O IBM Engineering AI Hub 1.3 ajuda as equipes de engenharia a escalar a IA agêntica governada ao longo do ciclo de vida

As equipes de engenharia estão sob pressão para entregar produtos altamente complexos a uma velocidade sem precedentes. Essa pressão é especialmente evidente em setores como o automotivo, o aeroespacial e de defesa, ou o médico, em que os produtos estão se tornando cada vez mais definidos por software e o sucesso depende de uma estreita colaboração interdisciplinar. A IA pode ajudar as equipes a avançar mais rápido. Ela pode automatizar tarefas repetitivas ou propensas a erros, melhorar o acesso ao conhecimento de engenharia e acelerar decisões.

A aplicação da automação agêntica em todo o ciclo de vida exige assistentes e agentes de IA que estejam prontos para operar em ambientes regulamentados, trabalhem com dados confiáveis, respeitem a governança e se alinhem às plataformas aprovadas pela empresa de forma segura e escalável.



O IBM Engineering AI Hub 1.3 apresenta recursos avançados para enfrentar esses desafios da automação agêntica no IBM ELM. Esta versão ajuda as equipes a conectar dados de engenharia, agentes sensíveis ao domínio e fluxos de trabalho orquestrados, para que apliquem a IA de forma mais consistente ao longo do ciclo de vida, mantendo o controle empresarial.