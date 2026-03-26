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IBM Engineering Rhapsody 10.0.3: MBSE empresarial mais rápido para grandes modelos e equipes distribuídas

Esta versão oferece desempenho mais forte em escala empresarial e colaboração aprimorada, além de expandir o acesso a ativos de modelo de longa data, capacitando as equipes com clareza em tempo real para decisões mais confiantes em nível de sistema.

Publicado 26/03/2026

À medida que as demandas por desenvolvimento e entrega eficientes crescem em programas complexos, as expectativas por ferramentas modernas de engenharia de sistemas baseadas em modelos (MBSE) aumentam com a mesma rapidez. As equipes de engenharia de sistemas e software distribuídas frequentemente se deparam com um obstáculo, enfrentando desafios que atrasam o progresso: os ciclos de avaliações não conseguem escalar com o aumento da complexidade, os modelos demoram a carregar e a visibilidade do ciclo de vida é limitada.

O IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 foi desenvolvido para lidar com esses problemas e reduzi-los, ao fortalecer o desempenho de nível empresarial em grandes modelos, introduzir aprimoramentos que simplificam a colaboração e aceleram a inovação, e proporcionar compatibilidade com o acesso aos dados do modelo por meio do novo Model Context Protocol (MCP).

Capacitação de equipes de engenharia com maior velocidade e clareza

O IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 oferece às equipes de engenharia a velocidade, a clareza e os insights necessários para tomar decisões com confiança, especialmente ao trabalhar com modelos de escala empresarial ou modelos compartilhados entre equipes distribuídas. Esta versão também inclui recursos de ativação de IA disponíveis em pré-visualização pública, marcando um passo inicial em direção a automações mais amplas assistidas por IA, enquanto o valor central está em seu impacto imediato na usabilidade e produtividade.

Com o Rhapsody 10.0.3, os engenheiros podem gastar menos tempo esperando, os líderes obtêm insights mais claros e podem tomar decisões mais rápidas, e os fluxos de trabalho de MBSE acompanham os cronogramas de entrega empresarial, por meio da redução de atrasos causados por ferramentas e de um alinhamento mais estreito com as metas do programa. Ao minimizar os gargalos de desempenho, essa versão ajuda as equipes a manter as avaliações dos stakeholders se movendo de forma eficiente em grande escala, melhorar a colaboração e a auditabilidade e garantir a redução de riscos por meio de verificações de análise de dados e validação mais rápidas.

O desempenho do modelo para escala empresarial inclui:

  • Carregamento de modelos: melhor desempenho de carregamento de modelos, proporcionando ganhos de velocidade mensuráveis para projetos de grande porte e de escala empresarial.
  • Visualização dedicada para artefatos remotos, que organizam o conteúdo para um gerenciamento simplificado e desempenho ideal do usuário.
  • Artefatos remotos sem bloqueio resolvem operações: a resolução aprimorada sob demanda e a velocidade de carregamento mantêm os fluxos de trabalho ininterruptos.
  • O Unloaded View exibe instantaneamente todas as unidades de modelo descarregadas, para visibilidade rápida e carregamento direcionado.

Principais melhorias no IBM Engineering Rhapsody 10.0.3

A versão 10.0.3 oferece aprimoramentos que melhoram a navegação no modelo, aumentam a produtividade dos desenvolvedores e ajudam as equipes de engenharia a avaliar, visualizar e comunicar as mudanças de forma eficaz em escala empresarial. O resultado é um fluxo de trabalho de MBSE mais eficiente para equipes que gerenciam grandes modelos, colaboração distribuída e complexidade crescente de programas.

Navegação e descoberta aprimoradas

  • Árvore de navegador inteligente: a nova filtragem de pesquisa permite que os usuários localizem com rapidez elementos específicos em toda a hierarquia do modelo.
  • Descoberta de casos de uso/ator impulsionado por IA: identifica automaticamente os atores/casos de uso a partir dos requisitos, gera modelos rastreáveis que aceleram o MBSE consistente.

Aumento da produtividade do desenvolvedor

  • Editor de código modernizado: suporte para ir à definição, IntelliSense, realce de sintaxe, expansão/redução de blocos de código, resultados de impressão com código de cores.
  • Configuração do ambiente com um clique: um único clique instala o compilador Cygwin, e o Rhapsody transforma a configuração de horas para minutos, permitindo o desenvolvimento instantâneo baseado em modelo para novos usuários.
  • Aumento da colaboração: os comentários em linha com modelos habilitados para o Rhapsody Model Manager promovem a colaboração da equipe em tempo real.

Avaliações e insights acelerados em escala empresarial

  • Para líderes e auditores de MBSE: gere relatórios escaláveis Diff-Merge em HTML/CSV/RTF para simplificar auditorias e avaliações de stakeholders, detectando mudanças em modelos maciços em minutos, não em horas.
  • Para engenheiros de código para modelo: gere automaticamente fluxogramas operacionais a partir de código legado, preenchendo a lacuna entre a implementação e os recursos visuais para validação e integração mais rápidas.
  • Para equipes de visualização: exporte diagramas como SVG para obter gráficos flexíveis e escaláveis, além de visualizações aprimoradas de tabela/matriz com zoom, filtragem e classificação baseada no conteúdo, fornecendo visuais prontos para empresas em qualquer escala.
  • Para personalizadores de relatórios: o upgrade do EDG Reporting com opções Apache POI/ASPOSE garante saídas personalizáveis de alta fidelidade adaptadas às necessidades de conformidade.

Agora com disponibilidade geral: apresentação do "acesso de leitura" e muito mais

O Rhapsody 10.0.3, agora com disponibilidade geral, também introduz o acesso de leitura aos modelos Rhapsody construídos ao longo de décadas por meio do novo servidor Model Context Protocol (MCP) (em pré-visualização pública). Isso oferece análise de dados quase instantânea sobre ativos em grande escala, além da flexibilidade de "Traga sua própria IA" para descobertas personalizadas baseadas em ML.

À medida que os programas escalam e os modelos legados ficam difíceis de manejar, as equipes precisam de acesso rápido preparado para IA, sem gargalos de desempenho, liberando décadas de dados para insights modernos, análise de riscos e inovação em fluxos de trabalho de MBSE distribuídos.

Você pode ver todas as novas funcionalidades e atualizações do produto na página do produto aqui.

Escale de forma mais eficaz hoje mesmo

Juntos, esses avanços ajudam os clientes do Rhapsody a escalar o MBSE de forma mais eficaz em ambientes de engenharia cada vez mais complexos.

Para organizações que gerenciam entregas com alto nível de conformidade e ativos de modelos de longa duração, a versão 10.0.3 melhora a forma como as equipes colaboram entre disciplinas, fazem avaliações e controlam mudanças, e ajuda a manter o acesso ao contexto do modelo necessário para uma tomada de decisão com confiança.

Isso resulta em um fluxo de trabalho de MBSE compatível com maior velocidade e clareza, sem sacrificar a rastreabilidade e o controle de nível empresarial que os domínios de engenharia de alta confiança e os programas de desenvolvimento exigem. 

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Santharam Suneel

Senior Product Manager