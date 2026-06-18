O IBM Engineering AI Hub 1.3 ajuda as equipes de engenharia a escalar a IA agêntica governada ao longo do ciclo de vida

Esta versão lança uma plataforma de automação agêntica unificada e extensível para o IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), ajudando as equipes de engenharia a escalar a adoção da IA com acesso a dados sensível ao ciclo de vida e governança de nível empresarial.
As equipes de engenharia estão sob pressão para entregar produtos altamente complexos a uma velocidade sem precedentes. Essa pressão é especialmente evidente em setores como o automotivo, o aeroespacial e de defesa, ou o médico, em que os produtos estão se tornando cada vez mais definidos por software e o sucesso depende de uma estreita colaboração interdisciplinar. A IA pode ajudar as equipes a avançar mais rápido. Ela pode automatizar tarefas repetitivas ou propensas a erros, melhorar o acesso ao conhecimento de engenharia e acelerar decisões.
A aplicação da automação agêntica em todo o ciclo de vida exige assistentes e agentes de IA que estejam prontos para operar em ambientes regulamentados, trabalhem com dados confiáveis, respeitem a governança e se alinhem às plataformas aprovadas pela empresa de forma segura e escalável.
O IBM Engineering AI Hub 1.3 apresenta recursos avançados para enfrentar esses desafios da automação agêntica no IBM ELM. Esta versão ajuda as equipes a conectar dados de engenharia, agentes sensíveis ao domínio e fluxos de trabalho orquestrados, para que apliquem a IA de forma mais consistente ao longo do ciclo de vida, mantendo o controle empresarial.
Apoiado em construtos centrais de engenharia, como requisitos, itens de trabalho, modelos, testes e rastreabilidade, o IBM Engineering AI Hub 1.3 apresenta um recurso fundamental: um endpoint gerenciado do Model Context Protocol (MCP) que permite acesso aos dados do ELM sensível ao ciclo de vida. As ferramentas MCP ajudam a conectar aplicações de IA a dados ELM governados por meio de uma camada de contexto unificada que fornece contexto confiável para assistentes de IA, agentes e fluxos de trabalho orquestrados.
Essa base dá suporte a cenários práticos de engenharia. As equipes podem encontrar requisitos relacionados a uma solicitação de mudança, resumir o impacto potencial, criar requisitos por meio de conjuntos de mudanças governados, pesquisar itens de trabalho por atributos, adicionar comentários, revisar o status do sprint, rastrear dependências entre artefatos, identificar elementos de modelo afetados e analisar lacunas de qualidade dos testes.
O valor vai além do acesso mais rápido às informações. Ele oferece um contexto de engenharia confiável, governado e praticável.
O Engineering AI Hub 1.3 também adiciona suporte a agentes em conformidade com A2A, permitindo que os agentes fornecidos pela IBM participem de fluxos de trabalho multiagente personalizados e baseados em padrões abertos. Esses agentes compartilham contexto, coordenam ações e apoiam uma execução governada de fluxos de trabalho orquestrados.
Esse recurso ajuda as organizações a estender o Engineering AI Hub para além dos casos de uso predefinidos. Em vez de criar camadas de integração separadas para cada fluxo de trabalho, as equipes podem começar a projetar fluxos de trabalho agênticos coordenados que reflitam como o trabalho de engenharia realmente acontece.
Por exemplo, um fluxo de trabalho multiagente pode avaliar uma solicitação de mudança, identificar requisitos relacionados, avaliar itens de trabalho afetados, verificar a cobertura dos testes e preparar um resumo para a avaliação de engenharia, tudo de uma só vez. Os engenheiros permanecem no controle, enquanto os agentes reduzem o esforço manual necessário para reunir, conectar e interpretar as informações do ciclo de vida.
A adoção da IA em escala empresarial deve estar alinhada aos padrões organizacionais. Muitas empresas já aprovaram provedores específicos de grandes modelos de linguagem (LLM) com base em requisitos de governança, segurança, conformidade ou infraestrutura.
O IBM Engineering AI Hub 1.3 vai além do watsonx.ai e passa a oferecer suporte ao Amazon Bedrock. Esse suporte adicional dá às equipes mais flexibilidade para alinhar a engenharia assistida por IA com provedores de LLM aprovados, mantendo um acesso governado e consistente aos dados do ciclo de vida.
Para os líderes de engenharia e TI, isso reduz o atrito de introduzir novos recursos de IA. As equipes podem adotar o Engineering AI Hub dentro das estratégias corporativas existentes de IA sem duplicar a infraestrutura ou buscar aprovações adicionais de plataforma.
À medida que as organizações escalam a IA na engenharia, as implementações devem estar alinhadas aos requisitos de segurança, operacionais e de conformidade. Muitas vezes, as organizações precisam executar recursos habilitados por IA em ambientes na nuvem, locais e altamente regulamentados ou isolados.
O IBM Engineering AI Hub 1.3 introduz o suporte para implementação flexível no CNCF Kubernetes, permitindo que as equipes implementem o Engineering AI Hub em plataformas que se alinham com sua estratégia de infraestrutura. Esta versão também passa a oferecer suporte a instalações isoladas, em que o isolamento de rede é necessário para atender a restrições regulatórias ou de segurança rigorosas.
Essa flexibilidade torna a adoção mais prática para as organizações que operam em ambientes regulamentados ou restritos. Isso permite que as equipes de engenharia aproximem os recursos de IA dos sistemas onde seus dados de engenharia e fluxos de trabalho já residem.
Outras melhorias que agora dão mais controle e flexibilidade aos administradores incluem:
Esses recursos ajudam as equipes a melhorar a relevância e a consistência dos resumos, bem como a qualidade e a completude dos itens de trabalho durante o planejamento, mantendo a participação humana no processo.
Esta versão do Engineering AI Hub marca um avanço significativo na engenharia assistida por IA. Ela reúne acesso a dados sensível ao ciclo de vida, extensibilidade de agentes, alinhamento de estratégia de IA e flexibilidade de implementação em uma plataforma governada para o IBM ELM.
Para as organizações de engenharia, isso é fundamental. A IA não pode operar como uma camada desconectada. Ela deve trabalhar com dados confiáveis, entender as relações de engenharia, respeitar os controles de acesso e seguir os processos que as equipes já usam para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos.
O Engineering AI Hub 1.3 permite que as organizações operacionalizem a IA em todo o ciclo de vida da engenharia de forma confiável, governada e escalável.
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