilegiado em ambientes híbridos e multinuvem
  • Detectar e responder a ameaças baseadas em identidade em tempo real
  • Simplificar a geração de relatórios de conformidade e reduzir a complexidade operacional
  • Acelerar o time to value com implementação rápida e gerenciamento simplificado

O acordo ampliado torna a Delinea Platform completa disponível por meio da IBM Verify Privileged Identity Platform, oferecendo aos clientes uma abordagem unificada para segurança de identidade que combina a autorização avançada orientada por IA da Delinea com a profunda experiência em segurança e o portfólio integrado da IBM.

O poder da colaboração

Juntas, a IBM e a Delinea oferecem uma visão abrangente das atividades privilegiadas e controles de acesso consistentes para ajudar os clientes a mitigar os riscos, aprimorar a auditabilidade e aumentar a produtividade das equipes de segurança e TI.

"A segurança é impulsionada pela inovação", disse Bob Kalka, líder global de vendas da IBM Verify. "Nossa colaboração com a Delinea exemplifica nosso compromisso em fornecer soluções que capacitem as empresas a enfrentar as complexidades do cenário moderno de ameaças. Juntos, estamos estabelecendo novos padrões em segurança de identidade, ajudando os clientes a operar com confiança em um mundo digital em rápida mudança."

Esse acordo expandido reforça a estratégia da IBM de colaborar com líderes do setor que complementam e ampliam os recursos da IBM Verify.

Saiba mais sobre como a IBM e a Delinea estão trabalhando em parceria para ajudar as organizações a fortalecerem a segurança da identidade e simplificarem o gerenciamento de acesso privilegiado.

Explorar a parceria

Martina Kopic

Product Marketing Manager - IBM