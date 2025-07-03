IBM Envizi reconhecido como líder no Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

A Verdantix realizou uma avaliação completa comparando 21 provedores de soluções. Esse processo incluiu um questionário abrangente, demonstrações dos fornecedores e entrevistas com usuários atuais de software de geração de relatórios de sustentabilidade e ESG.

Como Luke Gowland da Verdantix destacou no relatório: “Em meio à crescente incerteza regulatória e ao crescente escrutínio dos stakeholders, as organizações não podem mais contar com sistemas fragmentados ou processos manuais para gerenciar as divulgações de sustentabilidade. A demanda por dados de sustentabilidade precisos, auditáveis e em tempo real (ou quase em tempo real) elevou o software de geração de relatórios de uma ferramenta de suporte a um requisito estratégico. O 2025 Green Quadrant destaca os fornecedores mais bem posicionados para ajudar as empresas a navegar pelos requisitos em evolução, atender às expectativas de garantia e incorporar o desempenho na tomada de decisão dos negócios principais de sustentabilidade.

O IBM Envizi está bem posicionado para apoiar os clientes que estão navegando nessa mudança do mercado. O pacote de software ajuda as organizações com relatórios regulatórios e voluntários, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas direcionadas para descarbonização. Tudo entregue de forma modular para se alinhar aos requisitos em evolução dos clientes.

A IBM demonstrou sólidos recursos de ESG e gerenciamento de desempenho de sustentabilidade, refletindo seu amplo conhecimento especializado em gerenciamento de dados corporativos, segurança de dados e práticas de privacidade, bem como suas ferramentas de gerenciamento de desempenho.