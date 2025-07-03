IBM Envizi reconhecido como líder no Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

3 de julho de 2025
O IBM Envizi ESG Suite foi reconhecido como líder de mercado mais uma vez pela empresa de pesquisa independente Verdantix em seu relatório Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software 2025, lançado em 27 de junho de 2025.
A IBM se destaca por seu gerenciamento de dados e conhecimento especializado em IA em suas ofertas de software. O pacote recebeu as melhores classificações em aquisição de dados, gerenciamento, controle de qualidade e gerenciamento de desempenho de sustentabilidade de ESG de acordo com as pontuações "Capabilities" da Verdantix. Além disso, obteve fortes pontuações na pontuação "Momentum", que avalia fatores estratégicos de sucesso, como visão de mercado e estratégia.
A Verdantix realizou uma avaliação completa comparando 21 provedores de soluções. Esse processo incluiu um questionário abrangente, demonstrações dos fornecedores e entrevistas com usuários atuais de software de geração de relatórios de sustentabilidade e ESG.
Como Luke Gowland da Verdantix destacou no relatório: “Em meio à crescente incerteza regulatória e ao crescente escrutínio dos stakeholders, as organizações não podem mais contar com sistemas fragmentados ou processos manuais para gerenciar as divulgações de sustentabilidade. A demanda por dados de sustentabilidade precisos, auditáveis e em tempo real (ou quase em tempo real) elevou o software de geração de relatórios de uma ferramenta de suporte a um requisito estratégico. O 2025 Green Quadrant destaca os fornecedores mais bem posicionados para ajudar as empresas a navegar pelos requisitos em evolução, atender às expectativas de garantia e incorporar o desempenho na tomada de decisão dos negócios principais de sustentabilidade.
O IBM Envizi está bem posicionado para apoiar os clientes que estão navegando nessa mudança do mercado. O pacote de software ajuda as organizações com relatórios regulatórios e voluntários, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas direcionadas para descarbonização. Tudo entregue de forma modular para se alinhar aos requisitos em evolução dos clientes.
A IBM demonstrou sólidos recursos de ESG e gerenciamento de desempenho de sustentabilidade, refletindo seu amplo conhecimento especializado em gerenciamento de dados corporativos, segurança de dados e práticas de privacidade, bem como suas ferramentas de gerenciamento de desempenho.
Este mais recente reconhecimento se baseia no posicionamento do IBM Envizi como líder no relatório "Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software" da empresa independente de pesquisa e consultoria Verdantix, publicado em 17 de julho de 2023. Ele reflete o compromisso contínuo da IBM com a sustentabilidade e seu histórico de fornecimento de soluções inovadoras que são benchmarks no setor.
Leia o relatório e saiba como o Envizi pode ajudar sua organização com o gerenciamento e a geração de relatórios de dados de sustentabilidade.
Sobre a Verdantix
A Verdantix é líder de pensamento essencial para a inovação que aprimora o mundo. Apoiamos os agentes de mudança com nossos dados proprietários, conhecimento especializado único e redes executivas. Nossa análise impactante é fornecida por meio de uma plataforma digital, engajamentos de consultoria e eventos presenciais para milhares de tomadores de decisão em mais de 100 países. A partir de escritórios em Londres, Nova York e Boston, a equipe de pesquisa da Verdantix aplica os princípios de rigor, precisão e curiosidade para ajudar nossos clientes distribuídos globalmente a resolver seus desafios mais complexos verdantix.com