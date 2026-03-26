IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE empresarial mais rápido para grandes modelos e equipes distribuídas

O IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 oferece às equipes de engenharia a velocidade, a clareza e os insights necessários para tomar decisões com confiança, especialmente ao trabalhar com modelos de escala empresarial ou modelos compartilhados entre equipes distribuídas. Esta versão também inclui recursos de ativação de IA disponíveis em pré-visualização pública, marcando um passo inicial em direção a automações mais amplas assistidas por IA, enquanto o valor central está em seu impacto imediato na usabilidade e produtividade.

Com o Rhapsody 10.0.3, os engenheiros podem gastar menos tempo esperando, os líderes obtêm insights mais claros e podem tomar decisões mais rápidas, e os fluxos de trabalho de MBSE acompanham os cronogramas de entrega empresarial, por meio da redução de atrasos causados por ferramentas e de um alinhamento mais estreito com as metas do programa. Ao minimizar os gargalos de desempenho, essa versão ajuda as equipes a manter as avaliações dos stakeholders se movendo de forma eficiente em grande escala, melhorar a colaboração e a auditabilidade e garantir a redução de riscos por meio de verificações de análise de dados e validação mais rápidas.

O desempenho do modelo para escala empresarial inclui: